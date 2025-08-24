Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron | América TV

Melissa Klug abordó recientemente el tema de la paternidad de Abel Lobatón y su relación con sus hijas, Melissa y Samahara, durante una entrevista en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca. En su intervención, la empresaria fue categórica al referirse al papel del exfutbolista en la vida de las jóvenes, dejando en claro que su presencia fue mínima.

“Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron. Siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso es lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables. Bueno, yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve presente como ‘mapa’: mamá y papá”, señaló Klug ante cámaras.

Durante la conversación, Klug recordó que enfrentó la maternidad en solitario desde una edad temprana. “Con mis hijas aprendí a ser mamá. Si bien es cierto era muy joven y me pude equivocar en muchas cosas, aprendí con ellas, nadie me lo enseñó”, relató al referirse a sus primeras experiencias maternas, pues a los 18 años ya estaba esperando a su tercera hija.

Además de la ausencia de Lobatón, Melissa Klug mencionó el papel clave de su abuela Angelita, recientemente fallecida, en la crianza de sus hijas. “Ella me ayudaba en todo, yo ni siquiera sabía cambiar un pañal. Ella me enseñó, ella me crio”, destacó. Según la empresaria, su abuela desempeñó el doble rol de madre y mentora, compensando así distintos vacíos familiares.

La empresaria ya ha manifestado anteriormente su postura sobre la participación del exfutbolista en el crecimiento de sus hijas. Desde lo afectivo hasta el plano económico, Klug ha sostenido que Abel Lobatón no estuvo presente ni en lo emocional, ni en lo financiero durante la infancia y adolescencia de sus hijas.

Esta declaración reafirma, una vez más, que la crianza y formación de Melissa y Samahara fue asumida casi en su totalidad por ella y el apoyo de su entorno cercano.

Samahara Lobatón recordó episodios de ausencia paterna

La experiencia vital de Samahara Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug y Abel Lobatón, ha estado marcada por episodios que ella misma catalogó como decisivos en su percepción sobre la paternidad de su progenitor. Durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, Samahara compartió un recuerdo que tuvo consecuencias en la relación familiar. “Yo me moría por mi papá cuando era niña”, confesó al hablar sobre su infancia.

El episodio que más la marcó ocurrió durante una cita que había acordado con su padre, como ella misma narró. “Nos dejó plantadas a mí y a mi hermana. Nunca llamó para decir ‘oye, sabes qué, no voy a llegar’”, relató Samahara, quien agregó que la falta de explicaciones y de presencia dejó una huella duradera en su vida y la de su hermana menor, Melissa. Al referirse a la actitud de Abel Lobatón, fue enfática al señalar: “No fue papá ni económico, ni presente”.

Pese al impacto que esa ausencia causó en sus primeras etapas de vida, Samahara ha expresado que con el tiempo su perspectiva ha cambiado. “Hoy en día yo he perdonado a mi papá. Siento que ya no soy la adolescente que les tenía mucho rencor. Lo veo más como mi mejor amigo (a Abel Lobatón). Siento que él quiere reivindicar su error con mis hijas”, explicó.

Abel Lobatón defiende su papel como padre con Melissa y Samahara. (Composición: Infobae)

La joven detalló que actualmente su relación con él es más amical y que, aunque su padre no estuvo en muchos momentos, hoy busca tener un vínculo más cercano con sus nietas.

Para Samahara, la distancia de su padre significó la pérdida de momentos importantes y familia compartida. Según manifestó, ese distanciamiento también afectó la relación entre Abel Lobatón y su hermana Melissa. “Se perdió mucho de sus hijos. No tiene una buena relación con mi hermana menor. Cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos”, afirmó durante el programa de entrevistas.