Perú

Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

La empresaria dejó en claro que el exfutbolista nunca estuvo presente en el crecimiento de sus hijas

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron | América TV

Melissa Klug abordó recientemente el tema de la paternidad de Abel Lobatón y su relación con sus hijas, Melissa y Samahara, durante una entrevista en el programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca. En su intervención, la empresaria fue categórica al referirse al papel del exfutbolista en la vida de las jóvenes, dejando en claro que su presencia fue mínima.

“Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron. Siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso es lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables. Bueno, yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve presente como ‘mapa’: mamá y papá”, señaló Klug ante cámaras.
Melissa Klug cuestiona el rol
Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

Durante la conversación, Klug recordó que enfrentó la maternidad en solitario desde una edad temprana. “Con mis hijas aprendí a ser mamá. Si bien es cierto era muy joven y me pude equivocar en muchas cosas, aprendí con ellas, nadie me lo enseñó”, relató al referirse a sus primeras experiencias maternas, pues a los 18 años ya estaba esperando a su tercera hija.

Además de la ausencia de Lobatón, Melissa Klug mencionó el papel clave de su abuela Angelita, recientemente fallecida, en la crianza de sus hijas. “Ella me ayudaba en todo, yo ni siquiera sabía cambiar un pañal. Ella me enseñó, ella me crio”, destacó. Según la empresaria, su abuela desempeñó el doble rol de madre y mentora, compensando así distintos vacíos familiares.

La empresaria ya ha manifestado anteriormente su postura sobre la participación del exfutbolista en el crecimiento de sus hijas. Desde lo afectivo hasta el plano económico, Klug ha sostenido que Abel Lobatón no estuvo presente ni en lo emocional, ni en lo financiero durante la infancia y adolescencia de sus hijas.

Melissa Klug cuestiona el rol
Melissa Klug cuestiona el rol paternal de Abel Lobatón: “Mis hijas no lo necesitaron”

Esta declaración reafirma, una vez más, que la crianza y formación de Melissa y Samahara fue asumida casi en su totalidad por ella y el apoyo de su entorno cercano.

Samahara Lobatón recordó episodios de ausencia paterna

La experiencia vital de Samahara Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug y Abel Lobatón, ha estado marcada por episodios que ella misma catalogó como decisivos en su percepción sobre la paternidad de su progenitor. Durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, Samahara compartió un recuerdo que tuvo consecuencias en la relación familiar. “Yo me moría por mi papá cuando era niña”, confesó al hablar sobre su infancia.

El episodio que más la marcó ocurrió durante una cita que había acordado con su padre, como ella misma narró. “Nos dejó plantadas a mí y a mi hermana. Nunca llamó para decir ‘oye, sabes qué, no voy a llegar’”, relató Samahara, quien agregó que la falta de explicaciones y de presencia dejó una huella duradera en su vida y la de su hermana menor, Melissa. Al referirse a la actitud de Abel Lobatón, fue enfática al señalar: “No fue papá ni económico, ni presente”.

Pese al impacto que esa ausencia causó en sus primeras etapas de vida, Samahara ha expresado que con el tiempo su perspectiva ha cambiado. “Hoy en día yo he perdonado a mi papá. Siento que ya no soy la adolescente que les tenía mucho rencor. Lo veo más como mi mejor amigo (a Abel Lobatón). Siento que él quiere reivindicar su error con mis hijas”, explicó.

Abel Lobatón defiende su papel
Abel Lobatón defiende su papel como padre con Melissa y Samahara. (Composición: Infobae)

La joven detalló que actualmente su relación con él es más amical y que, aunque su padre no estuvo en muchos momentos, hoy busca tener un vínculo más cercano con sus nietas.

Para Samahara, la distancia de su padre significó la pérdida de momentos importantes y familia compartida. Según manifestó, ese distanciamiento también afectó la relación entre Abel Lobatón y su hermana Melissa. “Se perdió mucho de sus hijos. No tiene una buena relación con mi hermana menor. Cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos”, afirmó durante el programa de entrevistas.

Temas Relacionados

Melissa KlugAbel Lobatónperu-entretenimiento

Últimas Noticias

1.2 millones de dólares falsos incautados en La Victoria: así operaba el taller clandestino que funcionaba como librería

El operativo del Grupo Terna logró desarticular un taller en La Victoria donde se fabricaban billetes de distintas denominaciones con destino a centros de comercio en Lima

1.2 millones de dólares falsos

Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega y expone audio: “Mitómana, manipuladora y cínica”

La cantante colombiana reaccionó con dureza luego de que su hermana Greissy hablara de ella en el programa de Beto Ortiz y difundió un audio inédito

Milena Zárate arremete contra Greissy

Greissy Ortega acepta que es mentirosa y aclara si engañó a Randol Pastor en ‘El Valor de la Verdad’

La hermana de Milena Zárate se sinceró frente a Beto Ortiz y explicó cómo los golpes de la vida la llevaron a cambiar

Greissy Ortega acepta que es

Greissy Ortega revela que Milena Zárate la retuvo en su casa y la obligó a irse del país: “Me quitaron las llaves y el celular”

La colombiana relató en El Valor de la Verdad que su propia hermana y su hermano Juan Carlos la habrían mantenido encerrada y la enviaron a Colombia contra su voluntad

Greissy Ortega revela que Milena

Greissy Ortega admite que su madre no la ama: “Sé que no me quiere, pero yo la necesito”

En su regreso al sillón rojo, la artista relató cómo la falta de amor maternal la llevó a ser una madre distinta con sus hijos “Yo rompí cadenas”

Greissy Ortega admite que su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operativo de seguridad en Boca-Banfield:

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Primavera anticipada: cómo estará el tiempo durante la última semana de agosto en el AMBA

Se incendiaron dos casas en el barrio porteño de Flores

Cómo ayuda el jugo de remolacha a combatir la anemia y proteger el corazón

Harina de avena: propiedades, beneficios y cómo usarla en recetas de cocina

INFOBAE AMÉRICA
Declaró el único sobreviviente del

Declaró el único sobreviviente del crimen de los “hongos de la muerte”: la asesina de su esposa espera sentencia

El líder de Siria dijo que quiere alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con Israel

Netanyahu dijo que Israel retirará tropas del Líbano si Beirut logra desarmar a las milicias de Hezbollah

El increíble caso del niño al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

TELESHOW
Flor de la V festejó

Flor de la V festejó el cumpleaños de sus hijos con una original celebración en Tailandia: “El corazón me explota”

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado