Melissa Klug responde fuerte a Abel Lobatón por su papel como padre: “Los futbolistas tienen días libres y prioridades”

La madre de Melissa y Samahara Lobatón Klug arremetió contra su expareja, quien excusó las razones por las que no compartía tiempo con sus menores | América Televisión

Abel Lobatón se ha convertido en protagonista de noticias luego de que su hija Melissa Lobatón sorprendiera en redes sociales con una publicación en la que se refirió a la ausencia de su padre durante su crecimiento. Como se conoce, el exfutbolista y la ‘Blanca de Chucuito’ se separaron al poco tiempo de iniciar su romance y las hijas que tuvieron en común se fueron a vivir con la madre.

En un post en sus historias de Instagram, Melissa Lobatón agradeció a su madre por el apoyo brindado todos estos años y el amor que le entregó, pese a que su padre no estuvo con ella por mucho tiempo. “Sí, papá falló, pero mamá, ella nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias mamá. Sin ti mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. ¿Qué haría yo sin esta mujer? Te amo madre Melissa Klug”, fue lo que compartió la joven en su red social.

Melissa Klug compartió el mensaje de Melissa Lobatón. IG Infobae Perú

Esto ha generado diversas reacciones dentro y fuera de las redes sociales, sin embargo, Lobatón decidió defenderse y exponer su posición. En conversación con América Hoy, el exdeportista mencionó que, por el trabajo que tenía como futbolista, el tiempo solía ser más limitado. Por eso, aseguró que no se trataba de fallarle a su hija, sino de dedicarle tiempo a su profesión.

“Es parte de, si ella dice que yo fallé, está bien. Lo que pasa es que si tú no estás presente, lógicamente que siempre vas a fallar. El futbolista no está en el Día del padre, Día de la Madre, día de la graduación de sus hijos y a veces ni el nacimiento de su hijo. ¿Eso es fallar? no, porque estaba trabajando”, comentó muy seguro.

Melissa Klug arremetió contra Abel Lobatón

Melissa Klug no fue ajena a este tema y se pronunció al respecto. Primero, respaldó lo dicho por su hija y dejó en claro que ella no puede hacer nada respecto a los sentimientos de su descendiente. Además, aseguró que, a diferencia de su padre, la madre siempre estará presente para cuidar de sus hijos.

“Es la verdad, es lo que piensa y siente, contra eso no se puede hacer nada y siempre estaré para mis hijos hasta que Dios lo permita”, mencionó en una pasada entrevista a Trome.

Sin embargo, recientemente, la ‘Blanca de Chucuito’ fue consultada por América Hoy sobre que opinaba de las declaraciones de Abel Lobatón, quien aseguró que no podía pasar tiempo con su hija debido a su trabajo. Al respecto, Klug señaló que todos tienen algún tiempo libre, pero decides en que invertir esos momentos frente a tu familia y otras prioridades.

“Bueno, son excusas (...) Yo creo que hace muchos años él dejó el fútbol y otra cosa es que los futbolistas tienen días libres y prioridades, cuando tú no las tienes marcadas, pasa esto”, expresó indignada la empresaria.

Cabe recordar que, Magaly Medina también se pronunció sobre el tema y destacó que un padre siempre busca la manera de estar con sus hijos, pues no trabaja todos los días del año. Incluso, recordó que su progenitor encontró la forma de compartir con ella, pese a estar ocupado.

Melissa Klug arremete contra Abel Lobatón.

“Mi padre no estaba en los días festivos, pero los demás días, sí. Yo sabía que podía contar con un padre. Entonces, el hecho de que seas futbolista, no quiere decir que descuides la crianza de tus hijos. Un padre que quiere estar involucrado, es un padre involucrado, así haya feriados, viva en otro país. En fin, ahora entendemos un poco, cuando hablemos de Samahara, pensemos en el padre que tuvo”, finalizó.