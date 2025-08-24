Alejandra Baigorria y Said Palao preparan la llegada de su primer bebé con gran ilusión: “Espero estar con pancita”. Video: Amor y Fuego

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria reveló que ya comenzó los preparativos médicos para buscar su primer embarazo junto a Said Palao, su esposo desde abril de 2025. La noticia, compartida en una reciente entrevista y confirmada ante cámaras durante el cumpleaños de la streamer Zully, generó gran expectativa entre sus seguidores y el público de espectáculos.

“Tengo una cita con mi doctor, donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos y que todo esté bien, comenzar a encargar. Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir. Yo calculo que antes de fin de año (podría quedar embarazada)”, afirmó la empresaria muy emocionada.

Baigorria planifica maternidad junto a Said Palao

La decisión de Alejandra Baigorria de dar el siguiente paso en su vida personal no fue improvisada. Según compartió la ‘Gringa de Gamarra’, hace algún tiempo tomó la medida de congelar sus óvulos, anticipando así su deseo de ser madre al lado de Said Palao. Actualmente, se encuentra a la espera de completar chequeos médicos antes de dejar los métodos anticonceptivos y comenzar el proceso para quedar embarazada.

Baigorria dio detalles sobre el cronograma que ha trazado para cumplir este anhelo familiar. “Para el viaje de Año Nuevo, si pega, pega, el otro año espero ya estar con pancita”, aseguró sonriendo frente a las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’. Con estas palabras, la popular empresaria dejó en claro que, de resultar todo favorable, su objetivo es convertirse en madre antes de que acabe 2025, compartiendo la ilusión de planear la llegada de un hijo como parte de su nueva familia.

La empresaria también comentó cómo ha manejado la expectativa pública sobre este tema. Junto a su esposo, han preferido llevar el proceso en la intimidad, aunque Baigorria siempre se muestra abierta a compartir algunos hitos con su comunidad y fanáticos.

Alejandra Baigorria y Said Palao ya preparan la llegada de su primer bebé: así viven la ilusión de ser padres: “Espero estar con pancita”.

Los seguidores de la pareja celebraron este anuncio, destacando el compromiso y planificación con los que la empresaria encara cada aspecto de su vida, tanto personal como profesional.

Alejandra Baigorria responde ante enfrentamiento público de su hermana con su madre en su boda

Durante el cumpleaños de Zully, la atención mediática no solo giró en torno a los planes de maternidad de Alejandra Baigorria, sino también a la controversia familiar surgida tras su reciente boda.

La empresaria respondió a preguntas sobre las declaraciones públicas de su hermana Thamara Medina y el incidente ocurrido durante la recepción de su boda, donde Medina agredió a la madre de ambas. El episodio destapó tensiones en el entorno de la familia Baigorria y ocupó titulares en los días posteriores al matrimonio.

Consultada por la prensa, Baigorria optó por la mesura y el respeto a su círculo íntimo. “Es un tema que no voy a opinar, pero está bien, es lo que ella sintió en el momento que lo sintió. Ella está en lo correcto, es lo que tenía que hacer. (son familia) obvio, es mi hermana, todos cometemos errores. Es un tema que voy a mantener en reserva porque es familiar”, expresó, dejando claro que prefiere manejar estos asuntos lejos del escrutinio mediático.

Hermana de Alejandra Baigorria se muestra arrepentida tras agresión a su madre en plena boda. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego.

Boda íntima y detalles del enlace con Said Palao

La consolidación del vínculo entre Alejandra Baigorria y Said Palao se formalizó el 26 de abril de 2025, en una ceremonia religiosa en la Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima. Alejandra ingresó tomada del brazo de su padre, Sergio Baigorria, en una escena marcada por la emotividad y los lazos familiares. Además de estar rodeados de familiares y amigos cercanos.

La recepción tuvo lugar en el Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, con una celebración elegante y reservada. Entre los asistentes estuvieron figuras conocidas del espectáculo, como Patricio Parodi, María Pía Coello, Vania Bludau, Micheille Soifer, Natalie Vértiz, Valeria Piazza, Mario Irivarren y Onelia Molina, entre otros que fueron parte de esta fecha tan significativa para la pareja.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en la iglesia San Pedro del Centro de Lima. Video: Instagram Ale Baigorria.

Sin embargo, la catalogada ‘Boda del Año’ trajo también tres momentos muy comentados y críticos: la pelea de Patricio Parodi con un invitado de la fiesta, las agresiones de la hermana de Baigorria a la madre de ambas y, la cuestionada conversación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren sobre Vania Bludau, estando Onelia Molina presente.

Este último acontecimiento trajo consigo que Onelia y Mario terminen su relación y se distancien por algunos meses, aunque acaban de reconciliarse. Asimismo, terminó la amistad entre la empresaria de Gamarra e Irivarren.