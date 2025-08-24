Perú

1.2 millones de dólares falsos incautados en La Victoria: así operaba el taller clandestino que funcionaba como librería

La intervención del Grupo Terna permitió desmantelar una imprenta equipada con maquinaria especializada para producir billetes de 10, 20, 50 y 100 dólares destinados a mercados de Lima

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
En el operativo se hallaron planchas, cuños y equipos de impresión que revelaron la capacidad del taller para abastecer al mercado negro de forma continua y a gran escala. | América Noticias

La Policía Nacional intervino un local ubicado en el Conjunto Habitacional Manzanilla, en la cuadra cuatro de la avenida Nicolás Ayllón, en La Victoria, donde descubrieron una imprenta que funcionaba como fachada de librería. En el operativo se incautaron 1.2 millones de dólares falsos en planchas, preparados para ser cortados y distribuidos en diferentes puntos de la capital.

El Grupo Terna del Escuadrón Verde lideró la acción que permitió frenar la circulación de dinero ilícito en sectores comerciales de alto movimiento. En el inmueble se halló maquinaria especializada y herramientas empleadas para dar apariencia real a billetes de distintas denominaciones. La magnitud del hallazgo reveló la capacidad del taller para abastecer de forma constante al mercado negro.

¿Cómo operaba el taller?

Los agentes encontraron impresoras offset, cuños y planchas que reproducían billetes de 10, 20, 50 y 100 dólares. El equipo incautado estaba diseñado para replicar con precisión la textura y los relieves de los originales, con el fin de dificultar su detección en transacciones cotidianas.

Cae imprenta en La Victoria
Cae imprenta en La Victoria con 1.2 millones de dólares falsos Foto: América Noticias

De acuerdo con el coronel Jhonny Loayza Vega, jefe del GRECCO A, la imprenta tenía la capacidad de producir en un solo día grandes cantidades de billetes. El ritmo de impresión respondía a la demanda del mercado negro, lo que evidencia que las operaciones no eran esporádicas sino continuas.

El detenido

Durante la intervención fue capturado Rafael Carruitero Lozano, de 54 años, un impresor con cuatro décadas de experiencia en el rubro gráfico. Según la investigación, utilizó su conocimiento para elaborar los billetes falsos con acabado profesional.

En sus declaraciones, Carruitero reconoció haber participado en la falsificación y aseguró que lo hizo por necesidad económica. Admitió que recibía pagos de entre mil y dos mil soles por cada lote producido y dijo ser consciente de que cometía un delito. La Policía sostuvo que sus labores eran permanentes dentro de la red.

Rafael Carruitero Lozano, de 53
Rafael Carruitero Lozano, de 53 años, fue detenido en el taller clandestino de La Victoria donde se incautaron 1.2 millones de dólares falsos. Captura: América Noticias

Destino de los billetes

Las investigaciones apuntan a que los dólares falsificados estaban dirigidos principalmente a mercados mayoristas y zonas de alto comercio en Lima. Entre los puntos identificados figuran Unicachi, en Comas, La Parada, en La Victoria, y el mercado de Huaycán, en Ate.

El uso de dinero ilícito en estos lugares resulta más sencillo debido al alto volumen de transacciones en efectivo. Aunque se evitó la circulación de 1.2 millones de dólares, las autoridades no descartan que otros lotes ya hayan sido colocados en el sistema informal de la capital.

Reacción policial

El coronel Loayza indicó que el hallazgo demuestra la existencia de una organización con operaciones sostenidas en el tiempo. Precisó que los lotes de billetes eran elaborados por encargo y respondían a pedidos de grupos dedicados al tráfico de dinero falso.

PNP incauta más de US$
PNP incauta más de US$ 100 mil falsos: billetes eran distribuidos en Ecuador, Bolivia, Argentina y EEUU| Latina

La Policía continuará con las investigaciones para determinar quiénes integraban la red y qué vínculos mantenían con otras mafias en Lima. El Ministerio Público asumió el caso para definir las responsabilidades penales del detenido y dar con los demás implicados.

Temas Relacionados

La Victoriaoperativo policialbilletes falsosperu-noticias

Últimas Noticias

Ignacio Buse vs Ben Shelton EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025

El tenista peruano enfrentará al estadounidense que no solo destaca por el ser el sexto del mundo, sino por tener uno de los saques más rápidos de esta disciplina. Sigue todas las incidencias

Ignacio Buse vs Ben Shelton

Oleaje anómalo provoca la muerte de un miembro de la Marina de Guerra en la costa peruana

La fuerza del mar sorprendió a una patrulla en San José y terminó con el deceso de un marino, hecho que sucede en el contexto de severas advertencias sobre las condiciones marítimas en el litoral nacional

Oleaje anómalo provoca la muerte

Resultados nulos, presupuestos agotados: el precio de no planificar campañas digitales en negocios peruanos, según MINED World

Campañas en redes que carecen de segmentación y objetivos claros pueden agotar el presupuesto de semanas en pocas horas y dejar sin resultados tangibles a las empresas emergentes

Resultados nulos, presupuestos agotados: el

Puno: delincuentes encañonan a niño de nueve años durante violento asalto a vivienda

El menor fue amenazado con un arma mientras los hampones se llevaban dinero y objetos de valor. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Puno: delincuentes encañonan a niño

Buses que suben a Machu Picchu podrían dejar de operar: tensión por licitación pendiente de la vía Hiram Bingham

El vencimiento de la concesión de Consettur expone el riesgo de paralización en una de las rutas turísticas más utilizadas del país, en medio de cuestionamientos y presiones jurídicas sobre el proceso administrativo

Buses que suben a Machu
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Hospital Fernández finalizó la

El Hospital Fernández finalizó la remodelación total de su planta de diez quirófanos

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

Brutal robo a una jubilada de 86 años en Berisso: la amenazaron y le robaron más de 25 millones de pesos

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido de Borges:

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

TELESHOW
Jimena Barón compartió la emoción

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”