Vientos de hasta 45 km/h azotarán la sierra norte: Indeci emite recomendaciones de prevención

Vientos fuertes en varias regiones. - Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el aviso meteorológico N.° 292, de nivel amarillo, que advierte sobre el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país. El fenómeno ocurrirá entre el domingo 24 y el martes 26 de agosto y afectará principalmente a las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

De acuerdo al pronóstico, se esperan vientos sostenidos cercanos a los 35 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, generando riesgos en viviendas precarias, instalaciones eléctricas y estructuras expuestas. Estas condiciones, además, estarán acompañadas de descensos de temperatura nocturna y la posibilidad de lluvias dispersas en algunas zonas.

El INDECI señaló que, aunque el aviso es de nivel amarillo —es decir, de peligro moderado—, la población no debe subestimar los efectos del viento, ya que puede ocasionar daños materiales, accidentes domésticos y complicaciones en la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Medidas de prevención para la población

Fuertes vientos. (Foto: Andina)

El INDECI recomienda asegurar los techos de calamina, tejas o materiales livianos, reforzando los largueros con sogas o clavos para evitar que salgan desprendidos por la fuerza del viento. Asimismo, se debe reforzar los vidrios de las ventanas y, de ser posible, colocar cintas adhesivas en forma de cruz para disminuir el riesgo de roturas.

La institución también insta a evitar la cercanía con equipos eléctricos, cables expuestos, materiales punzocortantes y estructuras inestables que puedan colapsar durante las ráfagas.

En cuanto al cuidado personal, se aconseja usar ropa de abrigo e impermeable, así como proteger la cabeza, el rostro y la boca para reducir la exposición al aire frío. Consumir bebidas calientes, frutas y alimentos ricos en vitaminas ayuda a fortalecer el sistema inmunológico frente a resfríos e infecciones respiratorias, que suelen incrementarse en temporadas de vientos intensos.

En caso de presentar síntomas como tos persistente, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna.

Coordinación con autoridades locales y COEN

Las precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento. (Foto: Andina)

El INDECI informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo constante en los departamentos bajo alerta. El organismo coordina de manera permanente con autoridades regionales, provinciales y distritales para garantizar la preparación de los servicios de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencias.

Además, se recomienda a los gobiernos locales inspeccionar la seguridad en edificaciones, especialmente en colegios, centros de salud y viviendas ubicadas en zonas de riesgo. El objetivo es prevenir accidentes y reducir la vulnerabilidad de la población frente al fenómeno meteorológico.

Las municipalidades también deben promover sistemas de alerta temprana comunitaria, como el uso de silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes, que permitan avisar de manera rápida en caso de emergencias mayores.

Los vientos de moderada intensidad no solo afectan viviendas, sino también actividades económicas y sociales. Agricultores y ganaderos son de los sectores más vulnerables, ya que las ráfagas pueden dañar cultivos frágiles, como maíz, plátano y hortalizas, además de generar estrés en el ganado.