Perú

Juan José Santivañez es el nuevo ministro de Justicia: ¿Cuál es su posición acerca de la Convención de Derechos Humanos?

El Gobierno ha tenido una posición bastante crítica contra la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto podría variar con el nuevo lider del Mininter

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Juan José Santivañez está a
Juan José Santivañez está a favor de que Perú se retire del Pacto de San José. Foto: Andina /Andina

Antes de la designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia, El gobierno de Dina Boluarte le encargó a este despacho organizar reuniones en diferentes regiones del país para que miembros de la sociedad civil discutan sobre la aplicación dela pena de muerte. Para lograr esta sanción, el Perú tendría que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SID no es una idea ajena al nuevo líder del Mininter. En diálogo con RPP, el político confesó que está de acuerdo con denunciar el pacto porque “creo que existen delitos en donde la posibilidad de resocialización de una persona es inviable, por ejemplo, violación a personas vulnerables, a niños”.

Sobre las consultas del Poder Ejecutivo sobre la aplicación dela pena de muerte, Santivañez aseguró que la presidenta solo puso sobre la mesa esta posibilidad para saber si es viable “la aplicación de la pena de muerte contra delitos como es la violación de menores. Incluso, yo me he manifestado particularmente, en donde creo que los delitos de sicariato también deberían estar incluidos".

Como se sabe, El SIDH protege a los peruanos, cuando estos no pueden encontrar justicia dentro del país donde residen. Las decisiones de la Corte IDH son vinculantes, por lo que el Estado debe reconocer.

(Composición Infobae)
(Composición Infobae)

La amenaza de Boluarte a la CIDH

Dina Boluarte, manifestó su apoyo a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso, una norma que ha generado controversia dentro y fuera del país. La jefa de Estado defendió la medida al considerar que representa “un acto de justicia” para quienes enfrentan procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante periodos de convulsión social.

Durante su pronunciamiento, cuestionó abiertamente las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo internacional que rechazó la ley y solicitó a Perú evitar la aplicación de amnistías que puedan favorecer la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. La mandataria afirmó: “No permitiremos la intervención de la Corte IDH en los asuntos internos del país”, replicó.

El texto de la ley de amnistía señala que quedarán exentos de responsabilidad penal miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, civiles y funcionarios procesados por hechos vinculados a protestas u operativos organizados entre 2021 y 2023. Los actores de la ociedad civil, organismos de derechos humanos y representantes de víctimas han expresado su rechazo a la norma.

Dina Boluarte y la Comisión
Dina Boluarte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han tenido una relación tensa. Foto: Andina / CIDH

Boluarte sostuvo que el objetivo es “reconocer la labor de quienes garantizaron el orden y la seguridad nacional”. Sin embargo, agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron sobre los riesgos de impunidad para responsables de actos que ocasionaron lesiones o muertes durante protestas.

El respaldo presidencial a la ley de amnistía agudizó la polémica institucional y diplomática. La posición del Gobierno ha provocado reacciones en organismos internacionales, así como en entidades nacionales que exigen el respeto a estándares de protección de derechos fundamentales.

Temas Relacionados

Juan José SantivañezMinisterio de JusticiaMinisterio del Interiorperu-politica

Últimas Noticias

La familia peruana que conquistó Chile con sus tiendas de mascotas: ya abrió 65

La cadena, que arrancó a fines de 2019, no se limita al comercio de artículos. También brinda servicios como cortes de pelo y baños, lo que le ha permitido atraer a un número cada vez mayor de clientes con altas expectativas

La familia peruana que conquistó

Perú concreta su primera exportación de carne de ave tras recuperar estatus sanitario internacional: ¿cuál fue su destino?

Tras recuperar su estatus como país libre de influenza aviar, el Perú busca reabrir mercados en América Latina y expandirse hacia Asia

Perú concreta su primera exportación

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge Fossati por quejarse previo al Universitario vs Alianza Lima: “Eterna víctima”

El periodista deportivo afirmó que el técnico uruguayo está poniendo excusas en caso pierda ante los ‘blanquiazules’ por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Eddie Fleischman arremetió contra Jorge

Fiscalía definirá en 15 días si el fatal accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, que dejó tres bomberos muertos, llega a juicio

Las familias de los bomberos fallecidos exigen que el proceso avance a juicio y no quede archivado tras más de tres años de diligencias

Fiscalía definirá en 15 días

Helder Domínguez, vicepresidente del TC: “Los fiscales están en mejor capacidad de identificar un delito; la Policía no, sin desmerecer su labor”

Magistrado no está de acuerdo con la interpretación que adoptaron sus colegas sobre la conducción de la investigación preliminar del delito. También defiende su ponencia sobre la extinción de dominio ante las críticas del Ministerio Público

Helder Domínguez, vicepresidente del TC:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vivir como nómade digital: cuáles

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La China Ansa mostró cómo

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”