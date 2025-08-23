Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial: Dina Boluarte lo nombra ministro de Justicia y Derechos Humanos

Juan José Santiváñez

La presidenta Dina Boluarte realizó un sorpresivo cambio ministerial a menos de un año de culminar su mandato. Juan José Santiváñez regresa al gabinete ministerial como titular de la cartera de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara.

La ceremonia de juramentación se celebró en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno y fue programada para las 12:00 p.m. pero inició con varios minutos de retraso. Para ese momento, trascendió que Alcántara ya se había despedido de los trabajadores del Minjus.

La presidente Dina Boluarte realiza cambios en los despachos de Justicia, Mujer y Desarrollo Social. | TvVPerú

Pese a que Santiváñez fue censurado del Ministerio del Interior, permaneció dentro del círculo más cercano de la mandataria. Tras su salida del gabinete, fue nombrado Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

Aunque se mantuvo lejos de los medios de comunicación, era un usuario activo en las redes sociales, desde donde respondía a sus adversarios políticos.

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Huamnos | TV Perú

Incluso se llegó a afirmar que Santiváñez era quien tenía más influencia que Arana sobre la mandataria. Información que fue desmentida por el premier.

El coronel en retiro Harvey Colchado acusó a Santiváñez de ser quien dirige la política de seguridad en el país, y que Carlos Malaver, actual ministro del Interior, debe responder ante él. Malver también rechazó estas declaraciones.

Cuestionan regreso de Santiváñez a la PCM

Una de las primeras reacciones ante el regreso de Santiváñez fue del congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, quien manifestó su preocupación por este nombramiento.

El parlamentario señaló que la juramentación de Santiváñez en la cartera de Justicia es una burla para todo el Parlamento, por lo que corresponde una censura a todo el gabinete.

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, sostiene que Juan José Santiváñez recibe protección extra como ministro. | Canal N

Bazán remarcó que una posible censura para Arana y todos los ministros es una postura personal y deben discutir el tema entre todos los integrantes de su bancada.

¿Cuáles son los otros cambios en el gabinete?

Además del Ministerio de Justicia, la presidenta Dina Boluarte realizó cambios en dos carteras clave: Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Mujer.

Leslie Urteaga dejó el Midis y en su reemplazo fue designada Fanny Montellanos, quien hasta ese momento encabezaba el Ministerio de la Mujer. Con este movimiento, el Ejecutivo nombró a Aña Peña como nueva titular de la Mujer.

De esta manera, Boluarte se despide de una de sus colaboradoras más cercanas. Urteaga, quien inicialmente había asumido la cartera de Cultura, fue trasladada al Midis tras la salida de Julio Demartini, envuelto en el escándalo de Qali Warma. Ahora, la presidenta optó por apartarla definitivamente del Gabinete.

El rol de Santiváñez en el Minjus

El regreso de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia ocurre en un contexto marcado por la controversia. Su designación coincide con los anuncios del Ejecutivo de evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con los recientes llamados de atención de la Corte IDH a raíz de la ley de amnistía que beneficia a procesados por violaciones a los derechos humanos.

Desde su nuevo cargo, Santiváñez tendría la posibilidad de impulsar proyectos de ley orientados a otorgar protección frente a las investigaciones judiciales que actualmente enfrenta.

La presidente Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Justicia, Mujer e Inclusión.

Otro punto sensible de su gestión podría estar vinculado al traslado penitenciario del expresidente Martín Vizcarra. Cabe recordar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) depende directamente del Ministerio de Justicia. Antes de su cambio de penal, Vizcarra denunció públicamente que la medida obedecía a motivaciones políticas.