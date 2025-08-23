Feminicidios no cesan en Perú: 93 casos en 2025 pese a récord de condenas por violencia de género reportado por Fiscalía

Feminicidio en el Perú asciende a 58. Foto: Andina

En un comunicado oficial, el Ministerio Público ha anunciado que en los primeros siete meses del 2025 se alcanzaron 7.704 sentencias por delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, de las cuales 6.750 fueron condenatorias. La institución destacó que esto representa un 87,6 % de condenas y un promedio de 32 al día, lo que —según la Fiscalía— refleja una justicia más efectiva contra los agresores.

Sin embargo, mientras el Gobierno destaca avances judiciales, los registros oficiales revelan un panorama preocupante. Solo en el primer semestre del año se contabilizaron 78 feminicidios en el Perú, lo que equivale a una mujer asesinada cada tres días. Además, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 11 % en los casos de feminicidio y desapariciones respecto al 2024, con más de 6.000 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas entre enero y junio. El contraste muestra que la violencia de género sigue siendo una problemática en expansión.

Las cifras que muestra el Gobierno: condenas y fiscalías especializadas

Luego del disparo a la mujer, el hombre identificado como Felipe O’Neill Pérez se suicidó al interior de su vehículo. | Infobae Perú

De acuerdo con la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas, Jacqueline Pérez Castañeda, la creación de un subsistema permitió transformar denuncias en sentencias efectivas. “Investigamos con enfoque, litigamos y transformamos las denuncias en justicia real”, sostuvo al presentar los resultados.

En detalle, entre enero y julio de 2025 se dictaron 1.362 sentencias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 663 involucraron a menores de edad. En ese grupo se incluyen 381 sentencias por tocamientos u actos libidinosos, 278 por violación sexual de menor de edad y cuatro por violación sexual seguida de muerte.

El Ministerio Público también informó que en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), donde viven más de 52 mil personas de las etnias awajún y wampis y donde se ha reportado un gran número de casos de abuso infantil, se abrió una Fiscalía Especializada en marzo de 2025. Actualmente, esta oficina investiga 810 casos vinculados a violación sexual, agresiones a mujeres y violencia familiar.

Feminicidios y desapariciones en aumento: la otra cara de la violencia

Cientos de personas marchan contra la violencia machista en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

Las estadísticas de violencia letal contra mujeres revelan un panorama opuesto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó 78 feminicidios entre enero y junio de 2025, con Lima Metropolitana como la región más afectada (16 casos), seguida de Cusco, Junín y Arequipa. La mayoría de víctimas fueron mujeres jóvenes entre 18 y 59 años (87,2 %), aunque también se registraron casos de niñas, adolescentes y adultas mayores (6,4 % en cada grupo).

El informe muestra que más de la mitad de las víctimas tenía entre uno y tres hijos menores de edad, lo que ha dejado decenas de niñas y niños en orfandad. Incluso se documentó que el 2,6 % de las víctimas estaba embarazada al momento del crimen. Los feminicidios se concentraron en espacios íntimos: el 20,5 % ocurrió en la casa de la víctima, el 14,1 % en la vivienda del feminicida y el 9 % en hogares compartidos.

La Defensoría del Pueblo advirtió que en lo que va del 2025 las desapariciones de mujeres han crecido de manera alarmante: más de 6.000 reportes en solo seis meses, con un incremento del 31 % en mujeres adultas y del 41 % en niñas y adolescentes respecto al año anterior. Solo en junio se registraron 926 denuncias, de las cuales 477 correspondieron a niñas y adolescentes (67 % del total). Lima encabezó la lista con 315 casos, seguida de Arequipa (64), Cusco (54), Lambayeque (49), Tumbes (46), Junín (44), Puno (44) y Callao (39).

El IDEHPUCP también alertó que la violencia de género sigue en ascenso: los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 142.144 casos en 2024, y solo en enero de 2025 ya se habían registrado 12.423 atenciones. Además, el Sistema de Denuncias Policiales reveló que Lima Metropolitana continúa siendo la región con más denuncias, destacando distritos como Santa María del Mar (248 denuncias por cada 10 mil habitantes), Lima Cercado (223) y San Bartolo (144).

La Defensoría recordó que la tolerancia social hacia la violencia sigue siendo un obstáculo: la ENARES 2024 registró un 75,5 % de aceptación hacia prácticas violentas en las relaciones familiares. Por ello, la entidad instó al Estado a mejorar los protocolos de búsqueda, capacitar al personal policial y fiscal en enfoque de género, y reforzar la difusión de canales de ayuda como la Línea 100 y la Línea 114.