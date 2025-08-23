Perú

El regreso de un ministro censurado: ¿cuál será el rol de Juan José Santiváñez en el gabinete ministerial?

Pese a que fue censurado del Ministerio del Interior, Santiváñez siempre permaneció cerca a la mandataria desde la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Juan José Santiváñez es el
Juan José Santiváñez es el nuevo inistro de Justicia. - Crédito: Presidencia - Crédito: Presidencia

Juan José Santiváñez vuelve a ser ministro de Estado, esta vez al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. La presidenta Dina Boluarte generó sorpresa al anunciar cambios en el gabinete de Eduardo Arana.

Tras su accidentada salida del Ejecutivo, cuando fue censurado por el Congreso de la República como titular del Interior, Santiváñez permaneció dentro del círculo más cercano de la mandataria y asumió la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Aunque sus funciones en dicho cargo no eran del todo claras, optó por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas. Hoy vuelve a la luz, esta vez al mando de un ministerio clave para la estrategia política del gobierno.

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Huamnos | TV Perú

La principal interrogante es cuál será su verdadero rol en el Gabinete, considerando que su regreso supone un desafío directo al Congreso que lo censuró.

Acelerar la salida de la Corte IDH

El Ejecutivo anunció la creación de una comisión para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta propuesta ya había sido planteada por Eduardo Arana cuando solicitó el voto de confianza. La iniciativa, respaldada por un sector mayoritario del Parlamento, también favorecería a Boluarte, quien afronta investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su gobierno. Aunque un eventual retiro de la Corte no sería inmediato y podría concretarse recién en el siguiente mandato, desde el Minjus Santiváñez tendría un papel clave para iniciar el proceso de denuncia del Pacto de San José.

Juan José Santiváñez tendría mayor
Juan José Santiváñez tendría mayor poder que el premier y la presidenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Normas para blindar al Ejecutivo

Además de impulsar un eventual retiro de la Corte, que podría servir como escudo frente a denuncias por violaciones a derechos humanos, Santiváñez tendría la posibilidad de promover iniciativas legales para brindar protección a la mandataria frente a otras investigaciones.Cabe recordar que tanto él como Boluarte fueron denunciados por presunto encubrimiento en el caso Cofre, a raíz de audios que evidenciarían protección al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Actualmente, sobre el ministro pesa un impedimento de salida del país por 18 meses.

Enfrentamiento con el Ministerio Público

Cuando estuvo al mando del Ministerio del Interior, Santiváñez mantuvo constantes choques con los fiscales, a quienes acusaba de liberar a los delincuentes que la Policía Nacional capturaba. Ahora, desde el Minjus, podría recurrir al Tribunal Constitucional para delimitar los supuestos bajo los cuales un presidente puede ser investigado. Asimismo, no se descarta que impulse represalias contra los fiscales y policías que participaron en el allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte, una medida que ya había sido anticipada por su antecesor, Eduardo Arana.

Juan José Santivañez dejó el
Juan José Santivañez dejó el cargo luego de 10 meses en el cargo de ministro del Interior. Foto: Andina

El caso Vizcarra y el INPE

Otro aspecto sensible de su gestión estaría vinculado al traslado penitenciario del expresidente Martín Vizcarra. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que depende directamente del Ministerio de Justicia, ejecutó el cambio de penal, decisión que el exmandatario denunció como una medida con motivaciones políticas.

Como el traslado de Vizcarra ha sido cuestionado por especialistas, desde su sector, Santiváñez podría ser clave en hacer control de daños y calmar los cuestionamientos.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezDina BoluarteMinisterio de JusticiaPCMgabinete ministerialperu-politica

Últimas Noticias

Violencia en Antamina: enfrentamientos entre manifestantes y Policía dejan heridos en toma de zona minera

En Áncash, la tensión social se desbordó. Los comuneros de Huaripampa mantienen reclamos sociales frente a la minera Antamina. Autoridades buscan un diálogo para reducir la conflictividad y evitar una mayor escalada de violencia

Violencia en Antamina: enfrentamientos entre

Natalia Salas, su regreso a la TV, el sueño de su unipersonal y su reencuentro con Mónica Sánchez en Eres mi bien tras salir de AFHS

Natalia Salas revela a Infobae Perú cómo afronta su nueva etapa personal y profesional, desde su participación en la telenovela de Latina hasta la preparación de su primer unipersonal, en un año de grandes transformaciones

Natalia Salas, su regreso a

Cómo identificar a un verdadero trabajador de Sedapal y evitar robos en tu vivienda

La ola de estafas con falsos trabajadores de Sedapal ha puesto en alerta a la capital, afectando la seguridad de múltiples hogares. La identificación del personal autorizado es crucial para proteger tu hogar

Cómo identificar a un verdadero

Clausuran 100 farmacias y boticas en Lambayeque por vender medicamentos vencidos, adulterados o de contrabando

En lo que va del 2025, la DIREMID de Lambayeque ha cerrado un centenar de establecimientos por incumplir las normas sanitarias

Clausuran 100 farmacias y boticas

⁠Alcalde de Miraflores pide disculpas a vecinos por hackeo y filtración de datos de 103 mil miraflorinos

Múltiples suplantaciones de trabajadores de Sedapal exponen a decenas de hogares a estafas. Conoce las claves para identificar al personal autorizado y proteger tu vivienda ante el aumento de la delincuencia en la capital

⁠Alcalde de Miraflores pide disculpas
ÚLTIMAS NOTICIAS
La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”