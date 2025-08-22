Perú obtuvo mención honrosa en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica en India

Jordan Juscamaita del colegio Saco Oliveros alcanzó una mención honrosa en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2025 realizada en Mumbai. (Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica/Facebook)

El Perú celebró un nuevo logro académico gracias a la participación de sus jóvenes talentos en la XVIII Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2025 (IOAA 2025), realizada en la ciudad de Mumbai, India. En esta edición, el estudiante Jordan Jesús Juscamaita Altamirano, del colegio Saco Oliveros, obtuvo una mención honrosa tras superar exigentes pruebas teóricas y prácticas que evaluaron conocimientos de nivel avanzado en astronomía.

Este resultado representa un importante reconocimiento internacional para la delegación peruana, que estuvo conformada por Alexander Luis Valencia Pampa, Dhamaris Alessia Alarcón Huamani, Jesús Martín Tasayco Pachas y Alonso Gabriel Marthans Penadillo, además de Juscamaita. Todos ellos fueron preparados por los astrónomos Víctor Vera Cervantes, de SPACE UNMSM, e Iván Flores Ramos, quienes acompañaron al equipo en su recorrido académico y en la competencia.

Exámenes de alto nivel

Durante la IOAA 2025, los estudiantes enfrentaron pruebas rigurosas que incluyeron la resolución de problemas astronómicos, la identificación de cuerpos celestes y la interpretación de fenómenos astrofísicos. Jordan Juscamaita destacó por su desempeño en ejercicios relacionados con la identificación de lunas de Saturno y el análisis de objetos transneptunianos, logrando así la distinción que lo posicionó entre los mejores del certamen.

Los participantes peruanos destacaron en exámenes teóricos y prácticos sobre lunas de Saturno y objetos transneptunianos. (Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica/Facebook)

El joven campeón peruano, además, participó en talleres de formación de SPACE UNMSM, conocidos como “AstroClases”, que se han convertido en una plataforma de preparación clave para escolares interesados en la ciencia. Estas iniciativas han permitido que estudiantes del país alcancen un nivel competitivo frente a delegaciones de países con larga tradición científica.

Experiencia cultural y científica en Mumbai

La participación peruana en la olimpiada no solo se limitó a las pruebas académicas. Los estudiantes vivieron una experiencia cultural enriquecedora durante su estadía en India. Visitaron el Planetario de Mumbai, donde pudieron utilizar telescopios astronómicos de última generación, y recorrieron el Museo Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu, institución que conserva una de las colecciones históricas más destacadas de la nación anfitriona.

Asimismo, desfilaron junto a los representantes de más de 50 países, compartiendo experiencias y estableciendo lazos de cooperación que fortalecen la comunidad internacional de la astronomía juvenil. Un detalle simbólico de la delegación peruana fue la presencia de sus mascotas emblemáticas: la llamita y el cuy peruano, que acompañaron a los estudiantes como símbolos de identidad cultural.

La presencia de la llamita y el cuy acompañó simbólicamente a los estudiantes peruanos en la competencia científica en India. (Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica/Facebook)

Formación científica en el Perú

El éxito de Jordan Juscamaita y de la delegación peruana evidencia el creciente desarrollo de la astronomía en el Perú. Gracias al impulso de instituciones como SPACE UNMSM y colegios que fomentan la educación científica, más jóvenes están accediendo a competencias internacionales.

El profesor Víctor Vera destacó que este tipo de logros no son solo individuales, sino también un reflejo del esfuerzo colectivo de estudiantes, docentes y familias. Además, señaló que la participación en olimpiadas refuerza las habilidades en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), consideradas estratégicas para el desarrollo de los países.

Próximos desafíos internacionales

Tras el éxito en la IOAA 2025, el equipo peruano ya se prepara para nuevos retos. Los diez estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en la IX Olimpiada Peruana de Astronomía y Astronáutica (OPEAA 2025) representarán al país en certámenes internacionales como la XVII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, y la III Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía, programada en Sirius, Rusia.

Los jóvenes talentos nacionales visitaron el Planetario de Mumbai durante su participación en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica. (Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica/Facebook)

Estas oportunidades no solo permitirán consolidar la presencia peruana en escenarios científicos globales, sino que también fortalecerán el aprendizaje de los participantes y el intercambio de conocimientos con jóvenes de diversas culturas.

Impacto en la educación peruana

El reconocimiento obtenido en India marca un precedente importante para la educación científica peruana. Logros como este inspiran a otros estudiantes a interesarse por el universo y a explorar carreras vinculadas con la astronomía, la física y la ingeniería espacial. Además, visibilizan la necesidad de seguir apoyando programas educativos especializados y proyectos que fortalezcan la investigación desde etapas escolares.

En un mundo en el que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar central en el desarrollo, el papel de las nuevas generaciones peruanas resulta crucial. La mención honrosa de Jordan Juscamaita no solo es un mérito personal, sino un símbolo de que el Perú cuenta con talento capaz de competir a nivel mundial en una de las disciplinas más complejas y apasionantes.