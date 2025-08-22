Perú

Maju Mantilla soñaba con ser madre otra vez con Gustavo Salcedo: “Tendría que ser pronto”

La exMiss Mundo soñaba con ampliar su familia antes del sorpresivo comunicado de su todavía esposo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Maju Mantilla soñaba con ser madre otra vez, pero Gustavo Salcedo anunció la ruptura. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noticia cayó como un balde de agua fría en la farándula peruana. Tras meses de rumores y especulaciones, Gustavo Salcedo anunció oficialmente la separación de Maju Mantilla. El comunicado que él difundió el 20 de agosto sorprendió aún más porque llegó solo días después de que la pareja viajara junta a Argentina, un detalle que Magaly Medina reveló con pruebas migratorias en su programa Magaly TV La Firme.

La ‘Urraca’ confesó que al leer el comunicado se quedó impactada. “Nos quedamos todos de una pieza porque pensamos que ellos ya se habían reconciliado, habían pasado los problemas. Ella, cuando la habíamos encontrado en algún evento, nos dijo que problemas tienen todas las parejas, pero que ellos estaban súper bien, atravesando buenos momentos, los veíamos viajar, disfrutar como pareja y de pronto, el comunicado”, señaló.

El hecho de que el anuncio lo firmara únicamente Gustavo también generó suspicacias. Según Magaly, lo usual en este tipo de casos es que los comunicados sean conjuntos o que la figura pública —en este caso Maju— sea la que hable. “Es como una regla no escrita, pero así es. Este señor siempre ha reclamado que la pública es ella, no yo. Y sin embargo, él hace el comunicado”, cuestionó.

Del sueño de un tercer hijo al fin del matrimonio: la historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Maju Mantilla expresaba su deseo de volver a ser madre

Durante su informe, Medina hizo un repaso por la historia de amor, que parecía idílica, pero que en los últimos años mostró grietas. Recordó cómo se conocieron, cómo en 2012 decidieron unir sus vidas tanto por civil como por religioso en la catedral de Trujillo, y cómo ese mismo año celebraron la llegada de su primer hijo.

En 2017, incluso renovaron votos para reafirmar su compromiso, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de solidez y amor.

Uno de los momentos más emotivos que el reportaje de Magaly recordó fue cuando Maju expresó públicamente su deseo de tener un tercer hijo con Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo lo dijo con ilusión, convencida de que quería ampliar la familia que había formado.

Maju Mantilla está triste y no ha podido dormir tras anuncio de separación de su esposo, según Pati Lorena

Sí es mi deseo. Siempre quise un tercero. Si decido tener mi último hijo tendría que ser pronto, máximo en dos años”, comentó la conductora en una entrevista pasada. Ese anhelo, que parecía parte de un futuro prometedor, quedó ahora interrumpido por la separación.

Con el paso de los años, la relación empezó a mostrar señales de desgaste. En 2023, las cámaras captaron a Gustavo con otra mujer entrando y saliendo de un hotel, lo que alimentó rumores de infidelidad. Aunque no se confirmó nada, el matrimonio atravesó un periodo de distanciamiento que la propia Maju reconoció públicamente.

Sin embargo, luego fueron vistos nuevamente en paseos familiares, en viajes al extranjero y hasta celebrando cumpleaños juntos, lo que hacía pensar que la reconciliación era real.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separaron.

De hecho, en diciembre de 2023 viajaron a México y durante 2024 continuaron compartiendo salidas a Costa Rica, Estados Unidos y Colombia. En julio, incluso aparecieron juntos promocionando un hotel en el norte del país, una señal de que el matrimonio seguía firme. Todo esto hizo que el anuncio del 20 de agosto resultara aún más desconcertante.

Magaly no dejó pasar por alto el detalle que más llamó su atención: el viaje reciente a Argentina. “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasados dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla”, dijo la periodista.

Tratando de entender, lanzó una hipótesis: “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”. Aun así, el contraste entre esa escapada y la decisión de anunciar la ruptura dejó muchas preguntas sin responder.

Del sueño de un tercer hijo al fin del matrimonio: la historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

