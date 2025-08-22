Maju Mantilla rompe su silencio tras separación de Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

Maju Mantilla desactiva comentarios en Instagram tras ruptura con Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura: TikTok

El final del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando reacciones, no solo en el mundo del espectáculo, sino también entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la historia de la exreina de belleza.

Aunque el comunicado oficial fue publicado por el empresario a través de sus redes sociales, un detalle no pasó desapercibido: semanas antes, la conductora de televisión ya había dejado entrever que la relación había llegado a su límite.

El pasado 2 de agosto, Maju Mantilla compartió un video en TikTok que hoy cobra un nuevo sentido tras conocerse su separación. En la grabación, la exMiss Mundo aparece bailando mientras suena una canción con una letra directa:

“Tu historia está mal contá, nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé, esa historia está al revés”. Muchos interpretaron este mensaje como un dardo dirigido a Gustavo Salcedo, casi un anticipo de lo que ocurriría días después.

En la publicación, sin embargo, la conversación tomó un rumbo particular: los usuarios celebraron que no fuera Gustavo quien decidiera poner punto final, sino Maju quien, de forma silenciosa, pero contundente, ya había dado ese paso antes. “Bien por ti, Maju, que lo dejaste antes de que él te deje a ti”, comentó una seguidora.

Otro usuario fue más directo: “Se nota que él quiso hacerse el fuerte, pero todos sabemos que la reina fue quien tomó la decisión. Ella no se quedó callada”.

Usuarios felicitan a Maju Mantilla

Los mensajes se multiplicaron en tono de apoyo: “Qué bueno que ella lo haya dejado, se merece algo mucho mejor”, escribió otra usuaria en TikTok. Incluso hubo quienes recordaron el ampay en el hotel como la gota que habría marcado el fin de la confianza en la relación: “Después de lo del Westin, era cuestión de tiempo. Ella aguantó por su familia, pero tarde o temprano tenía que decir basta

Y es que, la revelación del empresario sorprendió al público, pues hasta hace poco se les había visto disfrutar de viajes en pareja, compartiendo momentos familiares y mostrando complicidad frente a las cámaras. Sin embargo, Salcedo aseguró en su comunicado que la decisión se tomó tras “varios meses, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones”.

Maju Mantilla inhabilita sus comentarios en Instagram

Otro gesto significativo vino desde las redes sociales de la exreina de belleza. Tras el anuncio de su expareja, Maju Mantilla decidió inhabilitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram, una medida que podría interpretarse como un intento de evitar la avalancha de opiniones, críticas o especulaciones sobre su vida privada.

Tula Rodríguez reemplaza a Maju Mantilla en ‘Arriba mi gente’

Mientras el comunicado de Gustavo Salcedo circulaba en medios y redes sociales, la ausencia de Maju Mantilla en el programa ‘Arriba mi gente’ llamó poderosamente la atención. La conductora no apareció en la conducción del espacio matutino, siendo reemplazada por Tula Rodríguez y Santi Lesmes, quienes no dudaron en enviarle mensajes de respaldo en vivo.

“Sabemos que no son momentos fáciles, estamos contigo y te esperamos pronto”, expresaron con calidez, evidenciando el cariño y respeto que sus colegas sienten por ella.

Maju Mantilla se ausenta de Arriba Mi Gente y es reemplazada por Tula Rodríguez tras anuncio de su separación de Gustavo Salcedo