Línea 1 del Metro de Lima: Estaciones Villa María del Triunfo, María Auxiliadora y San Juan presentan demoras en el servicio

Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas de la estación Bayóvar de la Línea 1.

La Línea 1 del Metro de Lima informó que hay demoras en el servicio en las estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan, luego de que fueron clausuradas temporalmente debido a “un incidente ajeno” a su operación. Así lo indicó un comunicado publicado a las 7:17 horas, de este viernes 22 de agosto.

“Estamos trabajando para normalizar la situación lo antes posible. Pedimos por favor a los pasajeros, tomas las medidas pertinentes y seguir las instrucciones de nuestro personal. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”, indicaron.

la Línea 1 del Metro de Lima publicó un comunicado acerca de la situaciónd e servicio. Foto: Facebook

El concesionario informó, inicialmente, a las 5:38 horas, que sea había presentado un problema en la circulación de los trenes. Por ello, solo se podía abordar desde el terminal de Villa El Salvador, hasta Pumacahua, y desde Bayóvar, hasta Atocongo.

Esta situación generó malestar en los pasajeros, quienes expresaron su descontento en los comentarios de la publicación de la Línea 1, en redes sociales. “Los que hemos pagado el pasaje y nos bajaron en Pumacahua, ¿nos van a reconocer?“, preguntó un ciudadano. ”No hay tren desde Villa Salvador hasta Atocongo. Desde Átocongo hasta Bayovar sí hay tren”, aseguró otro, en la publicación de Facebook del concesionario. Por el momento, se desconoce la razón por la que el servicio del Metro de Lima tuvo estos inconvenientes.

La Línea 1 actualizó la situación del servicio del Metro de Lima. Foto: Facebook / Línea 1

Obras de la Línea 1

La Línea 1 se encuentra realizando trabajos de mantenimiento entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla. Estas labores se extienden hasta el 31 de agosto, según el anuncio oficial. Los trabajos buscan asegurar la operatividad del servicio y la seguridad de los usuarios en ese tramo, uno de los más transitados del sistema ferroviario urbano.

Durante este periodo se implementarán restricciones viales en la zona de influencia de las obras. El tránsito peatonal y vehicular se verá afectado principalmente en los accesos próximos a la infraestructura férrea, por lo que se ha recomendado utilizar rutas alternas y anticipar los desplazamientos.

Se reportan largas colas en las estaciones Caja de Agua, Gamarra, Cabitos y La Cultura del Metro de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Autoridades señalaron que el cronograma de mantenimiento responde a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, con inspecciones y ajustes en componentes clave. Los trabajos han sido programados en horarios de bajo flujo para minimizar el impacto en la movilidad urbana.

La Línea 1 pidió comprensión a la ciudadanía y recordó la importancia de acatar las señalizaciones y orientar especial atención a los avisos informativos difundidos en estaciones y redes oficiales durante la vigencia de las obras.

Una de las gigantes tuneladoras, clave en la construcción de la obra subterránea más importante del país. - Crédito: MTC

La interconexión está casi lista

La futura estación 28 de julio señala un avance estratégico en la integración de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima. Ubicada en la intersección de las Av. 28 de julio y Aviación, a 400 metros de Gamarra, facilitará transbordos directos entre ambas líneas sin necesidad de salir a la calle. Esta conexión reducirá significativamente el tiempo de traslado hacia zonas como Ate y el Callao.

Las obras civiles de la estación subterránea están concluidas y en breve comenzará la construcción del edificio intercambiador y de la estación elevada para la Línea 1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la ATU y Ositran, ha impulsado la ejecución con dobles turnos en las áreas de mayor complejidad para cumplir los plazos.

La Línea 2 muestra un 72% de avance físico. Las tuneladoras ‘Delia’ y ‘Micaela’ siguen logrando hitos clave, como la llegada de Delia a La Alborada y el avance de Micaela hacia Bocanegra, en el Callao. Próximamente, se abrirán parcial o totalmente varias estaciones nuevas, logrando recortar el tiempo de viaje entre Ate y Callao de 2,5 horas a solo 30 minutos.

En paralelo al avance físico, persiste un litigio internacional entre el Estado peruano y el consorcio encargado de la Línea 2, presidido por Florentino Pérez. Las diferencias por pagos arbitrales han desembocado en embargos en Luxemburgo, aunque las autoridades locales aseguran que el conflicto no ha frenado las obras y se mantienen acciones coordinadas para proteger el avance del megaproyecto y los intereses públicos.