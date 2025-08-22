Perú

Congreso bicameral podrá suspender al presidente por tiempo indefinido: esta es la propuesta que se debate en el nuevo reglamento

A diferencia de la vacancia, que implica la salida definitiva de un jefe de Estado, la suspensión se plantea como una medida temporal

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Propuesta del Congreso bicameral abre
Propuesta del Congreso bicameral abre la puerta a suspender al presidente por tiempo indefinido

La Comisión de Constitución continúa con el debate del predictamen del reglamento para el próximo Congreso bicameral. Además de un jugoso sueldo para senadores y diputados, el texto propone nuevas disposiciones que deben ser cuidadosamente revisadas antes de su aprobación.

Una de ellas es la figura de la suspensión presidencial, algo que ya se contempla en el actual reglamento del Congreso, pero que no tiene límites bien establecidos.

La suspensión presidencial, a diferencia de la vacancia, solo se da por un periodo determinado y tiene dos causales: si el Congreso declara la incapacidad temporal de un mandatario o si este está sometido a un proceso judicial.

Propuesta del Congreso bicameral abre la puerta a suspender al presidente por tiempo indefinido

El Congreso puede declarar la incapacidad temporal del presidente si este tiene alguna enfermedad que le impida ejercer sus funciones, si ocurre algún “hecho objetivo público” que lo inhabilite o si está siendo investigado por los delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución: cierre arbitrario del Congreso, traición a la patria o impedimento del proceso electoral. Para que la suspensión se apruebe, solo se necesitan 66 votos.

¿Cuál es el problema? Que el texto no establece el tiempo que debe durar una suspensión y deja a libre interpretación del próximo Congreso los motivos por los cuales se declare la incapacidad temporal de un presidente.

Durante la sesión de la comisión, el congresista Alejandro Cavero hizo un apunte sobre este artículo y advirtió que, a la larga, podría terminar “sacándole la vuelta a la vacancia”.

Pedro Castillo se presentó ante
Pedro Castillo se presentó ante el Congreso para defenderse de una segunda moción de vacancia.

“Ahí podríamos estar cayendo, presidente, en un problema de suspender al presidente por lo que interpretemos como hecho objetivo y público, con sesenta y seis votos por cuatro años, con lo cual se desvirtúa la naturaleza de una suspensión”, señaló.

Por ello, consideró que se modifique la redacción y que se establezca que un presidente solo debe ser suspendido por incapacidad física, además de delimitar el plazo de duración de la medida.

“Yo creo que la suspensión debería ser solo por causal de incapacidad física. Ya sea que el presidente esté secuestrado, esté perdido, esté hospitalizado. Se establece el plazo y se le suspende. (...) Pero creo que con la redacción actual, lo que podría ocurrir es que estemos sacándole la vuelta a la vacancia con una figura de la suspensión que, en el fondo, terminaría trayendo más inestabilidad al país, con lo cual creo que esa redacción, presidente, podría corregirse”, agregó.

El fujimorista Arturo Alegría preside
El fujimorista Arturo Alegría preside la Comisión de Constitución

¿Cuál es la diferencia entre la suspensión y la vacancia presidencial?

A diferencia de la vacancia, que implica la salida definitiva de un jefe de Estado, la suspensión se plantea como una medida temporal. Sin embargo, el predictamen debatido en la Comisión de Constitución no precisa el plazo que debe durar esta medida.

Este vacío legal abre la posibilidad de que, en la práctica, la suspensión termine utilizándose como una vacancia encubierta, lo que podría acentuar la inestabilidad política en lugar de corregirla.

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Para aclarar mejor la figura, la presidenta Dina Boluarte debió informar al Congreso de la República sobre la cirugía estética a la que se sometió. De acuerdo con lo establecido en el reglamento, correspondía declarar su suspensión por incapacidad física.

Durante ese periodo, estuvo en reposo absoluto por 10 días, tiempo en el que el titular de la Mesa Directiva, entonces José Williams, debió asumir la Presidencia.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaComisión de ConstituciónCongreso bicameralvacancia presidencialsuspensión presidencialperu-poltica

Últimas Noticias

Dina Boluarte pide al TC limitar aún más a la Fiscalía cuando investigue a un presidente

Para que el próximo presidente pueda gobernar sin perturbaciones, afirma la defensa de Boluarte en el documento al que accedió Infobae

Dina Boluarte pide al TC

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo desatan rumores de romance tras coqueteos en pódcast: “Me parece guapísimo”

La ex candidata presidencial sorprende con declaraciones sobre el actor y cantante durante entrevista con Magaly Medina

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo

Beca SUSI 2026 para que jóvenes peruanas estudien en Estados Unidos: requisitos y cómo postular

Jóvenes entre 18 y 25 años con experiencia en liderazgo pueden postular hasta el 1 de septiembre, según convocatoria oficial. El programa cubre pasajes, viáticos y seguro durante el intercambio académico

Beca SUSI 2026 para que

Precio del dólar con caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 22 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con caída:

Fonavi: Aprueban padrón del Reintegro 4 con 73 mil 729 beneficiarios, incluidos herederos

La Comisión Ad Hoc ha confirmado que el padrón del Reintegro 4, pero aún no se puede consultar. Conoce las fechas en que se plantea aprobar cada parte del proceso. ¿Cuándo se pagaría la nueva devolución del Fonavi?

Fonavi: Aprueban padrón del Reintegro
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central confirmó que

El Banco Central confirmó que su intervención en futuros para frenar el dólar durante julio fue la más alta en tres años

Violento ataque en Córdoba: le dispararon 15 tiros y quedó internado en estado grave

La policía porteña aplicará por primera vez el derecho de admisión en un partido de rugby: será en Los Pumas-All Blacks

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Virginia Gallardo lloró al explicar su candidatura: “Tengo todo para perder”

INFOBAE AMÉRICA
El gen SLC45A4 es la

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

El ascenso del nihilismo de derecha

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”