Perú

Comisión de Constitución evalúa sueldos de S/ 35 mil para senadores y diputados en el nuevo Parlamento bicameral

Inició el debate sobre la aprobación del reglamento que regirá al próximo Congreso bicameral. Uno de los temas centrales en discusión es la remuneración que recibirán sus futuros integrantes

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Senadores y diputados ganarían S/ 35 mil mensuales

La Comisión de Constitución del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Arturo Alegría, inició el debate para aprobar el predictamen del reglamento del próximo Parlamento bicameral. Durante la sesión, los congresistas expresaron sus dudas respecto a las normas que servirán como base para este sistema.

Ruth Luque, parlamentaria de la bancada Bloque Democrático Popular, pidió la palabra para cuestionar la remuneración mensual que percibirían los futuros senadores y diputados, la cual superaría los S/ 34 mil.

“Personalmente, me llama la atención en la propuesta del nuevo reglamento que establece como derecho de senadores y diputados percibir una remuneración mensual igual al que percibe por todo concepto un juez supremo titular. En este creo que es importante saber cuál es la justificación”, cuestionó la legisladora.
Arturo Alegría, de Fuerza Popular,
Arturo Alegría, de Fuerza Popular, es presidente de la Comisión de Constitución

En la parte referida a los derechos y deberes de los próximos parlamentarios, el texto establece que los senadores y diputados tendrán derecho a recibir una remuneración mensual equivalente a la de un magistrado de la más alta categoría dentro del Poder Judicial. ¿Y cuánto gana actualmente un juez supremo titular? Su sueldo asciende a S/ 34,917.20.

Si bien al inicio de la sesión el congresista Alegría recordó que el texto era una recopilación de diferentes dictámenes y que el propósito de la Comisión es llegar a un consenso con las distintas bancadas, muchos de los parlamentarios y asesores que integran este grupo de trabajo estarían evaluando postular como senadores en las próximas elecciones.

Congresistas discuten reglamento bicameral con
Congresistas discuten reglamento bicameral con sueldos de S/ 35 mil para senadores y diputados

En otras palabras, los actuales congresistas estarían aprobando el sueldo que ellos mismos podrían recibir en el futuro. La observación de la parlamentaria Luque no obtuvo respuesta inmediata, ya que otros legisladores plantearon nuevas dudas sobre el predictamen. Antes de concluir la sesión, Alegría instó a los miembros de la comisión a remitir sus comentarios al equipo técnico y recalcó que el debate continuará en próximas reuniones.

Reacciones de los congresistas

Al culminar la sesión, un equipo de Latina Noticias se acercó a los congresistas que fueron parte del debate y les cuestionaron por este posible aumento de sueldo para senadores y diputados.

Al respecto, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, evitó dar una respuesta clara y pidió que se preste más atención al debate, pues se tocaron diversos temas.

Congresistas discuten reglamento bicameral con
Congresistas discuten reglamento bicameral con sueldos de S/ 35 mil para senadores y diputados

Por otra parte, José Cueto, de Honor y Democracia, no rechazó la propuesta, pero consideró que un congresista debería ganar menos que el presidente de la República.

“Yo soy de la idea de que lo que tiene que haber es una reestructuración de todo el aparato estatal, donde el presidente sea el que más gane, sea 15 mil, 20 mil o lo que sea, lo que determine, y de ahí para abajo todos”, declaró.

Se eleva el costo del presupuesto del Congreso

De aprobarse el predictamen de la Comisión de Constitución que fija la remuneración de los futuros parlamentarios, el impacto económico para el Estado sería significativo. Según los cálculos, al mes se requeriría un desembolso de S/ 6′634,230 para cubrir los sueldos de los 130 diputados y 60 senadores que conformarían el nuevo Congreso bicameral.

El detalle preocupa aún más cuando se proyecta el gasto anual. Cada parlamentario recibiría catorce remuneraciones al año —doce sueldos más dos gratificaciones—, lo que elevaría la cifra a casi S/ 93 millones al año.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaComisión de ConstituciónSenadoresdiputadosperu-politica

Últimas Noticias

Esta es la nueva fecha confirmada del paro de transportistas en Lima y Callao: 20 mil unidades no operarían

Decenas de cúster y buses pondrán pausa al servicio por un plazo de 24 horas como rechazo al incremento de la inseguridad que golpea al sector con las extorsiones

Esta es la nueva fecha

Melissa Klug se pronuncia por juicios con Jefferson Farfán: “Él me tiene que pagar la vida”

La Blanca de Chucuito sigue en pie de guerra con el padre de sus hijos y llevan casi 10 años entre juicios

Melissa Klug se pronuncia por

¿Feriado largo del 28 al 31 de agosto a nivel nacional? Lo último que se sabe por El Peruano

Con la llegada de la celebración de Santa Rosa de Lima, varios trabajadores se preguntan si el feriado del 30 de agosto dará paso a un descanso extendido de varios días

¿Feriado largo del 28 al

Samahara Lobatón revela los lujosos regalos que recibía de Jefferson Farfán, pero aclara: “No nos pagaba el colegio”

La hija de Melissa Klug señaló que el exfutbolista era tajante respecto a la educación

Samahara Lobatón revela los lujosos

Universidad San Marcos se disculpa con Marina Gold por expulsión y evalúa intervención de seguridad: “Se ha solicitado un informe”

En un comunicado, la casa de estudios expresó su posición frente a esta polémica que se volvió viral

Universidad San Marcos se disculpa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un muerto por un choque

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Cómo son las cuervas termales

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Las raíces gruesas y las semillas grandes son la clave oculta de la biodiversidad global

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La ciencia y el sabor en un frasco: cómo la kombucha y el kimchi llevan la microbiología a la cocina

TELESHOW
El primer encuentro de Pampita

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina