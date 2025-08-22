Callao celebra 189 años de creación política con identidad y orgullo chalaco

La Orquesta Sinfónica Regional del Callao interpretó piezas clásicas y criollas durante la celebración del aniversario 189 de la provincia constitucional. (GORE)

El Callao conmemoró este 20 de agosto sus 189 años de creación política, reafirmando su identidad como primer puerto del Perú y como una tierra marcada por la música, la cultura y la tradición marinera. Desde su fundación como provincia en 1836, el Callao se consolidó como un punto estratégico para el comercio marítimo y la entrada al país, pero también como un espacio donde la historia, la modernidad y el sabor popular se entrelazan.

La ceremonia central se llevó a cabo en la Fortaleza del Real Felipe, un lugar emblemático para los chalacos. El evento incluyó el izamiento del pabellón nacional, una sentida Misa y Te Deum, así como la Sesión Solemne en la que se repasaron los avances logrados durante los últimos años.

Una ceremonia con arte y tradición

La actividad estuvo marcada por la emoción y el civismo. La Orquesta Sinfónica Regional del Callao interpretó el Himno del Callao junto a un coro y un tenor, mientras que la Banda de Música de la Legión Peruana de la Guardia entonó el Himno Nacional. Como broche artístico, dos parejas de baile ofrecieron una elegante presentación de marinera, arrancando los aplausos de los asistentes.

La sesión solemne destacó los avances en seguridad, infraestructura educativa y salud, además de un llamado a invertir en grandes proyectos que consoliden a la región como eje económico y cultural del país (Andina)

La jornada contó con la participación de autoridades políticas y representantes de la sociedad civil. El evento fue presidido por el gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, acompañado por los congresistas Auristela Obando y Héctor Ventura, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Reátegui, los alcaldes de Bellavista y La Punta, así como consejeros regionales, dirigentes y ciudadanos.

En su discurso, el gobernador destacó la importancia del Callao como “el mejor puerto del Pacífico”, recordando que es una región clave para el desarrollo del país. Señaló avances en seguridad ciudadana, infraestructura vial, iluminación de espacios públicos, remodelación de colegios y mejoras en hospitales.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para invertir en la región: “Tenemos el nuevo aeropuerto y muy cerca el puerto de Chancay. Necesitamos una carretera costera para carga pesada y un ferry que conecte el norte del Callao con la Plaza Grau. El Callao está creciendo y debe seguir haciéndolo, con la fuerza y creatividad de su gente”.

El aniversario reunió a vecinos, familias y visitantes en espacios históricos y culturales que se llenaron de música, ferias y desfiles, resaltando la herencia popular y el carácter festivo que distingue a la provincia constitucional. (Andina)

Callao, tierra de salsa y cultura

Más allá de los actos oficiales, el aniversario también se vivió en las calles. Espacios como el Pasaje de la Salsa se llenaron de música, alegría y color, en homenaje a generaciones de chalacos que convirtieron el ritmo en un emblema de identidad.

La festividad incluyó actividades en puntos históricos como la Plaza Grau, el Callao Monumental y el Muelle Dársena, que albergaron ferias, presentaciones culturales y desfiles. En paralelo, las playas de La Punta recibieron a cientos de visitantes y familias que celebraron junto al mar, reafirmando el carácter popular y festivo de la provincia constitucional.

Un puerto con historia y futuro

El Callao no solo representa comercio y mar, sino también memoria y resistencia. Fue escenario de luchas históricas en defensa de la soberanía del Perú, y conserva monumentos que evocan la valentía de su gente.

Hoy, a 189 años de su creación política, el Callao se reafirma como un espacio donde conviven el pasado, presente y futuro. Desde el Real Felipe hasta el moderno aeropuerto Jorge Chávez, la provincia combina tradición con desarrollo.

La ceremonia oficial en la Fortaleza del Real Felipe incluyó el izamiento del pabellón nacional y la participación de autoridades del Gobierno Regional del Callao. (GORE)

El aniversario también es una invitación a valorar la riqueza cultural y a fortalecer la identidad chalaca. Para sus ciudadanos, ser chalaco no es solo un gentilicio: es un sentimiento de orgullo, mar y sabor, reflejado en cada calle, en cada acorde de salsa y en cada historia que se transmite de generación en generación.

Orgullo chalaco

El 189 aniversario no fue únicamente un acto conmemorativo, sino un recordatorio del espíritu resiliente de la provincia. Como señaló su gobernador, el Callao sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro, con la mirada puesta en convertirse en un polo estratégico de comercio y cultura para el país y la región.

La celebración dejó un mensaje claro: el Callao no solo es un puerto, es una tierra que late con identidad propia, marcada por su gente, su música y su historia. En palabras de muchos chalacos, se trata de un lugar donde la vida se vive con intensidad, sabor y orgullo.