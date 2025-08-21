Real Corso del Callao este sábado 24 de agosto: festividad regresa a la avenida Saenz Peña después de dos años

Callao celebra 189 años con el Real Corso 2025. Fuente: Facebook / Municipalidad Provincial del Callao

El Callao se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas del año: el Real Corso Callao 2025, evento que busca consolidarse como la principal actividad cultural y turística del puerto. Con motivo del 189 aniversario de la creación de la Provincia Litoral del Callao, la Municipalidad Provincial ha organizado una tercera edición llena de color, música y tradición, que promete superar la expectativa de vecinos y visitantes.

El alcalde provincial, Pedro Spadaro, destacó que este evento no solo fortalece la identidad chalaca, sino que también proyecta al Callao como un referente cultural del país. “El Real Corso se ha convertido en una tradición que une a las familias y que, además, atrae a turistas nacionales e internacionales. Este año hemos trabajado para ofrecer un espectáculo seguro, ordenado y lleno de vida”, expresó la autoridad.

La fiesta chalaca no solo busca rescatar costumbres y expresiones artísticas, sino también posicionar al Callao como un destino turístico renovado. La recuperación de espacios públicos, en especial de la avenida Sáenz Peña, escenario central del desfile, es parte del esfuerzo municipal por poner en valor la herencia histórica y urbana de este puerto que ha sido protagonista de grandes capítulos de la historia nacional.

¿Cuándo será el Real Corso Callao 2025?

El domingo 24 de agosto ha sido elegido como la fecha central para la realización del Real Corso Callao 2025. Desde las 2:30 p. m., miles de vecinos se concentrarán en el cruce de la renovada avenida Sáenz Peña con República de Panamá, punto de inicio del recorrido. El desfile avanzará por la emblemática vía hasta concluir frente al mar, en la cuadra 1 de la avenida Jorge Chávez, a la altura de la playa Abtao.

Carros alegóricos, comparsas, danzas folclóricas y artistas invitados serán parte del colorido espectáculo que el Callao prepara para celebrar sus 189 años. Foto: Composición Infobae Perú / Municipalidad Provincial del Callao

La Municipalidad ha resaltado que este año el corso busca consolidarse como un evento de alcance nacional. Para ello, se ha diseñado un despliegue artístico sin precedentes que combinará danzas, música, comparsas y personajes tradicionales, con el objetivo de ofrecer un espectáculo pensado tanto para adultos como para niños.

Actividades programadas para el Real Corso Callao

El desfile contará con 11 carros alegóricos, que representarán distintos aspectos de la cultura chalaca y peruana. A ellos se sumarán 6 danzas folclóricas, 8 comparsas y 11 bandas escolares, en una demostración del talento y la energía de la juventud local. Para el público infantil, se presentará un gigante personaje volumétrico, diseñado para despertar la imaginación de los más pequeños.

Artistas reconocidos como Susy Díaz y Pablo Villanueva “Melcochita” animarán la jornada, junto con invitados especiales de la música y el entretenimiento nacional. Todo esto tendrá lugar en la renovada avenida Sáenz Peña, una vía que hoy luce un rostro distinto gracias a los trabajos de recuperación urbana y puesta en valor que han modernizado su entorno.

El Real Corso Callao 2025 contará con la participación de bandas y delegaciones escolares, que llenarán de música y energía el recorrido. Foto: Municipalidad Provincial del Callao

Más de mil agentes de seguridad durante festival

La seguridad de los asistentes será una prioridad en todo momento. Efectivos de la Policía Nacional del Perú, agentes del Serenazgo del Callao y personal de seguridad privada estarán desplegados en los puntos críticos del recorrido. Asimismo, se contará con el soporte de bomberos y brigadas de Defensa Civil, quienes velarán por la integridad del público.

La Municipalidad también ha instalado nuevas cámaras de videovigilancia en la avenida Sáenz Peña y el jirón Jorge Chávez, lo que permitirá un monitoreo constante del evento. A lo largo del trayecto se ubicarán módulos de atención médica, puntos de hidratación y servicios higiénicos, garantizando la comodidad y el bienestar de los asistentes.

Más de un millar de agentes de seguridad, junto con cámaras de videovigilancia y brigadas de apoyo, garantizarán que el corso se disfrute con orden y tranquilidad Foto: Municipalidad Provincial del Callao

Callao cumple 168 años como Provincia Constitucional

La celebración del Real Corso Callao 2025 coincide con una fecha histórica: el 168 aniversario del Callao como Provincia Constitucional. La historia de este reconocimiento se remonta a siglos atrás, cuando el puerto se convirtió en el principal motor comercial del Virreinato. Desde 1537, apenas dos años después de la fundación de Lima, el Callao comenzó a crecer como centro estratégico del comercio marítimo.

En agosto de 1836, el mariscal Andrés de Santa Cruz creó la Provincia Litoral del Callao, otorgándole una primera forma de autonomía política. Años después, el 22 de abril de 1857, el presidente Ramón Castilla elevó al Callao a Provincia Constitucional, un estatus único en el Perú que conserva hasta la actualidad y que lo distingue como símbolo de identidad y autonomía.

Con casi dos siglos de historia política propia, el Callao celebra en este 2025 tanto su 189 aniversario como Provincia Litoral como sus 168 años como Provincia Constitucional. El Real Corso es la expresión cultural que une estas memorias con la vitalidad del presente, consolidándose como la fiesta popular más representativa del Primer Puerto.