Rodrigo González y Gigi Mitre apoyan a Maju Mantilla y mandan mensaje a Gustavo Salcedo: “¿Cuál es el apuro?”

La tarde del 20 de agosto, tras conocerse el anuncio de separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, los conductores de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, dedicaron varios minutos de su programa para analizar el comunicado que difundió el empresario.

Ambos dejaron en claro su respaldo a la ex Miss Mundo y cuestionaron la manera en que Salcedo decidió hacer pública la ruptura.

Rodrigo González recordó que Salcedo ya había aparecido en cámaras tiempo atrás para negar cualquier tipo de relación con Mariana de la Vega, la joven con la que fue captado ingresando a un hotel en 2023.

“Él, así como salió, anunció y negó todo, también frente aquí a nuestras cámaras, ahora lanza un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Y has tenido dos años ya remándole”, expresó.

Gigi Mitre: “¿Cuál es su apuro?”

Gigi Mitre también se mostró crítica con la forma en que Salcedo decidió dar a conocer la separación. Para la conductora, la rapidez con la que el empresario compartió el comunicado y el hecho de que lo haya firmado solo, sin la participación de Maju Mantilla, resultan llamativos.

“Para mí, ella no está de acuerdo, aunque salga a decir: ‘Sí, yo sí estoy de acuerdo’. Ya que él lo ha hecho solo, firme solo y no es el personaje público. ¿Cuál es su apuro? A menos que ya esté de la mano con otra públicamente”, comentó Gigi, lanzando así una dura reflexión en vivo.

Su intervención abrió debate entre los seguidores del programa, quienes compartieron opiniones divididas sobre el actuar del deportista olímpico, pero coincidieron en destacar el respaldo que los conductores le dieron a la conductora de televisión.

Rodrigo González:“Maju, en esta estamos contigo”

Durante la conversación, Rodrigo González también se dirigió directamente a la ex reina de belleza para brindarle su apoyo en medio de la difícil situación que atraviesa. “Ya vimos lo que teníamos que ver. Maju, en esta, estamos contigo”, declaró frente a cámaras.

Sus palabras fueron celebradas por la audiencia de ‘Amor y Fuego’, que suele seguir de cerca la vida de figuras del espectáculo nacional. Para el popular “Peluchín”, el respaldo hacia Maju es incondicional, más aún después de los rumores y cuestionamientos que desde hace meses rodeaban la relación con Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla perdonó rápido el ampay con Mariana de la Vega

En otro momento del programa, tanto Rodrigo como Gigi recordaron el episodio que marcó un antes y un después en el matrimonio de Mantilla y Salcedo: el ampay difundido en 2023. En esas imágenes, el empresario fue captado ingresando al hotel Westin de San Isidro junto a Mariana de la Vega.

Aunque ambos negaron que haya existido una infidelidad y sostuvieron que la visita obedecía a un asunto vinculado al gimnasio del lugar, el hecho generó gran controversia en los medios de espectáculos y sembró dudas sobre la estabilidad de la pareja.

Gigi Mitre fue enfática al recordar la rapidez con la que Maju decidió perdonar al padre de sus hijos.

“Muy rápido lo perdonó. Es que ese es el tema, cuando se perdona tan rápido, ya te haces como si nada, ese nivel de negación no ayuda, no ayuda. Porque él, obviamente, mira qué fácil se le hizo. Rápido perdonó, rápido salían juntos a eventos sociales, rápido viajaron”, afirmó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González no dudó en dar su apreciación personal sobre la personalidad de Salcedo. Con su estilo directo y sin filtros, lo describió como alguien con habilidades para convencer y seducir.

“Yo lo veo a él y lo veo el típico pendejerazo, que te da vuelta y media, piquito de oro, florerazo, que se sabe guapo, que te envuelve”, señaló el presentador, causando diversas reacciones entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Una ruptura que sigue generando comentarios

Las palabras de los conductores de 'Amor y Fuego’ se suman a la ola de comentarios que surgieron después del comunicado de Gustavo Salcedo, quien sorprendió a todos al dar a conocer el fin de su matrimonio con Maju Mantilla.

La decisión, según indicó en su mensaje, se tomó tras un proceso de conciliación y conversaciones privadas, aunque dejó claro que no daría más detalles “por respeto a su familia”.

El gesto de Salcedo tomó desprevenida incluso a la propia Mantilla, de acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, lo que ha dado pie a que programas como el programa de Willax TV abran el debate sobre la forma y el momento en que se comunicó la noticia.

