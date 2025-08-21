Perú

Moody’s asegura que los peruanos deben estar tan orgullosos de sus economistas del BCRP como de su gastronomía

Jaime Reusch, resaltó la gestión del Banco Central de Reserva como una institución de talla mundial que consolidó la estabilidad económica del Perú tras la pandemia

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

El vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Jaime Reusch, destacó en RPP la solidez del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) como un pilar económico fundamental del país. Reusch resaltó que la institución ha ganado prestigio internacional gracias a su gestión competente y a su capacidad para mantener la estabilidad económica en tiempos de crisis.

Reusch señaló que la fortaleza del BCR es comparable a los logros culturales y gastronómicos que suelen enorgullecer a los peruanos. En ese sentido, destacó la importancia de las instituciones financieras sólidas en la consolidación del desarrollo económico del país.

Control de la inflación y estabilidad económica

El vicepresidente de Moody’s subrayó que el BCR ha jugado un rol clave desde la pandemia, logrando controlar la inflación de manera temprana y efectiva. Perú fue el primer país de la región en reducir la inflación tras el shock inflacionario de 2022, manteniéndola en niveles inferiores al 2 %, mucho más bajos que los de otros países vecinos como Colombia o Chile, donde los indicadores aún muestran cifras significativamente más altas.

Este control de la inflación se ha traducido en tasas de interés relativamente bajas en comparación con el resto de la región, fortaleciendo la credibilidad del país ante los inversionistas internacionales. Reusch destacó que esta estabilidad ha generado confianza para el desarrollo de nuevos motores de crecimiento económico y para atraer inversión extranjera.

Credibilidad internacional y orgullo nacional

La reputación del BCR a nivel global ha posicionado a Perú como un referente en manejo económico dentro de la región. La institución es reconocida por su profesionalismo y por su capacidad para implementar políticas efectivas que contribuyen a la estabilidad macroeconómica. Según Reusch, la confianza de los inversionistas internacionales en el Perú se debe, en gran parte, al manejo responsable y predecible de su banco central.

En este sentido, el ejecutivo de Moody’s invitó a los peruanos a valorar el trabajo de sus economistas, en particular de aquellos que dirigen instituciones clave como el BCR. La fortaleza institucional del país no solo se refleja en cifras macroeconómicas, sino también en la capacidad de las autoridades financieras para anticiparse y responder a situaciones adversas, protegiendo la economía y la inversión.

Desafíos políticos y futuro del BCR

De cara a las próximas elecciones, Reusch advirtió sobre la “gran responsabilidad” que enfrentará el nuevo Congreso, especialmente con la reintroducción de una cámara de Senadores. Este órgano tendrá entre sus funciones la elección de tres miembros del directorio del BCR, un proceso que puede influir directamente en la estabilidad económica del país.

El ejecutivo resaltó que cualquier proyecto de ley relacionado con temas económicos requiere un manejo cuidadoso, ya que decisiones apresuradas o políticas mal diseñadas podrían afectar la credibilidad y la eficiencia del BCR. La selección de sus autoridades será crucial para mantener la confianza de inversionistas y la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.

