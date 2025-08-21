Perú

Corte de agua en Lima este 23 de agosto: zonas afectadas y horarios, informa Sedapal

La compañía estatal indicó que continuará con sus trabajos de mantenimiento en los siguientes días en varios puntos de la capital

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Sedapal informó las zonas que
Sedapal informó las zonas que se verán afectadas por el corte de agua este 23 de agosto. (Andina)

Un amplio sector de Lima Este enfrenta este sábado 23 de agosto una interrupción planificada del suministro de agua potable. Sedapal anunció un corte programado en diversos sectores del distrito de Lurigancho, debido a labores de limpieza en reservorios y trabajos de empalme en la red, que afectarán de manera directa la rutina de cientos de familias.

La empresa estatal llamó a los vecinos a tomar previsiones y almacenar suficiente agua durante el periodo de suspensión. Además, adelantó que la interrupción responde a operaciones habituales de mantenimiento dirigidas a prevenir eventuales fallas en la red.

Sedapal también precisó que las labores buscarán asegurar la calidad del abastecimiento para los usuarios de las zonas afectadas, así como evitar incidentes imprevistos que puedan perjudicar el acceso al agua potable.

Según detalló Sedapal, la suspensión temporal forma parte de su calendario anual de intervenciones técnicas. Estas acciones apuntan a optimizar el funcionamiento de los reservorios y mejorar la eficiencia en la distribución, en línea con los estándares operativos recomendados.

Áreas afectadas

Sedapal difundió el listado de sectores y asociaciones que se verán alcanzados por la restricción del servicio. Para facilidad de los usuarios, el detalle se presenta agrupado por zonas y asociaciones:

  • Urb. La Capitana
  • Cuadrante: Asociación de Vivienda La Capitana
  • Junta Vecinal AV. La Paz
  • Cementerio Mapfre
  • Asociación Nueva Esperanza
  • Asociación Cristo Salvador de Huachipa
  • Asociación Las Caobas
  • Asociación Las Palmeras
  • Sector 127
  • Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sector A y AH Casa Huerta La Campiña Sector B
  • Asociación 28 de Noviembre de Cajamarquilla
  • Asociación Violeta Correa de Belaúnde
  • Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna
  • Sector 132

Horarios de suspensión

El corte iniciará el sábado 23 de agosto a la 1:00 p. m. y se prevé que el restablecimiento completo del servicio ocurra hacia las 11:50 p. m. de la misma jornada.

La entidad estatal recalcó que el retorno del agua será progresivo tras la culminación de las maniobras técnicas y es posible que la presión presente disminución durante las primeras horas de reanudación.

Ante la posibilidad de retrasos o presencia de agua turbia, la empresa recomendó a los usuarios estar atentos y reportar cualquier incidencia. La vigilancia en la normalización del servicio será reforzada en coordinación con los equipos técnicos.

Aspec pide que se eliminen
Aspec pide que se eliminen medidas que harían que las tarifas de agua en Perú suban sin necesidad de cumplir metas, como era anteriormente. - Crédito Andina/Melina Mejía

Medidas de prevención

Sedapal exhortó a los ciudadanos a almacenar agua suficiente en recipientes limpios y bien tapados, con el objetivo de evitar inconvenientes durante las horas que durará la suspensión. La entidad pidió planificar el uso doméstico del recurso y limitarlo a las necesidades esenciales.

Las recomendaciones también abarcan el manejo adecuado de los depósitos, asegurando condiciones de salubridad y tapa hermética para evitar contaminaciones. Por otra parte, las familias que detecten anomalías tras el restablecimiento o demoras inesperadas deberán comunicarse de inmediato con los canales de atención de la empresa para recibir asistencia especializada.

La compañía remarcó que toda la información actualizada continuará disponible en sus plataformas digitales y las líneas telefónicas de atención al cliente, habilitadas para consultas y reportes.

Sedapal brinda recomendaciones para mejorar
Sedapal brinda recomendaciones para mejorar el cuidado de este vital recurso. - Crédito: Andina/La Voz

Impacto en la vida cotidiana

Una vez registrados los primeros reportes de la suspensión, equipos técnicos de la empresa monitorean la situación en directo. La afectación tendrá impacto directo en actividades escolares, laborales y domésticas, por lo que resulta fundamental que cada hogar adecúe sus rutinas temporales.

Sedapal reiteró su compromiso con la calidad y continuidad del abastecimiento en los distritos del ámbito metropolitano. El procedimiento de limpieza y empalme figuró entre los prioritarios dados los riesgos asociados a eventuales obstrucciones o contaminación en la red general.

En caso de requerir atención urgente o plantear reclamos, la ciudadanía podrá emplear el portal web oficial de Sedapal o comunicarse telefónicamente con los asesores de la entidad, quienes brindarán seguimiento a cada incidencia reportada.

Temas Relacionados

SedapalCorte de aguaLimaperu-noticias

Últimas Noticias

Independiente - U. de Chile EN VIVO: qué pasará con el rival de Alianza Lima y cómo Conmebol resolverá el caso en Copa Sudamericana 2025

Una tragedia se vivió en el estadio Libertadores de América, donde las dos barras del equipo argentino y chileno se enfrentaron en las tribunas, dejando varios heridos y detenidos

Independiente - U. de Chile

Qué se celebra el 21 de agosto en el Perú: hitos que forjaron identidad y proyección internacional

La conmemoración de este día invita a reflexionar sobre los hitos históricos que han moldeado la identidad peruana y su posicionamiento en el escenario global contemporáneo

Qué se celebra el 21

Fonavi 2025: Reintegro 4 se pagaría el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Este 21 de agosto sesionaría la Comisión Ad Hoc y se avanzaría con el pago de la nueva devolución del Fonavi. Cerca de 73 mil beneficiarios podrían cobrar antes de septiembre

Fonavi 2025: Reintegro 4 se

Polvo, humedad y frío: cómo el clima limeño pone en riesgo la salud respiratoria de niños y adultos durante el invierno

La combinación de ambientes cerrados, humedad y frío facilita la transmisión de virus como la influenza y el resfriado común, incrementando los casos de infecciones respiratorias en adultos limeños

Polvo, humedad y frío: cómo

Precio del dólar sube hoy: Así se cierra el tipo de cambio este 21 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar sube hoy:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Juariu celebró su maternidad después

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”