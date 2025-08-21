Corte de agua en Lima este 23 de agosto: zonas afectadas y horarios, informa Sedapal

Sedapal informó las zonas que se verán afectadas por el corte de agua este 23 de agosto. (Andina)

Un amplio sector de Lima Este enfrenta este sábado 23 de agosto una interrupción planificada del suministro de agua potable. Sedapal anunció un corte programado en diversos sectores del distrito de Lurigancho, debido a labores de limpieza en reservorios y trabajos de empalme en la red, que afectarán de manera directa la rutina de cientos de familias.

La empresa estatal llamó a los vecinos a tomar previsiones y almacenar suficiente agua durante el periodo de suspensión. Además, adelantó que la interrupción responde a operaciones habituales de mantenimiento dirigidas a prevenir eventuales fallas en la red.

Sedapal también precisó que las labores buscarán asegurar la calidad del abastecimiento para los usuarios de las zonas afectadas, así como evitar incidentes imprevistos que puedan perjudicar el acceso al agua potable.

Según detalló Sedapal, la suspensión temporal forma parte de su calendario anual de intervenciones técnicas. Estas acciones apuntan a optimizar el funcionamiento de los reservorios y mejorar la eficiencia en la distribución, en línea con los estándares operativos recomendados.

Áreas afectadas

Sedapal difundió el listado de sectores y asociaciones que se verán alcanzados por la restricción del servicio. Para facilidad de los usuarios, el detalle se presenta agrupado por zonas y asociaciones:

Urb. La Capitana

Cuadrante: Asociación de Vivienda La Capitana

Junta Vecinal AV. La Paz

Cementerio Mapfre

Asociación Nueva Esperanza

Asociación Cristo Salvador de Huachipa

Asociación Las Caobas

Asociación Las Palmeras

Sector 127

Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sector A y AH Casa Huerta La Campiña Sector B

Asociación 28 de Noviembre de Cajamarquilla

Asociación Violeta Correa de Belaúnde

Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna

Sector 132

Horarios de suspensión

El corte iniciará el sábado 23 de agosto a la 1:00 p. m. y se prevé que el restablecimiento completo del servicio ocurra hacia las 11:50 p. m. de la misma jornada.

La entidad estatal recalcó que el retorno del agua será progresivo tras la culminación de las maniobras técnicas y es posible que la presión presente disminución durante las primeras horas de reanudación.

Ante la posibilidad de retrasos o presencia de agua turbia, la empresa recomendó a los usuarios estar atentos y reportar cualquier incidencia. La vigilancia en la normalización del servicio será reforzada en coordinación con los equipos técnicos.

Aspec pide que se eliminen medidas que harían que las tarifas de agua en Perú suban sin necesidad de cumplir metas, como era anteriormente. - Crédito Andina/Melina Mejía

Medidas de prevención

Sedapal exhortó a los ciudadanos a almacenar agua suficiente en recipientes limpios y bien tapados, con el objetivo de evitar inconvenientes durante las horas que durará la suspensión. La entidad pidió planificar el uso doméstico del recurso y limitarlo a las necesidades esenciales.

Las recomendaciones también abarcan el manejo adecuado de los depósitos, asegurando condiciones de salubridad y tapa hermética para evitar contaminaciones. Por otra parte, las familias que detecten anomalías tras el restablecimiento o demoras inesperadas deberán comunicarse de inmediato con los canales de atención de la empresa para recibir asistencia especializada.

La compañía remarcó que toda la información actualizada continuará disponible en sus plataformas digitales y las líneas telefónicas de atención al cliente, habilitadas para consultas y reportes.

Sedapal brinda recomendaciones para mejorar el cuidado de este vital recurso. - Crédito: Andina/La Voz

Impacto en la vida cotidiana

Una vez registrados los primeros reportes de la suspensión, equipos técnicos de la empresa monitorean la situación en directo. La afectación tendrá impacto directo en actividades escolares, laborales y domésticas, por lo que resulta fundamental que cada hogar adecúe sus rutinas temporales.

Sedapal reiteró su compromiso con la calidad y continuidad del abastecimiento en los distritos del ámbito metropolitano. El procedimiento de limpieza y empalme figuró entre los prioritarios dados los riesgos asociados a eventuales obstrucciones o contaminación en la red general.

En caso de requerir atención urgente o plantear reclamos, la ciudadanía podrá emplear el portal web oficial de Sedapal o comunicarse telefónicamente con los asesores de la entidad, quienes brindarán seguimiento a cada incidencia reportada.