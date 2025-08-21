Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle matrimonio’ a Gabriela Serpa en vivo: ella aceptó emocionada

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa 'se comprometen' en vivo: así fue la romántica pedida de mano con anillo incluido. Infobae Perú / Captura TV -ATV

El set de JB en ATV fue escenario de un momento inesperado que desató gritos, risas y hasta suspiros entre los compañeros de elenco y el público. El cómico Alfredo Benavides sorprendió a todos al 'pedirle matrimonio’ a su colega y amiga Gabriela Serpa.

En lo que es parte de un sketch, terminó transmitiéndose con tanta emoción que muchos creyeron que era real. La escena incluyó un anillo, palabras cargadas de sentimiento y la respuesta afirmativa de la bailarina, quien no dudó en decir que sí.

El instante comenzó con un Benavides nervioso, visiblemente emocionado, tomando la mano de Gabriela y mirándola a los ojos. Entre bromas, el actor dejó ver un lado más sensible, confesando lo que sentía en medio de las risas de sus compañeros.

Alfredo Benavides impacta con pedida de mano a Gabriela Serpa en JB en ATV: “¿Quieres casarte conmigo?” Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Gaby, bueno ya tanto tiempo dando vueltas sobre el mismo tema... y la verdad que... creo que después de tanto seguir, pasar por tantas cosas, tantas estafas y de verdad que lo que más anhelo es estar a tu lado”, expresó con la voz entrecortada.

Ante estas palabras, la bailarina reaccionó de inmediato con picardía, pero también emocionada, soltando una frase que provocó aún más algarabía en el estudio: “Por fin, Gabriela de Benavides”. El público y sus colegas no pudieron evitar reírse y aplaudir la ocurrencia de la bailarina, mientras Alfredo continuaba con lo que sería la gran pregunta de la noche.

“Espero que el próximo año podamos seguir trabajando juntos en el circo con toda la familia QR. Gaby, ¿quieres casarte conmigo?”, dijo finalmente el comediante, poniéndose de rodillas y sacando un anillo que desató aún más gritos entre los presentes. Ella, sin dudarlo, respondió con un sí que hizo que el ambiente se llenara de aplausos, como si se tratara de una verdadera pedida de mano.

Aunque todo indica que se trató de una puesta en escena como parte del programa, la química entre ambos fue tan evidente que muchos en redes sociales no tardaron en comentar que parecía un compromiso genuino. Para sus seguidores, lo más especial no fue solo el anillo, sino la naturalidad con la que ambos se desenvolvieron y la manera en que Serpa se mostró conmovida y alegre por el gesto de su compañero.

Alfredo Benavides confiesa que un amigo quiso casarse con Gabriela

Este episodio revive, además, un tema que Alfredo Benavides había contado días atrás: la peculiar propuesta que recibió de un amigo multimillonario que quedó cautivado por Gabriela Serpa sin siquiera conocerla en persona. Según relató el cómico, aquel amigo insistió en que él intercediera para pedirle matrimonio a Serpa, convencido de que quería casarse y formar una familia con la popular bailarina.

“Me dijo que estaba enamorado de Gabriela, que la había visto en la televisión y que quería que yo le pidiera matrimonio en su nombre. Pero cómo iba a hacer eso, si ni siquiera se conocían. Yo le dije que no, porque no podía meterla en algo tan incómodo”, recordó el humorista en una conversación de camerinos, la misma que luego relató frente a ella en el programa, generando risas y sorpresa.

A pesar de lo anecdótico de la historia, lo cierto es que Gabriela se ha convertido en una de las figuras más queridas de JB en ATV, no solo por su belleza y talento en el baile, sino también por su espontaneidad y cercanía con sus compañeros. La química que mantiene con Alfredo Benavides ha sido evidente en más de una ocasión, lo que alimenta rumores y especulaciones sobre si detrás de tantas bromas podría haber sentimientos más profundos.

