Magaly Medina sobre audio de Samahara Lobatón a Youna: “¿En qué tipo de colegio va a poner a su hija?”

La noche del 19 de agosto, en el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina, un nuevo capítulo de la turbulenta relación entre Samahara Lobatón y Youna volvió a desatar polémica.

Ambos, que llevan años arrastrando diferencias desde que decidieron terminar su vínculo sentimental, protagonizaron una acalorada discusión que puso sobre la mesa no solo las heridas emocionales del pasado, sino también los problemas económicos y de crianza que los enfrentan constantemente.

La conversación se tornó tensa cuando Samahara justificó su aparición en programas de televisión, como El Valor de la Verdad, asegurando que lo hacía por una razón válida: conseguir dinero para la educación de su hija. Con tono firme, señaló que había tenido que “sentarse ahí” porque debía pagar una matrícula de 30 mil soles en un exclusivo colegio de Lima, y que no había recibido de Youna ni siquiera la mitad de esa suma.

Frente a estas palabras, él reaccionó con indignación y le recordó: “Tú te casaste con un barbero de barrio, no con un futbolista. Tu realidad no es mi realidad”. Una frase que reflejó con crudeza las marcadas diferencias de visión entre ambos.

Según las declaraciones transmitidas, Samahara insistió en que su prioridad era el bienestar de su hija y que su esfuerzo estaba enfocado en brindarle las mejores oportunidades educativas, aunque eso implicara exponerse públicamente y ganar críticas.

Para ella, los 30 mil soles en matrícula eran una inversión en el futuro de la pequeña, mientras que su expareja consideraba que era un gasto desproporcionado para su nivel económico. “¿Para qué quieres poner a tu hija en un colegio tan ‘nice’ si esa no es nuestra realidad?”, fue uno de los cuestionamientos de Youna, aludiendo a que era insostenible vivir aparentando un nivel social que no correspondía a sus ingresos.

Magaly Medina sobre pelea entre Samahara y Youna: “Es humillante”

La discusión, lejos de quedarse en el tema económico, escaló hacia reproches mutuos. Samahara recalcó que estaba asumiendo más responsabilidades de las que le correspondían, insinuando que así como antes había sostenido económicamente a Youna, ahora también hacía lo mismo con su actual pareja, Bryan, cantante de una orquesta que no goza de gran popularidad. Los comentarios fueron directos y cargados de ironía, evidenciando que la relación entre ambos no tiene espacio para reconciliaciones.

Por su parte, el joven se defendió asegurando que desde los Estados Unidos se “sacaba la mugre” para enviar dinero a su hija y que, incluso, le mandaba más plata de lo que cualquier padre en Perú podría dar. “Yo mando más de lo que muchos padres pueden, y además mantengo la comunicación con mi hija”, señaló, destacando que no solo cumple con la manutención, sino que también intenta ser un padre presente en la vida de la niña. En ese sentido, diferenció su actitud de la de otros hombres que, según él, se limitan a dar dinero sin preocuparse por la cercanía o el tiempo de calidad con sus hijos.

Sin embargo, lo que más indignó al barbero fue lo que interpretó como un intento de control de parte de Samahara. Según lo narrado en el programa, ella le habría pedido que guardara silencio sobre su participación en El Valor de la Verdad, casi como un intercambio: mientras ella hablaba libremente de él en televisión, él debía quedarse callado si quería ver a su hija unos días más. “Me parece una forma humillante de intentar decirle a tu ex qué es lo que tiene que hacer”, comentó Magaly.

