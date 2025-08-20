Joshua Franco destapa su romance con Génesis Tapia y muestra sus pruebas a Kike Márquez: “Gasté casi 20 mil soles en un mes”

“Nunca fui amante”: Joshua Franco cuenta su verdad sobre Génesis Tapia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Magaly Medina recibió a Joshua Franco, el joven empresario de 30 años que rompió su silencio y hablara abiertamente sobre su vínculo sentimental con Génesis Tapia. Durante una entrevista en vivo, el supuesto saliente de la bailarina contó detalles de las salidas que tuvieron juntos y dejó en claro que, aunque su historia duró poco más de un mes, todo fue público y jamás clandestino.

“No me considero un amante. Nunca he sido el escondido ni el clandestino. Nosotros íbamos a lugares muy concurridos y ella nunca me ocultó”, sostuvo Franco con firmeza, negando así las etiquetas que muchos le han querido poner en medio de la controversia.

Uno de los puntos que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre las salidas a exclusivos restaurantes de Lima. “Ella siempre escogía lo más caro. Me pedía que la lleve a Cala o a Amador, y cuando le decía que ordene lo que quiera, elegía lo más exclusivo. Incluso, en Cala pidió un Champagne Dom Perignon de 3,500 soles. Yo aceptaba porque quería engreírla, pero fue algo constante”, relató.

Joshua Franco sobre Génesis Tapia: "Ella me tenía guardado como amor bello".

Joshua habla en vivo de su relación con Génesis Tapia: “Siempre escogía lo más caro”

Según Joshua, esta dinámica se repetía cada vez que salían. Aunque él asumía el costo, reconoció que en poco tiempo su tarjeta empezó a resentirse. “En un mes fuimos a unos cinco restaurantes y en promedio cada salida podía costar más de 4,500 soles. Haciendo cuentas, gasté cerca de 20 mil en ese tiempo”, confesó.

Sin embargo, más allá de lo económico, lo que más lo marcó fue la parte emocional. Franco aseguró que su gran error fue creer en las palabras de Génesis. “Ella me dijo que estaba separada de Kike Márquez desde hace meses. Yo confié en eso, no lo verifiqué y ahí estuvo mi error. No revisé redes, no investigué nada. Me dejé llevar por lo que me dijo y después me di cuenta de que no era así”, explicó.

El joven empresario también reveló detalles de la personalidad de la bailarina. La describió como una mujer celosa y controladora, al punto de pedirle que le comparta su ubicación en tiempo real. “Me pedía pruebas de dónde estaba y hasta llegó a mi oficina para marcar territorio. Tengo mucho personal femenino y ella quería dejar en claro que estaba conmigo. Me dio un beso delante de todos y me presentó como su pareja”, recordó.



En medio de la risa de la conductora, Joshua admitió que en ese momento se sintió halagado por los celos, aunque ahora lo ve con otra perspectiva. “La verdad es que yo estaba feliz, hasta le decía ‘te amo’ a las pocas semanas. Fue intenso. Ella también me respondía con cariño y me tenía guardado en su celular como ‘amor bello’. Era una relación que parecía real, pero al final todo se vino abajo”.

El punto de quiebre llegó cuando se enteró de que Génesis Tapia viajó a Brasil con su aún esposo. “Al día siguiente de salir conmigo me enteré de que ya estaba en un vuelo a Sao Paulo. Sentí que me habían visto la cara. Me dolió porque yo me proyecto mucho en mis relaciones y tenía planes. Fue un golpe duro, no lo niego”, confesó.

El empresario, que asegura ser conocido en su círculo como “colágeno” por su edad, también reconoció que su historia con la bailarina terminó sirviendo como detonante para que Kike Márquez reaccione y busque recuperar a su esposa. “Parece que mi papel fue el de salvar un matrimonio. Al salir conmigo, Kike se puso celoso y decidió reconquistarla. Al final, ellos viajaron juntos y hasta compartieron videos desde una cabaña en Campinas”, comentó entre resignado y divertido.



Joshua afirma que se enamoró de Génesis

Franco considera que lo que vivió fue una experiencia más, aunque admite que al inicio lo tomó muy mal. “Sí, me dolió, claro, porque uno invierte tiempo, emociones y dinero. Pero hoy lo veo con humor. Puedo decir que fui usado como una especie de excusa para que su esposo la valore más. Yo pensé que estaba con una mujer soltera, pero no fue así”.

Sobre el final, Joshua reflexionó sobre lo aprendido: “La dignidad no se negocia con carteras ni con viajes. Uno no puede perder su paz emocional por aparentar. Si algo me queda claro de todo esto, es que hay que verificar bien antes de confiar”.

