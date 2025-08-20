Benji Espinoza propuso a Pedro Castillo acudir al TC para suspender sus casos, pero ministros se opusieron

Benji Espinoza revela que planteó llevar el caso de Pedro Castillo al TC. Video: RPP Noticias

El exabogado del expresidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, reveló que una de las estrategias de defensa que le planteó al exmandatario fue acudir al Tribunal Constitucional para que se suspendan las investigaciones que la Fiscalía desarrollaba en su contra durante su mandato. Esto luego de que los magistrados determinaron que un jefe de Estado en funciones no puede ser investigado por hechos ajenos al artículo 117 de la Constitución.

En entrevista con RPP Noticias, Espinoza indicó que si el fallo del TC se hubiera dado con Castillo como presidente en funciones, todas las investigaciones se hubieran paralizado.

“Yo planteé que debía plantearse una demanda constitucional de amparo, que llegue al Tribunal Constitucional y que establezca que se está afectando la inmunidad del presidente bajo el (artículo) 117. Si se me hubiese hecho caso, creo que la decisión del Tribunal Constitucional hubiese sido favorable a los intereses del presidente Castillo”, declaró.

En esa línea, Benji Espinoza consideró que el reciente fallo del TC es una “reivindicación” la posición por la que “me han visto batallar y luchar”. “Era una posición minoritaria, Hoy es una posición del Tribunal Constitucional que le guste o no hay que respetar”, aseveró.

Benji Espinoza fue abogado de Pedro Castillo durante su gobierno

Ministros no querían ir al TC

En la misma entrevista se consultó al abogado Benji Espinoza por qué no se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar las investigaciones fiscales, a lo que el letrado precisó que no fue por el expresidente Pedro Castillo, sino por “algunos ministros”.

“(¿Quién rechazó esa propuesta que usted hizo? ¿El propio Pedro Castillo?) El presidente Castillo no, sino algunos ministros. Consideraban que el Tribunal Constitucional no iba a dar razón", indicó Espinoza.

Y agregó: “Voy a reservarme los nombres (de los ministros que se opusieron) porque ahí sí sería indiscreto. Pero te digo que ese tema se planteó. Es más, yo hasta sugerí por qué no lo presentan como demanda competencial. El amparo lo sugerí como un planteamiento directo, se aceptaba y se presentaba. Pero fíjate lo que ha pasado. El tiempo me dio la razón, finalmente”.

Benji Espinoza y Pedro Castillo se vieron las caras por primera vez desde el 7 de diciembre de 2022. Foto: composición/Justicia TV/ Poder Judicial

Postura

Cuando Benji Espinoza ejercía la defensa de Pedro Castillo, se opuso a que este sea investigado durante su mandato. Alegó que las diligencias dispuestas por la Fiscalía contradecían el artículo 117 de la Constitución, que permite la acusación contra un mandatario en funciones solo por traición a la patria, disolver el Congreso sin estar facultado, impedir elecciones y obstruir el funcionamiento del sistema electoral.

Espinoza llegó a presentar un recurso ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que se paralicen las investigaciones contra Castillo. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley rechazó el recurso interpretando que la carta magna permite a Fiscalía llevar a cabo la investigación preliminar mas no la investigación preparatoria ya que ello implicaría acusar al presidente por supuestos ajenos al artículo 117.

Esta decisión fue confirmada por la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín. Desde entonces se dio por sentado que un mandatario en funciones puede ser investigado preliminarmente. Hasta hoy que el TC ha desechado esta postura.