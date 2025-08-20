Perú

Benji Espinoza propuso a Pedro Castillo acudir al TC para suspender sus casos, pero ministros se opusieron

“El tiempo me dio la razón”, dijo el abogado. Considera que sentencia es una “reinvindicación” a la posición sobre el artículo 117 que defendió desde un inicio

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Benji Espinoza revela que planteó llevar el caso de Pedro Castillo al TC. Video: RPP Noticias

El exabogado del expresidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, reveló que una de las estrategias de defensa que le planteó al exmandatario fue acudir al Tribunal Constitucional para que se suspendan las investigaciones que la Fiscalía desarrollaba en su contra durante su mandato. Esto luego de que los magistrados determinaron que un jefe de Estado en funciones no puede ser investigado por hechos ajenos al artículo 117 de la Constitución.

En entrevista con RPP Noticias, Espinoza indicó que si el fallo del TC se hubiera dado con Castillo como presidente en funciones, todas las investigaciones se hubieran paralizado.

“Yo planteé que debía plantearse una demanda constitucional de amparo, que llegue al Tribunal Constitucional y que establezca que se está afectando la inmunidad del presidente bajo el (artículo) 117. Si se me hubiese hecho caso, creo que la decisión del Tribunal Constitucional hubiese sido favorable a los intereses del presidente Castillo”, declaró.

En esa línea, Benji Espinoza consideró que el reciente fallo del TC es una “reivindicación” la posición por la que “me han visto batallar y luchar”. “Era una posición minoritaria, Hoy es una posición del Tribunal Constitucional que le guste o no hay que respetar”, aseveró.

Benji Espinoza fue abogado de
Benji Espinoza fue abogado de Pedro Castillo durante su gobierno

Ministros no querían ir al TC

En la misma entrevista se consultó al abogado Benji Espinoza por qué no se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar las investigaciones fiscales, a lo que el letrado precisó que no fue por el expresidente Pedro Castillo, sino por “algunos ministros”.

“(¿Quién rechazó esa propuesta que usted hizo? ¿El propio Pedro Castillo?) El presidente Castillo no, sino algunos ministros. Consideraban que el Tribunal Constitucional no iba a dar razón", indicó Espinoza.

Y agregó: “Voy a reservarme los nombres (de los ministros que se opusieron) porque ahí sí sería indiscreto. Pero te digo que ese tema se planteó. Es más, yo hasta sugerí por qué no lo presentan como demanda competencial. El amparo lo sugerí como un planteamiento directo, se aceptaba y se presentaba. Pero fíjate lo que ha pasado. El tiempo me dio la razón, finalmente”.

Benji Espinoza y Pedro Castillo
Benji Espinoza y Pedro Castillo se vieron las caras por primera vez desde el 7 de diciembre de 2022. Foto: composición/Justicia TV/ Poder Judicial

Postura

Cuando Benji Espinoza ejercía la defensa de Pedro Castillo, se opuso a que este sea investigado durante su mandato. Alegó que las diligencias dispuestas por la Fiscalía contradecían el artículo 117 de la Constitución, que permite la acusación contra un mandatario en funciones solo por traición a la patria, disolver el Congreso sin estar facultado, impedir elecciones y obstruir el funcionamiento del sistema electoral.

Espinoza llegó a presentar un recurso ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para que se paralicen las investigaciones contra Castillo. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley rechazó el recurso interpretando que la carta magna permite a Fiscalía llevar a cabo la investigación preliminar mas no la investigación preparatoria ya que ello implicaría acusar al presidente por supuestos ajenos al artículo 117.

Esta decisión fue confirmada por la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín. Desde entonces se dio por sentado que un mandatario en funciones puede ser investigado preliminarmente. Hasta hoy que el TC ha desechado esta postura.

Temas Relacionados

Pedro CastilloBenji EspinozaTribunal ConstitucionalPresidencia de la Repúblicaperu-politica

Últimas Noticias

Juzgado de La Oroya ordenó el desalojo de diez familias en zona minera para ampliación del proyecto Toromocho

Familias tienen seis días para abandonar sus viviendas por la ampliación del proyecto minero Toromocho, mientras denuncian que la medida no respeta su derecho al reasentamiento digno

Juzgado de La Oroya ordenó

Eddie Fleischman criticó con dureza a Jorge Fossati por quejas previo al clásico: “Cuando lo beneficia el arbitraje no habla de desventaja”

El periodista deportivo explotó por las declaraciones del técnico de Universitario por la programación del duelo con Alianza Lima y puntualizó los beneficios que habrían recibido los ‘cremas’

Eddie Fleischman criticó con dureza

De Alianza Lima al gran reto internacional con su país: Facundo Morando será el DT de Argentina en el Mundial de Vóley 2025

El entrenador que llevó a las ‘íntimas’ al bicampeonato nacional asumirá el mando de las ‘panteras’ en la prestigiosa cita en Tailandia, con la firme intención de avanzar hasta las etapas finales del torneo

De Alianza Lima al gran

Pronabec devuelve beca a estudiante que denunció que se la quitaron sin explicación

Tras semanas de incertidumbre y una denuncia pública, Damaris Herrera recuperó la Beca Generación Bicentenario para estudiar en Columbia University. Sin embargo, advierte que las demoras y contradicciones del proceso la han dejado con serias dificultades logísticas y económicas

Pronabec devuelve beca a estudiante

Familiares de víctimas protestan contra ley de amnistía en Perú y haran vigilia el 21 de agosto en Lima

El plantón de este jueves coincide con la audiencia de la Corte IDH sobre Barrios Altos y La Cantuta. Denuncian que la norma abre la puerta a la impunidad de militares y policías sentenciados

Familiares de víctimas protestan contra
ÚLTIMAS NOTICIAS
En casi un año, el

En casi un año, el Gobierno tuvo que intervenir ante 164 denuncias de bloqueos sindicales contra empresas

YPF redefine su proyecto de GNL: cinco barcos en Río Negro, ejecución más rápida y mayor exportación de petróleo

El saldo de la balanza comercial fue positivo en USD 988 millones, el mejor resultado en lo que va del año

Uno por uno: así votaron los diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Científicos descubren que la reducción del flujo sanguíneo acelera el avance de tumores

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Jimmy Lai

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

Gilberto Gil, un gigante de la música brasileña, llega a Buenos Aires como parte de su gira despedida

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

TELESHOW
El duro contraataque de Wanda

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación