Minsa distribuye 3.5 millones de dosis para vacunar canes en todo el país: campaña antirrábica se realizará este fin de semana

Vacunación se realizará en todo el país. (Foto: Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), confirmó el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica “VanCan 2025”. Esta jornada masiva, que se desarrollará los días 23 y 24 de agosto, tiene como meta inmunizar a 3.5 millones de perros en todas las regiones del Perú, con el fin de reducir el riesgo de transmisión de la rabia hacia las personas.

Con el lema “La rabia mata”, las autoridades sanitarias buscan concientizar a la población sobre la importancia de vacunar a sus mascotas y frenar la propagación de este virus que continúa siendo un problema de salud pública en el país. Para garantizar la cobertura nacional, Cenares adquirió 349 600 frascos de vacunas, equivalentes a 3.5 millones de dosis, distribuidas estratégicamente en las 33 Unidades Ejecutoras Regionales de Salud.

La rabia es una enfermedad viral letal que afecta tanto a seres humanos como a animales, principalmente perros y gatos, aunque también puede transmitirse a través de murciélagos, monos y otros mamíferos de sangre caliente. La vía de contagio más frecuente es mediante la mordedura o arañazo de un animal infectado. Cuando una persona no recibe tratamiento a tiempo, las consecuencias pueden ser mortales.

Fechas, horarios y puntos de vacunación

Vacuna antirrábica. (Foto: Minsa)

La campaña nacional se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de agosto, en el horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Las brigadas del Minsa y de las direcciones regionales instalarán puestos de vacunación en parques, mercados, centros de salud y plataformas deportivas, siguiendo el despliegue realizado en ediciones anteriores.

Durante la campaña previa, en Lima Metropolitana se habilitaron puntos estratégicos en cada distrito, lo que permitió alcanzar una amplia cobertura. Para este año, el Ministerio de Salud indicó que la estrategia será similar, con énfasis en zonas de alta concentración de población canina.

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, precisó que la campaña se realizará de manera coordinada con las direcciones de salud regionales y locales para asegurar la eficiencia del proceso. Según informó, el éxito de la vacunación depende de la participación activa de la ciudadanía, llevando a sus mascotas a los puntos establecidos y cumpliendo con las recomendaciones de los profesionales de salud.

Minsa prepara vacunas. (Foto: Minsa)

La inmunización es gratuita y constituye una herramienta preventiva clave. Los especialistas destacan que vacunar a los perros evita no solo el contagio en animales, sino también la propagación de la enfermedad en humanos, lo que reduce significativamente los riesgos en la salud pública nacional.

Importancia de la vacunación contra la rabia

La rabia canina se mantiene como una de las prioridades sanitarias del Perú, dado que representa un riesgo permanente para la población, que supera los 33 millones de habitantes. En este contexto, la campaña “VanCan 2025” busca reforzar las políticas de prevención y control de enfermedades zoonóticas, en especial en las áreas urbanas y rurales donde la convivencia entre humanos y perros es más cercana.

El Minsa recordó que la rabia es una enfermedad prevenible con la vacunación, pero mortal si no se actúa a tiempo. En caso de ser mordido por un perro, el ciudadano debe identificar al animal y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica y tratamiento adecuado.

Asimismo, se precisó que las jornadas de inmunización permitirán proteger a los perros domésticos y reducir la incidencia del virus rábico en animales callejeros, que suelen representar un mayor riesgo de transmisión. Las autoridades recomiendan llevar a los perros con correa y, de ser necesario, con bozal, para facilitar el proceso de vacunación.