¿Feriado largo del 28 al 31 de agosto a nivel nacional? Lo último que se sabe por El Peruano

La duda sobre la existencia de un nuevo feriado largo en todo el Perú, que abarcaría desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de agosto de 2025, cobró fuerza en las últimas semanas.

Cabe aclarar que actualmente no existe un feriado largo a nivel nacional para esas fechas en el país, de acuerdo con la norma publicada en el diario El Peruano. La inquietud por conocer la realidad surge por la proximidad de la festividad de Santa Rosa de Lima (30 de agosto), y la expectativa habitual de que el calendario permita reunir varios días de descanso.

A medida que se acerca el fin de agosto, miles de trabajadores y familias esperan organizar viajes, reuniones o actividades personales, por lo que cualquier indicio de un posible feriado largo se coloca en el centro de la conversación pública.

Normativa vigente

El único feriado nacional establecido por ley para esta temporada es el sábado 30 de agosto, por la conmemoración de Santa Rosa de Lima, fecha que se mantiene inalterable desde la vigencia del Decreto Legislativo 713.

La figura de Isabel Flores de Oliva, reconocida por la Iglesia Católica como la primera santa de América, continúa representando un motivo central de devoción y encuentro social en múltiples regiones del país.

El feriado del 30 de agosto responde a su fallecimiento en 1617 y está destinado a recordar su legado religioso y obras de caridad. Su nombre encabeza este día de descanso obligatorio que tendrá más relevancia para el sector privado que público. Los funcionarios del Estado, al caer sábado, de por sí tienen la jornada libre, a diferencia de los del sector privado que, en algunos casos, sí laboran fines de semana.

El decreto supremo

Para disipar cualquier especulación, el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, firmado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, detalla los días no laborables para el sector público en el ciclo 2025-2026. En la lista oficial, no figura ningún día adicional junto al sábado 30 de agosto para finales del mes.

Las fechas seleccionadas como días no laborables compensables para el sector público incluyen el viernes 2 de mayo, el lunes 29 de junio, el viernes 26 de diciembre y el lunes 5 de enero de 2026.

El decreto, reproducido íntegramente en las ediciones digitales de El Peruano, no incluye el jueves 28 ni el viernes 29 de agosto como jornadas libres, descartando la posibilidad de un feriado extendido como algunos rumores señalaban.

Diferencia entre feriados y días no laborables

Hay diferencia entre feriado nacional y día no laborable compensable. El primer concepto implica suspensión total de labores con goce de haber y carácter obligatorio en todo el país. El segundo, en cambio, queda sujeto a decisión administrativa para el sector público, debiendo recuperarse las horas no trabajadas bajo acuerdo.

Donde sí existe margen para descansos prolongados es en fechas específicas para funcionarios estatales, pero el calendario oficial descarta la inclusión de días adyacentes al feriado de Santa Rosa de Lima en agosto.

Feriados pendientes

La atención sobre puentes y feriados extendidos continuará en los próximos meses, ya que, tras el 30 de agosto, el calendario oficial incluye otros días de descanso: el miércoles 8 de octubre (Combate de Angamos), sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos), lunes 8 y martes 9 de diciembre (Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho), además del jueves 25 de diciembre (Navidad).

El viernes 26 de diciembre fue designado día no laborable solo para empleados públicos. Todos estos detalles forman parte de las medidas oficializadas por el Ejecutivo a través de las publicaciones en El Peruano.

Santa Rosa en la historia

La presencia de Santa Rosa de Lima en la vida cotidiana del país no se reduce a decretos o normas laborales. Nacida en Lima en 1586, desarrolló una labor de ayuda asistencial para enfermos y niños, inspirando festividades religiosas y populares que permanecen vigentes en todos los rincones del Perú.

La canonización de Isabel Flores de Oliva por el papa Clemente X consolidó su influencia en América y en Europa. Las festividades asociadas al 30 de agosto invitan tradicionalmente a la reflexión y participación ciudadana, destacando la importancia de esta fecha más allá del carácter de descanso nacional otorgado por la ley.