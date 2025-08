¿Feriado largo desde el 06 al 08 de agosto a nivel nacional? Esto indica El Peruano

El 6 de agosto se conmemora en Perú la Batalla de Junín, reconocida como feriado nacional por ley. (Composición)

Con el inicio del mes de agosto, muchos ciudadanos peruanos comenzaron a preguntarse si disfrutarían de un feriado largo del 6 al 8 de agosto. Esta expectativa surgió a raíz del feriado nacional del miércoles 6 de agosto, día en el que se conmemora la histórica Batalla de Junín. Sin embargo, el diario oficial El Peruano fue enfático: no habrá un feriado largo durante esa semana, y las actividades laborales se desarrollarán con normalidad el jueves 7 y viernes 8.

Esta información ha sido confirmada por medios como El Popular, que indicaron que no hay ninguna disposición oficial que declare el jueves o viernes como día no laborable para el sector público o privado. De producirse alguna modificación futura, los medios estatales realizarían la actualización correspondiente, pero por el momento, el único día feriado es el miércoles 6 de agosto.

El significado del 6 de agosto: Batalla de Junín

El feriado del 6 de agosto conmemora la Batalla de Junín, un enfrentamiento decisivo en el proceso de independencia del Perú y de América del Sur. Esta batalla se libró en 1824, en las pampas de Junín, y marcó un antes y un después en la lucha contra el dominio español. Aunque fue una contienda sin disparos de fusil y se peleó solo con armas blancas y caballería, el impacto de la victoria fue estratégico.

La victoria de las fuerzas patriotas sobre el ejército realista no solo consolidó la moral independentista, sino que abrió paso a la posterior Batalla de Ayacucho, donde se selló la independencia definitiva del continente sudamericano. En esta fecha, se rinde homenaje al coraje de los soldados peruanos que enfrentaron al ejército realista con determinación y valentía.

La Batalla de Junín fue decisiva para consolidar la independencia del Perú en 1824.|Andina (Composición Infobae)

¿Qué días sí son feriados en lo que resta del año?

Para organizar mejor sus actividades, los ciudadanos deben tener en cuenta los feriados oficiales restantes del año, además del 6 de agosto. El siguiente feriado será el 30 de agosto (sábado), cuando se celebra a Santa Rosa de Lima, patrona de América, Filipinas e Indias Occidentales. Esta festividad es especialmente significativa para la comunidad religiosa y suele estar acompañada de diversas actividades conmemorativas.

En total, el calendario oficial de feriados 2025 en Perú incluye las siguientes fechas:

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

17 de abril (jueves): Jueves Santo

18 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera

29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo

23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de julio (lunes y martes): Fiestas Patrias

6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín

30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima

8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho

25 de diciembre (jueves): Navidad

¿Podría modificarse el calendario?

En ocasiones, el Gobierno peruano emite decretos supremos que designan días no laborables para el sector público, con el objetivo de promover el turismo interno y dinamizar la economía. Estas fechas suelen conocerse como “puentes” o “feriados largos” y permiten extender los fines de semana. No obstante, para el caso específico del 6 de agosto de 2025, no se ha emitido ninguna medida adicional que declare como no laborables los días 7 u 8.

El calendario oficial de feriados de Perú no contempla puente festivo en la primera semana de agosto.

Cabe recordar que cualquier modificación al respecto debe ser publicada en el diario El Peruano, como único medio oficial de comunicación del Estado. Por lo tanto, cualquier información sobre posibles cambios debe ser contrastada con fuentes confiables.

Recomendaciones para la ciudadanía

Dado que no habrá un feriado largo esta semana, se recomienda a la población planificar sus actividades con normalidad, especialmente en sectores como el transporte, educación y servicios. Las entidades públicas y privadas continuarán con atención regular el jueves 7 y viernes 8, salvo en aquellas regiones o instituciones que dispongan de medidas particulares.

De igual manera, se exhorta a los ciudadanos a respetar los días cívicos y feriados oficiales como parte del fortalecimiento de la identidad nacional. El 6 de agosto es una oportunidad para reflexionar sobre el sacrificio de los héroes patriotas y la construcción del Perú como nación independiente.