Perú

Extorsión llega a colegios nacionales: directora renuncia ante amenazas contra alumnos en SJL

La amenaza incluyó la posibilidad de detonar un explosivo durante el horario escolar, una situación que generó preocupación entre los padres

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Extorsión llega a colegios nacionales en SJL: directora renuncia ante amenazas contra alumnos - Buenos Días Perú

La extorsión a una directora escolar en San Juan de Lurigancho (SJL) obligó a la suspensión temporal de clases presenciales en la institución educativa nacional Micaela Bastidas, ubicada en el asentamiento humano Cruz de Motupé. El hecho ocurrió tras la exigencia de un pago de veinte mil soles por parte de la banda criminal La Batería de Loco Aaronni, que amenazó con atentar contra los estudiantes y familiares de la directiva. La docente, identificada por la comunidad local como líder de la escuela, decidió renunciar y denunciar el caso ante las autoridades, generando incertidumbre entre docentes, padres de familia y alumnos.

Amenazas directas y clima de zozobra

A través de un mensaje, los extorsionadores exigieron a la directora veinte mil soles en un plazo de veinticuatro horas. El texto advertía sobre posibles ataques y detallaba: “Señora directora del colegio Micaela, te habla la organización La Batería del Loco Aaronni para pedir una colaboración de veinte mil soles para la tranquilidad suya y la de sus alumnos. Le voy a dar veinticuatro horas. Si no, tocaré la puerta de cada uno de su familia y comenzará el charco de sangre”. El mensaje estuvo acompañado de fotografías de los familiares de la docente, según relataron miembros de la comunidad educativa.

La amenaza incluyó la posibilidad de detonar un explosivo durante el horario escolar, una situación que generó preocupación entre los padres. Una madre de familia expresó a Panamericana Noticias: “Nos preocupa bastante. No sabemos si en cualquier momento puede pasar algo”. Otra madre agregó: “Mandamos a nuestros niños, no están seguros. Si hacen algo, está dentro de su cargo”.

Extorsión llega a colegios nacionales:
Extorsión llega a colegios nacionales: directora renuncia ante amenazas contra alumnos en SJL - Buenos Días Perú

Clases interrumpidas y retorno obligado

A partir de las amenazas, la escuela optó por continuar las clases en modalidad virtual durante varios días, mientras la investigación policial avanzaba y la comunidad escolar esperaba condiciones para retomar la presencialidad. “La semana pasada, lunes y martes, y el miércoles vinieron ya”, comentó una madre sobre la fluctuación de las clases.

El reciente regreso a las aulas presenciales ocurrió tras la decisión de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05, que dispuso el retorno a la normalidad académica. La presencia policial en las inmediaciones del colegio se limitó a un solo agente durante algunas horas, según lo observado durante el lunes posterior a la reanudación de clases. Registró su visita en el cuaderno de control ciudadano dispuesto para tal fin. Algunos miembros del serenazgo municipal también patrullaron la zona, aunque los padres consideraron insuficiente la seguridad provista.

Extorsión llega a colegios nacionales:
Extorsión llega a colegios nacionales: directora renuncia ante amenazas contra alumnos en SJL - Buenos Días Perú

Inseguridad en las escuelas nacionales y antecedentes de extorsión

San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor población escolar de Lima, enfrenta una creciente ola de amenazas y extorsiones vinculadas a organizaciones criminales. Este caso reciente en una escuela pública marca un nuevo episodio de violencia que antes había alcanzado, principalmente, a colegios particulares de Lima. En marzo de este año, centros privados también debieron suspender actividades presenciales tras recibir amenazas similares, lo que ocasionó una crisis en la modalidad educativa y protestas de la comunidad afectada. Las extorsiones obligaron a decenas de directores a mantener la virtualidad y demandar mayor resguardo, como se reflejó en informes de organizaciones civiles y educativas.

El grupo delictivo La Batería de Loco Aaronni ya venía siendo señalado por detonaciones de explosivos en otras escuelas y por extorsionar a negocios locales en SJL. El temor a nuevos ataques se mantiene entre las familias, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias de seguridad sostenidas para proteger a los estudiantes: “Queremos más seguridad, más policías que vigilen la entrada y la salida de los alumnos”, pidió una madre de familia a la salida del colegio.

Temas Relacionados

Extorsióncolegios nacionalesSan Juan de Luriganchoperu-noticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Lima? Senamhi compartió su pronóstico actualizado

Las condiciones nubosas persistirán este 19 de agosto a lo largo de la jornada, sin señales de dispersión solar, según la institución

¿Cómo estará el clima en

Detienen en el aeropuerto Jorge Chávez a pareja de peruana desaparecida en EE.UU.: llegó con sus tres hijos desde México

El abogado defensor de Josimar Cabrera, señalado por la familia Gutiérrez como principal sospechoso de la muerte de Sheylla, anunció que solicitará la custodia de sus tres hijos menores

Detienen en el aeropuerto Jorge

Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid hará su estreno en LaLiga y se definirán a los primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Partidos de hoy, martes 19

Esta es la fecha confirmada del nuevo paro de transportistas en Lima y Callao: 90% del gremio acatará

Numerosas cúster y buses pondrán pausa al servicio por un plazo de 24 horas como rechazo al incremento de la inseguridad que golpea al sector con las extorsiones

Esta es la fecha confirmada

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos anticipó el resultado

Guillermo Francos anticipó el resultado que el Gobierno espera para las próximas elecciones legislativa

El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes

Cómo es el mamífero mesozoico del tamaño de un ratón hallado en la Patagonia chilena

Alerta naranja por tormentas y lluvias en medio de la ciclogénesis que azota al AMBA: cuándo mejoraría el tiempo

Moody’s asegura que se mantendrá “una sólida recuperación” económica en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Una cantante británica reveló detalles

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El método inspirado en astronautas que fortalece las rodillas con solo un minuto de saltos a la semana

Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

TELESHOW
La reacción de Evangelina Anderson

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”

Kate Rodríguez anunció su embarazo y celebró la familia ensamblada con su novio: “La noticia más hermosa”

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”