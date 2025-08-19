Al Fondo Hay Sitio vs. estreno de Eres mi Bien: ¿quién ganó en rating en el duelo del lunes?

Al Fondo Hay Sitio vs. estreno de Eres mi Bien: ¿Cuánto rating lograron?

El lunes 18 de agosto, el prime time de la televisión peruana se midió en una batalla de proporciones: América TV sacó músculo con una edición especial de Al Fondo Hay Sitio, mientras que Latina Televisión apostó el estreno de su nueva telenovela Eres mi Bien. Las cifras de sintonía, entregadas oficialmente por Kantar Ibope, revelan cómo se repartió la atención de los televidentes en Lima y seis ciudades del interior.

La competencia fue intensa casi desde el arranque de la noche. Con elenco estelar y una campaña previa marcada por la reinvención, Al Fondo Hay Sitio presentó, por primera vez en su historia, una escena en vivo y a pedido del público. Al mismo tiempo, el nuevo drama familiar de Latina, Eres mi Bien, atrajo las miradas por el regreso de Mónica Sánchez—quien hace apenas un año fue protagonista en la serie de América TV—ahora en el papel protagónico de una historia diferente.

Los números del rating: ¿Quién ganó la noche?

De acuerdo al ránking de Kantar Ibope para el lunes 18 de agosto, Al Fondo Hay Sitio se quedó con el primer lugar al registrar 23.2 puntos de rating y una audiencia que no dudó en premiar la innovación de la serie. Por su parte, Eres mi Sangre, otra novela líder en la grilla de América, alcanzó 19.2 puntos. El tercer puesto fue para el reality Esto es Guerra, con 17.4 puntos.

En el caso de Eres mi Bien, el esperado debut en Latina se ubicó en sexto lugar con 7.4 puntos, a pesar del fuerte despliegue promocional y la expectativa por el regreso de Mónica Sánchez a la ficción.

El espacio de espectáculos Magaly TV La Firme obtuvo 7.5 puntos, situándose en el noveno lugar de la tabla. El resultado confirma la advertencia realizada por ls conductora Magaly Medina, quien ya anticipaba que “la competencia estaba fuerte” y que su programa “iba a sentir la pegada” frente a los estrenos y especiales de sus rivales de turno.

Así fue la emisión especial de Al Fondo Hay Sitio

En la búsqueda por mantener su liderazgo y cautivar a nuevas audiencias, Al Fondo Hay Sitio apostó por una edición innovadora que marcó un precedente en la ficción local. El capítulo incluyó una escena en vivo, transmitida directamente desde la Plaza de Armas de Pachacámac, con la pareja de Alicia (Karime Scander) y Jimmy (Jorge Guerra) como protagonistas. La pareja cumplió el sueño de su audiencia al concretar un esperado beso en tiempo real, elección tomada a partir de la votación del público en redes sociales.

Junto a ellos estuvieron populares personajes como Joel Gonzales (Erick Elera), Olinda (Nidia Bermejo), Gaspar (Alejandro Villagómez), Koki (Paul Vega) y Juana (Natali Zegarra). Juntos, formaron parte de una animada comparsa llena de color, música y complicidad que generó interacción directa con el público y un ambiente festivo.

Sobre la experiencia, Karime Scander compartió que “fue una emoción única, una experiencia totalmente distinta. Hacer televisión en vivo es como estar en un escenario”. Jorge Guerra también destacó la importancia de ese contacto directo: “Ver a tanta gente que nos mira durante tantos años y sentir ese cariño en vivo fue conmovedor”.

El debut de Eres mi Bien y el regreso de Mónica Sánchez

Por el lado de Latina, el estreno de Eres mi Bien reunió a un elenco encabezado por David Villanueva, Mónica Sánchez, Paul Martin, César Ritter, Roberto Moll, Fiorella Luna y Stephano Meier. La presencia de Mónica Sánchez es un atractivo especial, pues dejó Al Fondo Hay Sitio poco tiempo atrás para regresar a la pantalla con un personaje completamente nuevo y ajeno al icónico “Charito” que interpretó durante años.

El debut, aunque mediático y esperado, enfrentó la dura realidad del rating, ubicándose más abajo en la tabla frente a apuestas consolidadas como la serie de América TV y otras novelas internacionales que ya tenían su propia audiencia cautiva.

