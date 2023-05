Magaly Medina explica cómo su equipo grabó el ampay de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia

Magaly Medina se pronunció el último martes 23 de mayo sobre la demanda que le entabló Jefferson Farfán en el 2019. La conductora de TV se mostró sorprendida al comunicar que le dictarán sentencia el 30 de mayo.

Ante ello, la periodista indicó que ha visto vulnerado su derecho a defensa durante el proceso de esta demanda. Sin embargo, es la primera vez que Magaly Medina se pronuncia sobre este caso. En el 2020, se dio unos minutos para explicar cómo y con qué cámara grabaron sus ‘chaclales’ (investigadores) el ampay.

De esta manera, la presentadora de TV descartó que hayan usado un drone para el ampay, pues no cuentan con esta tecnología. Lo que utilizaron sus urracos, aseguró, fue una cámara casera de largo alcance (600 metros aproximadamente), con night shot. Además, señaló que no grabaron los interiores de su departamento, sino en la terraza del lugar donde vive. Este ambiente cuenta con grandes ventanas que dejaban ver lo que sucedía en la reunión.

En este ampay se puede ver a Jefferson Farfán junto a Yahaira Plasencia, en un tiempo donde se especulaba que la pareja había retomado su relación.

“No son tomas de dron, son tomas de esta cámara que ya les he dicho muchas vece, es una cámara de alta resolución 4K, Full HD, con la que ustedes graban seguramente los cumpleaños de sus hijitos, no sé, los quinceañeros. Es una cámara de uso doméstico”, describió Magaly Medina, quien no dudó en mostrar el equipo que se usó en esta ocasión.

Magaly Medina relató cómo grabó el ampay de Jefferson Farfán.

“Esa es la que usan los chacales, que además tiene nigth shot, que la resolución nocturna. Además el tiro de cámara está de abajo hacia arriba”, acotó la periodista, dejando en claro que la demanda no tenía sentido.

Asimismo, aseguró que lo que le fastidió a Jefferson Farfán es que lo hayan captado con la intérprete de ‘Cobarde’. “Lo que le disgustó a Farfán en esa época es realmente que nosotros descubriéramos para todo el Perú que él había vuelto a salir con Yahaira Plasencia”, señaló.

Dicho esto, continuó con la explicación de cómo se realizó el ampay. La conductora de TV señaló que los asistentes a la reunión de Jefferson Farfán estaban expuestos, pues desde afuera se podía ver la reunión.

“El lente, así para brutito, tiene un alcance de 600 metros y las tomas del ampay, que celebraba él una fiesta en la terraza de su penthourse, en la parte de arriba, nosotros estábamos ubicados al frente. No en un departamento, no. Esa toma la hacen de la calle, del mismo malecón”, detalló Magaly Medina, cuyas afirmaciones fueron acompañadas por las tomas del ampay.

Jefferson Farfán desmiente a Magaly Medina a través de comunicado.

“Cuando tu quieres preservar tu intimidad y no quieres que nadie se entere que tú le había hecho una fiesta a Yahaira Plasencia y a toda su orquesta y les habías regalado camisetas, zapatillas, no lo haces a vista y paciencia de la gente, porque cualquiera desde abajo miraba que arriba había un tono, dijo.

La periodista manifestó que esta cámara fue la misma que se usó en el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. “Era lo que se veía de abajo, lo que alcanza el ojo humano visto con una cámara, entonces es una mirada de paparazzi”, detalló.

En otro momento, señaló que este ampay no violó la intimidad de nadie, y que las imágenes fueron grabadas con la “camarita”, que al hacerle zoom lograron ver con claridad que en la fiesta estaba Yahaira Plasencia. Esto no hubiera ocurrido con un drone, pues esta tecnología hacen otro tipo de tomas.

Magaly Medina y su explicación de cómo grabó su ampay a Jefferson Farfán. Magaly TV La Firme.

“El drone sobre vuela, es algo más lineal y la explicación es tan fácil, pero como no saben cómo hacen el trabajo mis chacales (investigadores), entonces se complican y quieren insistir”, dijo. “Esto no es para nada intromisión de vida privada, ni violación de intimidad porque es lo que está al alcance del ojo humano a través de esta simple camarita que es la que nos hace el trabaja y a la que nosotros tenemos en un altar porque de esta es de la que no se escapa nadie”, sentenció Magaly Medina en aquel entonces.