Perú

Suheyn Cipriani renunció de volver al El Valor de la Verdad para no exponer a su madre: “No la iba a dejar sin comer”

La modelo explicó que su prioridad siempre fue proteger a su madre, Betsabeth Noriega, y negó que intentara “comprar su silencio”

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Suheyn Cipriani deja El Valor de la Verdad y conmueve con confesión sobre su madre. Infobae Perú / Captura: Instarandula

La exposición mediática puede convertirse en una espada de doble filo, y esa fue precisamente la experiencia que atravesó Suheyn Cipriani, quien decidió dar un paso al costado en medio de las grabaciones de un segundo episodio para El Valor de la Verdad.

La modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que no continuaría en el programa de Beto Ortiz, donde se esperaba que revelara detalles sensibles sobre su madre, Betsabeth Noriega. Su decisión alteró la dinámica del espacio televisivo.

En lugar de seguir en el “sillón rojo”, Suheyn decidió compartir sus motivos en un en vivo a través de redes sociales. Allí dejó en claro que su prioridad siempre fue cuidar a su madre. “Yo no iba a dejar a mi mamá sin comer”, señaló con firmeza, aclarando que su intención jamás fue dañar a quien le dio la vida, sino tenderle una mano en medio de un momento económico difícil.

Suheyn Cipriani sorprende al revelar
Suheyn Cipriani sorprende al revelar que no expondrá a su madre en televisión. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Su motivo

Según explicó, su madre no trabaja y dedica la mayor parte de su tiempo a su iglesia, por lo que ella asumió el compromiso de ayudarla de manera desinteresada. La modelo reconoció que, desde el inicio, su historia fue interpretada de manera equivocada, como si hubiera intentado “comprar” el silencio de su madre, algo que negó tajantemente.

Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así”, aseguró. Sus palabras reflejan la incomodidad de sentirse señalada por el público, cuando en realidad, según su versión, lo que buscaba era proteger a su familia en un contexto complicado.

En medio de su declaración, Suheyn recordó con orgullo los esfuerzos que ha hecho desde muy joven para salir adelante sin depender de nadie.

Suheyn Cipriani sorprende al revelar
Suheyn Cipriani sorprende al revelar que no expondrá a su madre en televisión. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole”, confesó, destacando que su éxito no se debe a privilegios, sino al esfuerzo constante y a la capacidad de reinventarse frente a las dificultades. Con esa misma fuerza, explicó, afronta ahora las críticas y los comentarios malintencionados que surgieron tras conocerse que no continuaría en el programa.

Por su parte, el conductor Beto Ortiz contó algunos detalles sobre lo que ocurrió detrás de cámaras. Según reveló, la producción de El Valor de la Verdad ya había grabado una promoción con Suheyn Cipriani, pues ella inicialmente mostró disposición de responder a las declaraciones que su madre había hecho. Sin embargo, horas después, cambió de opinión y prefirió no continuar con la grabación, una decisión que obedeció más a la protección emocional de su familia que a un cálculo mediático.

Suheyn Cipriani sorprende al revelar
Suheyn Cipriani sorprende al revelar que no expondrá a su madre en televisión. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Este giro inesperado tuvo repercusiones inmediatas. El episodio de Samahara Lobatón, que iba a ser emitido como parte de la programación, fue cancelado a último minuto, lo que generó múltiples teorías en redes sociales sobre supuesta censura o presiones externas. No obstante, Ortiz fue enfático en señalar que no existió ninguna intervención y que se trató simplemente de un cambio abrupto en las circunstancias.

La voz de Suheyn Cipriani volvió a escucharse en redes sociales, donde insistió en que no se la malinterprete. “Si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Lean el contexto para que se pueda entender”, pidió a sus seguidores, en un intento por frenar la ola de juicios que surgieron tras su decisión.

Suheyn Cipriani sorprende al revelar
Suheyn Cipriani sorprende al revelar que no expondrá a su madre en televisión. Infobae Perú / Captura: Instarandula

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiBetsabeth NoriegaEl Valor de la Verdadperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Samahara Lobatón se llevó 20 mil soles en El valor de la Verdad tras contar distanciamiento de Ivana Yturbe y su vínculo con Jefferson Farfán

La influencer explicó cómo la relación de su amiga con el exfutbolista afectó su confianza y la llevó a tomar distancia

Samahara Lobatón se llevó 20

Qué se celebra el 18 de agosto en el Perú: fecha de acuerdos, legado militar, cultural y social

Desde la creación de instituciones hasta la conmemoración de personalidades, el 18 de agosto refleja la diversidad de hitos que han forjado la identidad nacional

Qué se celebra el 18

La Tinka del domingo 17 de agosto: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del sorteo 1221

La Tinka del domingo 17

Gana Diario del domingo 17 de agosto de 2025: descubre los números ganadores del último sorteo

Gana Diario celebra un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del domingo 17

Suicidio: ¿cuál es la diferencia entre ideación y conducta suicida?

Es fundamental que aprendamos a reconocer las señales que puede mostrar una persona que está considerando el suicidio

Suicidio: ¿cuál es la diferencia
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cierre de listas del

El cierre de listas del PRO: las razones de Macri para subordinarse a LLA y la necesidad de refundarse para 2027

“Puro pragmatismo”: el Gobierno reajusta el esquema monetario para absorber pesos y evitar tensiones con la inflación y el dólar

La suba las tasas de interés incrementó el costo del crédito: qué impacto se espera en la actividad económica

El PJ cerró la unidad en la mayoría del país pero las grietas internas amenazan el armado del nuevo Congreso

El tercio para bloquear y sin quorum propio hasta 2027: se conocieron los candidatos para el próximo Senado

INFOBAE AMÉRICA
¿El éxito de la IA

¿El éxito de la IA generativa de “El Eternauta” pone en riesgo a espectadores y creadores?

Las memorias del hombre que encontró la redención salvando palomas

Rodrigo Paz afirmó que “Bolivia no solo pide un cambio de gobierno, sino un cambio del sistema político”

La belleza de la semana: las raras formas del anonimato

A pocas horas de la reunión con Zelensky, Trump dijo que Ucrania “no recuperará Crimea” y “no podrá unirse a la OTAN”

TELESHOW
Luck Ra enfrentó los cuestionamientos

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”

Carolina Amoroso, embarazada de 8 meses, celebró sus 40 años: las fotos en la previa a convertirse en mamá

Charlotte Caniggia se posicionó en su pelea con su hermano Alex: “Yo soy ‘team Nannis’ porque ella siempre dice verdades”

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”