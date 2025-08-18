Suheyn Cipriani renunció de volver al El Valor de la Verdad para no exponer a su madre: “No la iba a dejar sin comer”

Suheyn Cipriani deja El Valor de la Verdad y conmueve con confesión sobre su madre. Infobae Perú / Captura: Instarandula

La exposición mediática puede convertirse en una espada de doble filo, y esa fue precisamente la experiencia que atravesó Suheyn Cipriani, quien decidió dar un paso al costado en medio de las grabaciones de un segundo episodio para El Valor de la Verdad.

La modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que no continuaría en el programa de Beto Ortiz, donde se esperaba que revelara detalles sensibles sobre su madre, Betsabeth Noriega. Su decisión alteró la dinámica del espacio televisivo.

En lugar de seguir en el “sillón rojo”, Suheyn decidió compartir sus motivos en un en vivo a través de redes sociales. Allí dejó en claro que su prioridad siempre fue cuidar a su madre. “Yo no iba a dejar a mi mamá sin comer”, señaló con firmeza, aclarando que su intención jamás fue dañar a quien le dio la vida, sino tenderle una mano en medio de un momento económico difícil.

Su motivo

Según explicó, su madre no trabaja y dedica la mayor parte de su tiempo a su iglesia, por lo que ella asumió el compromiso de ayudarla de manera desinteresada. La modelo reconoció que, desde el inicio, su historia fue interpretada de manera equivocada, como si hubiera intentado “comprar” el silencio de su madre, algo que negó tajantemente.

“Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así”, aseguró. Sus palabras reflejan la incomodidad de sentirse señalada por el público, cuando en realidad, según su versión, lo que buscaba era proteger a su familia en un contexto complicado.

En medio de su declaración, Suheyn recordó con orgullo los esfuerzos que ha hecho desde muy joven para salir adelante sin depender de nadie.

“Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole”, confesó, destacando que su éxito no se debe a privilegios, sino al esfuerzo constante y a la capacidad de reinventarse frente a las dificultades. Con esa misma fuerza, explicó, afronta ahora las críticas y los comentarios malintencionados que surgieron tras conocerse que no continuaría en el programa.

Por su parte, el conductor Beto Ortiz contó algunos detalles sobre lo que ocurrió detrás de cámaras. Según reveló, la producción de El Valor de la Verdad ya había grabado una promoción con Suheyn Cipriani, pues ella inicialmente mostró disposición de responder a las declaraciones que su madre había hecho. Sin embargo, horas después, cambió de opinión y prefirió no continuar con la grabación, una decisión que obedeció más a la protección emocional de su familia que a un cálculo mediático.

Este giro inesperado tuvo repercusiones inmediatas. El episodio de Samahara Lobatón, que iba a ser emitido como parte de la programación, fue cancelado a último minuto, lo que generó múltiples teorías en redes sociales sobre supuesta censura o presiones externas. No obstante, Ortiz fue enfático en señalar que no existió ninguna intervención y que se trató simplemente de un cambio abrupto en las circunstancias.

La voz de Suheyn Cipriani volvió a escucharse en redes sociales, donde insistió en que no se la malinterprete. “Si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Lean el contexto para que se pueda entender”, pidió a sus seguidores, en un intento por frenar la ola de juicios que surgieron tras su decisión.

