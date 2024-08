Bárbara Mori habló de su adicción: “Mi papá era alcohólico y nos pegaba”

A sus 45 años, Bárbara Mori lleva 14 años sin beber alcohol (Instagram/@delamori)

En una reciente entrevista para el podcast Sensibles y chingonas, la actriz Bárbara Mori reveló varios aspectos íntimos de su vida, incluso su lucha contra la adicción al alcohol.

Mori, conocida ampliamante por su papel protagonista en la telenovela Rubí de Televisa, explicó que la difícil infancia que vivió, especialmente debido al alcoholismo de su padre, la llevó a reflejar ciertos patrones de conducta similar a los de él, y, en consecuencia, a desarrollar una dependencia hacia el alcohol.

Según Bárbara Mori, la decisión de abandonar el alcohol no fue fácil pero sí necesaria para su bienestar. Sin embargo, ella identificó que su tipo de alcoholismo no era igual al de su padre, aunque también trajo consecuencias negativas a su vida.

“Mi papá era alcohólico y él se ponía muy violento. Por eso nos maltrataba tanto y nos golpeaba físicamente. Pero él tenía un alcoholismo distinto al mío, pero tenía un alcoholismo muy duro para nosotros. Yo tomaba, pero no me ponía así. A mí me pasaban otras cosas. Y la peda era súper cagada y era súper divertida. Y la verdad me la pasé muy bien”, contó en el programa conducido por Romina Sacre.

La actriz "tocó fondo" cuando comenzó a experimentar blackouts (Foto: Recorte)

Después de varios incidentes relacionados con el consumo de alcohol y de llegar a experimentar “blackouts”, Mori decidió poner un alto a aquella adicción.

“El alcohol empezó a generarme, o sea, gracias a que yo estaba alcoholizada, de pronto se me venía el blackout, y lo que sucedía no te quiero ni contar. Y la tercera vez que me pasó eso en mi vida, dije ‘¡basta!, si no me cuido yo, nadie me va a cuidar’”, expresó la ex de Sergio Mayer.

La actriz uruguaya narró cómo su círculo cercano la apoyó en esta etapa crucial, respetando su decisión de no volver a consumir alcohol. Esto le permitió darse cuenta de la relevancia del amor propio y el compromiso con su bienestar.

Bárbara contó que su padre solía ser violento con la familia (Foto AP /Berenice Bautista)

“La gente empieza a ver que, ‘ah, ok, ella sí tomó su decisión’. Entonces empiezas a generar una reacción en la gente que hasta tú misma te sorprendes, porque, pues te cuesta trabajo decir la verdad, te cuesta trabajo decir que no, te cuesta trabajo no caerle bien a la gente. Pero en el momento en que empiezas a decir tu verdad, empiezas a ver la reacción de la gente”.

Además, Mori enfatizó que abrirse a contar su verdad generó reacciones impactantes en las personas a su alrededor, consistentemente positivas y solidarias.

Con más de 14 años sobria, Bárbara Mori reflexionó sobre sus logros personales y cómo ha encontrado una nueva manera de vivir plenamente. Resaltó la importancia de tomar decisiones que favorezcan el bienestar personal, sin importar las circunstancias externas.

Bárbara dijo que su "peda" era muy divertida (Instagram/@delamori @_kbocanegra)

“Cuando dices ‘no a esto porque me hace mal’, te formas ahí porque lo más importante es tu bienestar. Es un compromiso con tu bienestar, así el mundo se caiga a pedazos”

La historia de Bárbara Mori es un claro ejemplo de superación y de la lucha contra los demonios internos, donde la decisión personal y el apoyo social juegan un papel fundamental en la búsqueda de una vida equilibrada y sana.