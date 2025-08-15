Top 10 del streaming en Perú: estas son las plataformas más vistas por los peruanos

El estudio “1000 Peruanos Dicen” de Omnicom Media Group reveló que Netflix encabeza la lista de las plataformas de streaming más consumidas en el país en el primer semestre de 2025. (Visualesia)

El más reciente estudio “1000 Peruanos Dicen”, elaborado por Omnicom Media Group (OMG), revela un panorama cambiante en el consumo de entretenimiento digital. Aunque Netflix sigue siendo la plataforma más vista en el país, los usuarios peruanos ya no buscan fidelidad exclusiva, sino experiencias diversas y personalizadas.

Netflix lidera, pero la competencia avanza

Según los resultados correspondientes al primer semestre de 2025, el Top 5 de plataformas más consumidas en Perú está conformado por:

Netflix Disney+ Prime Video (Amazon) Max Star+

El Top 10 lo completan Pluto TV, Direct TV GO, HBO Go, Paramount y Crunchyroll.

Aunque la lista parece estable, en comparación con la medición anterior —realizada en enero— se registran ligeros cambios que apuntan a una fragmentación del consumo. Max y Pluto TV ganaron terreno, mientras que líderes históricos como Netflix, Disney+ y Prime Video tuvieron un leve descenso en su consumo.

Los usuarios nacionales combinan servicios de pago y gratuitos priorizando la accesibilidad y las promociones al momento de elegir su entretenimiento digital. (Visualesia)

La búsqueda de experiencias personalizadas

El análisis de OMG indica que los peruanos ya no se suscriben a una única plataforma, sino que combinan varias en función de la oferta de contenidos, las promociones activas y la posibilidad de acceder desde diferentes dispositivos. Este comportamiento responde a un interés creciente por contenidos “a la carta” y por experiencias más adaptadas a las preferencias individuales.

La fidelidad de marca ha perdido fuerza frente a la exigencia de valor: los usuarios están dispuestos a explorar nuevas opciones si ofrecen un catálogo atractivo, precios accesibles o beneficios adicionales como la descarga de contenido para verlo sin conexión.

Factores económicos y el auge del contenido gratuito

La diversificación del consumo también está vinculada a la economía del hogar. Plataformas que permiten compartir cuentas, ofrecen planes económicos o incluso contenido gratuito han ganado relevancia. En este sentido, Pluto TV —con su modelo gratuito y basado en publicidad— se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan ampliar su abanico de entretenimiento sin aumentar gastos.

Este patrón no es exclusivo del Perú: en otros mercados de América Latina, el uso combinado de plataformas de pago y gratuitas es una tendencia en crecimiento, impulsada por la inflación y el aumento en el costo de las suscripciones.

La fragmentación del consumo de contenidos en Perú plantea nuevos retos para las plataformas de streaming que buscan retener a su audiencia (Infobae/Jesús Aviles)

El reto para las plataformas de streaming

La creciente fragmentación del mercado implica que los proveedores de contenido deben innovar constantemente para retener a su audiencia. Esto incluye no solo la producción de contenidos originales y de alta calidad, sino también estrategias de precios más flexibles y alianzas con operadores de telecomunicaciones para ofrecer paquetes atractivos.

Algunos servicios ya han empezado a diversificar su oferta con formatos como transmisiones en vivo, eventos deportivos y contenidos interactivos, buscando diferenciarse en un mercado saturado.

La importancia del catálogo local

Un aspecto cada vez más relevante para el consumidor peruano es la disponibilidad de contenido local. Producciones hechas en el país o en la región tienden a generar mayor conexión emocional y fidelidad. Plataformas como Netflix y Prime Video han invertido en series y películas latinoamericanas, lo que podría convertirse en un factor decisivo para mantener su liderazgo.

Omnicom Media Group y la medición de tendencias

El estudio “1000 Peruanos Dicen” forma parte de la XI Ola de mediciones realizadas por Omnicom Media Group, la red de medios de Omnicom, líder global en soluciones de marketing, publicidad y comunicación, con presencia en más de 100 países y un portafolio que incluye agencias como OMD, PHD, Hearts & Science y Media Analytics.

Estas mediciones ofrecen a anunciantes y creadores de contenido una radiografía del comportamiento del consumidor, permitiendo anticipar tendencias y diseñar estrategias más efectivas.

Consejos para optimizar el consumo de streaming

Para los usuarios que buscan sacar mayor provecho a sus suscripciones, especialistas en consumo digital recomiendan:

Evaluar la rotación de suscripciones : activar y desactivar servicios según los estrenos más relevantes.

Aprovechar promociones y alianzas entre bancos, operadores de internet y plataformas.

Combinar servicios de pago con opciones gratuitas como Pluto TV o YouTube.

Configurar perfiles individuales para que las recomendaciones sean más precisas.

Descargar contenido para verlo sin conexión y optimizar el uso de datos móviles.

Un mercado en constante transformación

El streaming en Perú atraviesa una etapa de evolución y diversificación. Si bien Netflix sigue en la cima, el crecimiento de alternativas gratuitas y la apertura del consumidor a experimentar con nuevas plataformas plantean un escenario dinámico para el resto de 2025. La competencia ya no solo se centra en quién tiene más suscriptores, sino en quién logra ofrecer la experiencia más completa, accesible y adaptada a las preferencias del público.