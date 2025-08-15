Dina Boluarte presenta en Santa Rosa plan de mejoras en transporte y servicios para la frontera con Colombia

En una visita oficial al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre los recientes mensajes y acciones del gobierno colombiano que generaron controversia en torno a la jurisdicción territorial. La mandataria afirmó que “la soberanía del Perú no está en discusión” y recordó que los límites están definidos por tratados internacionales con carácter “perpetuo e inamovible”.
Boluarte destacó que el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, “es y seguirá siendo peruano” según lo estipulado en el Tratado Salomón Lozano (1922) y el Protocolo de Río de Janeiro (1934), acuerdos que establecieron los límites entre ambos países.
La jefa de Estado señaló que Perú y Colombia han mantenido en el último siglo una “convivencia pacífica” que ha permitido el desarrollo de intercambios comerciales, culturales y turísticos, pero subrayó que el país no aceptará “ninguna pretensión de cuestionamiento” a su territorio.
En su mensaje, hizo un llamado a preservar la paz y la integración en las comunidades de frontera, resaltando que sus verdaderos desafíos son el desarrollo económico y social.
La presidenta aprovechó la ocasión para anunciar una serie de medidas orientadas a reducir las brechas sociales y de infraestructura en Santa Rosa de Loreto, así como a mejorar la conectividad de la zona con el resto de la región.
Entre las disposiciones figuran:
- Ampliación del transporte fluvial: incremento de seis a 12 viajes semanales en la ruta Iquitos–Santa Rosa.
- Terminal portuario de carga para mejorar el intercambio comercial.
- Conectividad digital para facilitar el acceso a servicios públicos.
- Mejoras en el transporte aéreo mediante la habilitación de atención de vuelos en Caballococha, con instalación de una torre de control.
- En el ámbito social, Boluarte anunció la transferencia de recursos para:
- Mantenimiento de centros de salud en Santa Rosa y Caballococha.
- Reparación de instituciones educativas en la zona.
- Creación de un mercado de abastos flotante.
- Financiamiento de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Construcción del Tambo Santa Rosa para atención comunitaria.
- Mantenimiento de infraestructura vial y puesta en marcha de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente y el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor.
En materia de servicios básicos, la presidenta indicó que se culminará el proceso de titulación de predios en el distrito y se garantizará la sostenibilidad del sistema de agua potable, con estrategias para operar y mantener las plantas de tratamiento.
Contexto diplomático y llamado a la paz
La visita presidencial se produjo pocos días después de que el gobierno colombiano emitiera declaraciones y acciones que, según autoridades peruanas, podrían interpretarse como un cuestionamiento a la delimitación vigente en la frontera amazónica.
Boluarte enfatizó que el Perú actuará “conforme a la Constitución y al derecho internacional” y que “no se cederá ni un centímetro” del territorio nacional. No obstante, expresó que se busca mantener una relación de respeto mutuo con Colombia, recordando los lazos históricos que unen a ambas naciones.
A la población de Santa Rosa de Loreto, la mandataria aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para preservar la integridad territorial y que se impulsarán obras e inversiones para garantizar su desarrollo.
La jornada incluyó la participación de autoridades del Ejecutivo, representantes del Congreso, gobiernos regionales y locales, así como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.