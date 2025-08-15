Perú

Dina Boluarte presenta en Santa Rosa plan de mejoras en transporte y servicios para la frontera con Colombia

En medio de la tensión diplomática con Colombia, la presidenta anunció medidas para reforzar la presencia del Estado en la zona fronteriza y ratificó que este distrito de Loreto seguirá siendo peruano

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Dina Boluarte llegó a la
Dina Boluarte llegó a la frontera con Colombia. (Foto: Presidencia)

En una visita oficial al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre los recientes mensajes y acciones del gobierno colombiano que generaron controversia en torno a la jurisdicción territorial. La mandataria afirmó que “la soberanía del Perú no está en discusión” y recordó que los límites están definidos por tratados internacionales con carácter “perpetuo e inamovible”.

Boluarte destacó que el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, “es y seguirá siendo peruano” según lo estipulado en el Tratado Salomón Lozano (1922) y el Protocolo de Río de Janeiro (1934), acuerdos que establecieron los límites entre ambos países.

La jefa de Estado señaló que Perú y Colombia han mantenido en el último siglo una “convivencia pacífica” que ha permitido el desarrollo de intercambios comerciales, culturales y turísticos, pero subrayó que el país no aceptará “ninguna pretensión de cuestionamiento” a su territorio.

Dina Boluarte llegó a la
Dina Boluarte llegó a la frontera con Colombia. (Foto: Presidencia)

En su mensaje, hizo un llamado a preservar la paz y la integración en las comunidades de frontera, resaltando que sus verdaderos desafíos son el desarrollo económico y social.

Anuncios

La presidenta aprovechó la ocasión para anunciar una serie de medidas orientadas a reducir las brechas sociales y de infraestructura en Santa Rosa de Loreto, así como a mejorar la conectividad de la zona con el resto de la región.

Entre las disposiciones figuran:

  • Ampliación del transporte fluvial: incremento de seis a 12 viajes semanales en la ruta Iquitos–Santa Rosa.
  • Terminal portuario de carga para mejorar el intercambio comercial.
  • Conectividad digital para facilitar el acceso a servicios públicos.
  • Mejoras en el transporte aéreo mediante la habilitación de atención de vuelos en Caballococha, con instalación de una torre de control.
  • En el ámbito social, Boluarte anunció la transferencia de recursos para:
  • Mantenimiento de centros de salud en Santa Rosa y Caballococha.
  • Reparación de instituciones educativas en la zona.
  • Creación de un mercado de abastos flotante.
  • Financiamiento de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • Construcción del Tambo Santa Rosa para atención comunitaria.
  • Mantenimiento de infraestructura vial y puesta en marcha de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente y el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor.
Isla Santa Rosa. (Foto: Presidencia)
Isla Santa Rosa. (Foto: Presidencia)

En materia de servicios básicos, la presidenta indicó que se culminará el proceso de titulación de predios en el distrito y se garantizará la sostenibilidad del sistema de agua potable, con estrategias para operar y mantener las plantas de tratamiento.

Contexto diplomático y llamado a la paz

La visita presidencial se produjo pocos días después de que el gobierno colombiano emitiera declaraciones y acciones que, según autoridades peruanas, podrían interpretarse como un cuestionamiento a la delimitación vigente en la frontera amazónica.

Boluarte enfatizó que el Perú actuará “conforme a la Constitución y al derecho internacional” y que “no se cederá ni un centímetro” del territorio nacional. No obstante, expresó que se busca mantener una relación de respeto mutuo con Colombia, recordando los lazos históricos que unen a ambas naciones.

A la población de Santa Rosa de Loreto, la mandataria aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para preservar la integridad territorial y que se impulsarán obras e inversiones para garantizar su desarrollo.

La jornada incluyó la participación de autoridades del Ejecutivo, representantes del Congreso, gobiernos regionales y locales, así como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Dina BoluarteIsla Santa RosaLoretoColombiaGustavo Petroperu-politica

Últimas Noticias

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025: Así se vivió el ensayo de sismo, tsunami y desastres naturales en el Perú

El ejercicio congregó a miles de peruanos, autoridades y servicios de emergencia en todo el país, con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta ante escenarios de riesgos naturales

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025:

Oscar D’León confirma su participación en la nueva edición de ‘Una Noche de Salsa’: fecha, lugar y venta de entradas

El festival celebrará su decimocuarta edición el 28 de marzo de 2026 con Oscar de León, Hermanos Moreno y Nino Zegarra, en una noche que reunirá estrellas internacionales y el repertorio clásico del género en Lima.

Oscar D’León confirma su participación

Sismo de magnitud 4.3 sacude a Tacna

El movimiento comenzó a las 15:29 hora local

Sismo de magnitud 4.3 sacude

¿Vives en un condominio o edificio de departamentos? INEI iniciará proceso clave con los propietarios previo al Censo 2025

La duración del censo variará según el número de residentes y la claridad de las respuestas, pero en promedio podría tomar 35 minutos por vivienda

¿Vives en un condominio o

Así se vivió el simulacro en el distrito de Santa Rosa: triple frontera se movilizó por la preparación ante desastres

Con la participación de brigadas, vecinos y autoridades locales, el simulacro se desarrolló sin ministros de Estado, ausentes por agenda en desplazamiento aéreo

Así se vivió el simulacro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos minutos de actividad física

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja en Wall Street, afectados por las tensiones del mercado local

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El trauma de la infancia

El trauma de la infancia en Gaza

Evo Morales volvió a sembrar dudas sobre las elecciones del domingo en Bolivia: cuestionó el cambio en el alto mando militar

Carros híbridos en Colombia: tipos, beneficios y cómo funcionan

Un bombardero B-2 Spirit y cuatro F-35 sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

TELESHOW
Soledad compartió emotivos recuerdos por

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei