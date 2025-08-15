Dina Boluarte presenta en Santa Rosa plan de mejoras en transporte y servicios para la frontera con Colombia

Dina Boluarte llegó a la frontera con Colombia. (Foto: Presidencia)

En una visita oficial al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera amazónica con Colombia y Brasil, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre los recientes mensajes y acciones del gobierno colombiano que generaron controversia en torno a la jurisdicción territorial. La mandataria afirmó que “la soberanía del Perú no está en discusión” y recordó que los límites están definidos por tratados internacionales con carácter “perpetuo e inamovible”.

Boluarte destacó que el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, “es y seguirá siendo peruano” según lo estipulado en el Tratado Salomón Lozano (1922) y el Protocolo de Río de Janeiro (1934), acuerdos que establecieron los límites entre ambos países.

La jefa de Estado señaló que Perú y Colombia han mantenido en el último siglo una “convivencia pacífica” que ha permitido el desarrollo de intercambios comerciales, culturales y turísticos, pero subrayó que el país no aceptará “ninguna pretensión de cuestionamiento” a su territorio.

Dina Boluarte llegó a la frontera con Colombia. (Foto: Presidencia)

En su mensaje, hizo un llamado a preservar la paz y la integración en las comunidades de frontera, resaltando que sus verdaderos desafíos son el desarrollo económico y social.

Anuncios

La presidenta aprovechó la ocasión para anunciar una serie de medidas orientadas a reducir las brechas sociales y de infraestructura en Santa Rosa de Loreto, así como a mejorar la conectividad de la zona con el resto de la región.

Entre las disposiciones figuran:

Ampliación del transporte fluvial : incremento de seis a 12 viajes semanales en la ruta Iquitos–Santa Rosa.

Terminal portuario de carga para mejorar el intercambio comercial.

Conectividad digital para facilitar el acceso a servicios públicos.

Mejoras en el transporte aéreo mediante la habilitación de atención de vuelos en Caballococha, con instalación de una torre de control.

En el ámbito social, Boluarte anunció la transferencia de recursos para:

Mantenimiento de centros de salud en Santa Rosa y Caballococha.

Reparación de instituciones educativas en la zona.

Creación de un mercado de abastos flotante.

Financiamiento de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Construcción del Tambo Santa Rosa para atención comunitaria.

Mantenimiento de infraestructura vial y puesta en marcha de la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente y el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor.

Isla Santa Rosa. (Foto: Presidencia)

En materia de servicios básicos, la presidenta indicó que se culminará el proceso de titulación de predios en el distrito y se garantizará la sostenibilidad del sistema de agua potable, con estrategias para operar y mantener las plantas de tratamiento.

Contexto diplomático y llamado a la paz

La visita presidencial se produjo pocos días después de que el gobierno colombiano emitiera declaraciones y acciones que, según autoridades peruanas, podrían interpretarse como un cuestionamiento a la delimitación vigente en la frontera amazónica.

Boluarte enfatizó que el Perú actuará “conforme a la Constitución y al derecho internacional” y que “no se cederá ni un centímetro” del territorio nacional. No obstante, expresó que se busca mantener una relación de respeto mutuo con Colombia, recordando los lazos históricos que unen a ambas naciones.

A la población de Santa Rosa de Loreto, la mandataria aseguró que se mantendrá una vigilancia constante para preservar la integridad territorial y que se impulsarán obras e inversiones para garantizar su desarrollo.

La jornada incluyó la participación de autoridades del Ejecutivo, representantes del Congreso, gobiernos regionales y locales, así como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.