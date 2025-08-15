Perú

‘Cristorata’ defiende a Martín Vizcarra y promete visitarlo en el penal de Barbadillo: “Le llevaré fruta”

El streamer expresó su apoyo al expresidente del Perú, tras su ingreso a Barbadillo y anunció que lo visitará con “frutita” y ajiaco.

Cristopher Puente Viena, conocido en redes sociales como 'Cristorata’, rompió su silencio sobre la situación del expresidente Martín Vizcarra, quien fue trasladado al penal de Barbadillo, en Ate, para cumplir cinco meses de prisión preventiva.

La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante una transmisión en su plataforma de Kick, el popular creador de contenido expresó su deseo de visitar al exmandatario y le envió un mensaje de ánimo.

“Esperemos que, si él es inocente, pueda salir toda la luz. Voy a tener que visitarlo. Obviamente off stream, porque sería incómodo. Dios quiera y se pueda solucionar todo, porque ustedes saben que los tiempos de Dios son perfectos y, si él no tiene culpa de nada, va a poder salir victorioso”, manifestó.

Cristorata a Martín Vizcarra: “Le voy a llevar fruta”

El streamer aseguró que planea llevarle comida y detalles al exjefe de Estado, con quien entabló una relación de cercanía luego de invitarlo a su stream.

“Voy a tener que llevarle su frutita. Y sí, yo lo voy a visitar. Más allá de hacer stream con él, lo he conocido como Martín, como un ser humano, no como un expresidente ni como un ingeniero. A mí me ha caído muy bien, me ha demostrado lo que es humildad y sencillez. Para ser un expresidente, no vive en lujos, eso habla muy bien de él”, comentó.

Incluso recordó una anécdota culinaria: “Yo voy a tener que llevarle mi ajiaco. Mi ajiaco lo va a poner de ánimos. Aunque sé que mi ajiaco no le gusta a cualquiera, él me lo recibió de buena manera, me acuerdo”.

Un vínculo previo con Vizcarra

La relación entre Cristorata y Martín Vizcarra se hizo conocida a fines de 2024, cuando ambos protagonizaron un encuentro que se volvió viral en redes. En aquella ocasión, compartieron pionono, jugaron pichanga y grabaron videos para TikTok, generando miles de comentarios y memes.

El diálogo entre ambos avanzó en una mezcla de humor, anécdotas y críticas políticas. En uno de los momentos más comentados,Vizcarra aseguró haber vivido experiencias paranormales durante su estadía en Palacio de Gobierno, lo que despertó la curiosidad de los usuarios. Al tocar temas más actuales, el expresidente criticó a la mandataria Dina Boluarte, calificando de “burla” su afirmación sobre la posibilidad de cocinar un menú con 10 soles. Además, rechazó someterse en algún momento a una rinoplastia. “Mi sex appeal es mi nariz. ¿Narizón? A mucha honra”, dijo.

El streamer ha reiterado en varias oportunidades que, más allá de la figura política, valora el trato personal que ha recibido del exmandatario.

Mensaje ante las críticas

Durante su transmisión, CristoRata también respondió a quienes lo cuestionaron por apoyar públicamente a Vizcarra, aclarando que sus palabras son sinceras.

“Me pone triste esa huev*a. En serio que me la baja, hermano. Pero bueno, Dios pondrá las cosas en su lugar”, expresó inicialmente.

Posteriormente, elevó el tono de su defensa: “¿Y quién chu**a está diciendo que es una broma? ¿Quién dice que es una broma? Para mí no es una broma. Yo estoy siendo serio con mis palabras. ¿Acaso me estoy riendo? Estoy diciendo las cosas que me salen del corazón”.

El traslado de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo el 14 de agosto de 2025, escoltado por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Allí compartirá espacio con otros exmandatarios peruanos como Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

La prisión preventiva de cinco meses fue ordenada en el marco de la investigación que lo vincula con presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, relacionados con la construcción de la obra Lomas de Ilo y la ejecución del Hospital de Moquegua.

Así, el líder de Perú Primero se convierte en el quinto exmandatario en ser ingresado al Penal Barbadillo. Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala son los otros huéspedes del recinto penitenciario. El primer inquilino fue el exdictador Alberto Fujimori, pero dejó dicha cárcel luego de que el Tribunal Constitucional restableciera el cuestionado indulto. Meses después, murió.

Composición: Infobae Perú

