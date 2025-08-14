Perú

Néstor Gorosito se refirió a la polémica fiesta de Paolo Guerrero tras nueva lesión en Alianza Lima: “Todos han festejado el cumpleaños de alguien”

‘Pipo’ habló de la actuación del cuadro ‘blanquiazul’ tras el triunfo sobre Universidad Católica de Ecuador, y aprovechó en aclarar el caso del ‘Depredador’ y de su continuidad

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El técnico argentino habló de la polémica fiesta del 'Depredador' y aclaró si seguira en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: JB DEPORTES 30)

Alianza Lima vención de local a Universidad Católica de Ecuador en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, más allá de que Alan Cantero y Hernán Barcos influyeron en el triunfo en Matute, la otra noticia del partido fue la lesión de Paolo Guerrero. Justamente, el ‘Depredador’ fue protagonista de una polémica fiesta que sigue dando de qué hablar. En ese sentido, Néstor Gorosito habló al respecto y tuvo una firme postura.

"El primer tiempo estamos más cerca del segundo que el primero. Nos apresuramos en los últimos metros, no teníamos claridad. Después, el fútbol está tan cambiante que, para mí, en el momento que nosotros habíamos bajado, un poquito confuso, encontramos los dos goles. Físicamente el equipo está muy bien y por eso ganamos“, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

De la misma manera, el técnico argentino remarcó que el duelo en Quito será más complicado, aunque confía en la respuesta de sus dirigidos en el ámbito internacional. “Falta todavía un segundo tiempo en la altura, en su cancha. Este equipo no había perdido en Copa Sudamericana. Es el primer partido que pierde, Gremio tampoco había perdido en Sudamericana y era el primer partido que perdía (con Alianza). Va a ser difícil, como todos los que nos tocó. Pero nosotros, gracias a Dios, de visitante hemos jugado muy bien también”, señaló.

Alan Cantero fue la gran
Alan Cantero fue la gran figura de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador con un doblete. - créditos: Difusión

Néstor Gorosito y la polémica fiesta de Paolo Guerrero

Ahí fue cuando Néstor Gorosito fue consultado sobre la fiesta de Paolo Guerrero y dijo lo siguiente: “No veo mal que festejó el cumpleaños de la señora. Estaba la mamá de Paolo, la mamá de la señora. Cualquiera festeja y no estaba hasta las 6 o 9 de la mañana”.

‘Pipo’ dejó en claro que todos pueden celebrar sus cumpleaños y acusó a la prensa por mirar la noticia por el lado malo. “Todos los que están acá han festejado el cumpleaños de su mamá, de su hermana, cualquiera. Y no es que estaba bailando en un boliche (discoteca), estaba bailando con la mamá y con la señora. Pero lo que vende siempre es la mala noticia. Si yo te pongo un televisor y te pongo una masacre en Lurigancho, todos miran eso. Si yo pongo la inauguración de un colegio, no mira nadie; entonces siempre se trata de que haya sangre y eso genera polémica, que es de lo que vive el periodismo. No todos, pero la gran mayoría”, acotó.

Este suceso ocurrió en la previa del encuentro con Sporting Cristal, que acabó en empate sin goles. La lesión le impidió al artillero peruano jugar los siguientes partidos y ser partícipe ante Universidad Católica en Matute, donde volvió a padecer físicamente y se desconoce el tiempo de baja.

El 'Depredador' lució algunos sorpresivos pasos en la pista de baile. (Tik Tok)

Néstor Gorosito sobre su continuidad en Alianza Lima

Por otro lado, Néstor Gorosito habló de la posibilidad de extender su contrato con Alianza Lima que culmina a fin de año. Su intención es seguir y reveló la planificación por los próximos dos meses.

“Somos de tener planificaciones largas. Hace 15 días le dimos a Franco (Navarro) los dos meses del cronograma de trabajo. Vamos a jugar siete partidos desde el primero hasta la ‘U’, a razón de 80 y pico de horas entre partido y partido, jugando en la altura, en el exterior. Ya le entregamos el cronograma de trabajo, tanto de agosto y setiembre, y los días libres que daremos el plantel por la cantidad de partidos. Somos un equipo de trabajo, en el cual cada uno cumple una función. Me siento tremendamente cómodo en el club. Dios quiera que nos podamos quedar”, sostuvo.

Franco Navarro fue el artífice
Franco Navarro fue el artífice de la llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima a inicios de 2025. - créditos: Alianza Lima

Néstor Gorosito sobre Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima

Finalmente, el estratega de 61 años elogió a Alessandro Burlamaqui, quien fichó recientemente por Alianza Lima y le ve una proyección hasta la selección peruana. "Muy buena (la actuación de Burlamaqui). Desde que ha llegado, ha jugado muy bien y va a ser un jugador de selección por 10, 12 o 15 años. Seguramente juega a otro ritmo del medio nacional. La pasa, la da redonda y la recupera. La verdad que nos tiene muy contento su rendimiento. Es todo mérito de Franco (Navarro), que fue quien lo recomendó“, añadió.

