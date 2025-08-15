Ana Siucho regresó al Monumental juntos a sus dos hijas tras separación con Edison Flores

"Orejitas" en la mira: Ana Siucho sorprende con fotos familiares en el estadio de la U. Infobae Perú / Captura: IG

En un gesto que nadie esperaba, Ana Siucho, doctora y empresaria, volvió a captar la atención pública tras compartir un momento especial junto a sus hijas en un lugar muy significativo en su vida: el Estadio Monumental. Este 14 de agosto, la expareja del futbolista Edison Flores sorprendió a todos sus seguidores con una publicación que, para muchos, abre la puerta a rumores de una posible reconciliación.

La escena, cargada de simbolismo, se desarrolló en el mismo recinto donde hace algunos años celebró su boda con el popular ‘Orejitas’. Esta vez, no fue vestida de blanco, sino con la camiseta crema de Universitario de Deportes, club donde brilla el padre de sus hijas.

La acompañaban Alba y Aurelia, las pequeñas fruto de su historia de amor con el jugador. Juntas, posaron sonrientes en las gradas, disfrutando del encuentro entre la ‘U’ y Palmeiras por la Copa Libertadores.

La imagen, compartida en su cuenta oficial de Instagram, rápidamente acumuló reacciones y comentarios. Muchos de sus seguidores destacaron la unión familiar y lo conmovedor de verla nuevamente en el Monumental, mientras otros no dudaron en especular sobre una posible cercanía renovada entre Ana y Edison.

No es un secreto que la pareja decidió separarse hace varios meses, situación que el propio Flores confirmó públicamente. Sin embargo, esta aparición alimentó las dudas: ¿es solo una muestra de apoyo a sus hijas y al equipo, o hay algo más detrás?

¿Se reconciliaron?

Las fotografías no solo transmitieron alegría, sino también un mensaje implícito de que, pese a la ruptura, la conexión familiar sigue firme. Ana se mostró relajada, disfrutando del partido, sin dar mayor explicación sobre su presencia.

Sin embargo, el hecho de elegir un momento tan relevante —un partido internacional y en el estadio que marcó uno de los capítulos más importantes de su vida— no pasó inadvertido.

Edison Flores y su mensaje de ‘liberación’ tras separarse

En paralelo, el propio Edison Flores también ha dado señales que no han hecho más que encender las especulaciones. Hace pocas semanas, el volante de la selección peruana compartió en sus redes sociales un mensaje reflexivo que para muchos es un retrato de su estado emocional actual. Citando a una página motivacional, el texto decía:

“Y un día te das cuenta... que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso”.

La publicación fue interpretada por sus seguidores como una confesión de que está atravesando una etapa de cambios y de búsqueda de paz personal. Algunos vieron en sus palabras un mensaje de cierre de ciclo, mientras otros las relacionaron con la posibilidad de sanar heridas y abrirse a nuevas oportunidades, tal vez incluso a nivel sentimental.

