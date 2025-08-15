Perú

Ana Siucho regresó al Monumental juntos a sus dos hijas tras separación con Edison Flores

Luego de varios meses separada de “Orejitas”, la doctora visitó el estadio Monumental y generó todo tipo de comentarios entre los hinchas

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
"Orejitas" en la mira: Ana
"Orejitas" en la mira: Ana Siucho sorprende con fotos familiares en el estadio de la U. Infobae Perú / Captura: IG

En un gesto que nadie esperaba, Ana Siucho, doctora y empresaria, volvió a captar la atención pública tras compartir un momento especial junto a sus hijas en un lugar muy significativo en su vida: el Estadio Monumental. Este 14 de agosto, la expareja del futbolista Edison Flores sorprendió a todos sus seguidores con una publicación que, para muchos, abre la puerta a rumores de una posible reconciliación.

La escena, cargada de simbolismo, se desarrolló en el mismo recinto donde hace algunos años celebró su boda con el popular ‘Orejitas’. Esta vez, no fue vestida de blanco, sino con la camiseta crema de Universitario de Deportes, club donde brilla el padre de sus hijas.

La acompañaban Alba y Aurelia, las pequeñas fruto de su historia de amor con el jugador. Juntas, posaron sonrientes en las gradas, disfrutando del encuentro entre la ‘U’ y Palmeiras por la Copa Libertadores.

"Orejitas" en la mira: Ana
"Orejitas" en la mira: Ana Siucho sorprende con fotos familiares en el estadio de la U. Infobae Perú / Captura: IG

La imagen, compartida en su cuenta oficial de Instagram, rápidamente acumuló reacciones y comentarios. Muchos de sus seguidores destacaron la unión familiar y lo conmovedor de verla nuevamente en el Monumental, mientras otros no dudaron en especular sobre una posible cercanía renovada entre Ana y Edison.

No es un secreto que la pareja decidió separarse hace varios meses, situación que el propio Flores confirmó públicamente. Sin embargo, esta aparición alimentó las dudas: ¿es solo una muestra de apoyo a sus hijas y al equipo, o hay algo más detrás?

"Orejitas" en la mira: Ana
"Orejitas" en la mira: Ana Siucho sorprende con fotos familiares en el estadio de la U. Infobae Perú / Captura: IG

¿Se reconciliaron?

Las fotografías no solo transmitieron alegría, sino también un mensaje implícito de que, pese a la ruptura, la conexión familiar sigue firme. Ana se mostró relajada, disfrutando del partido, sin dar mayor explicación sobre su presencia.

Sin embargo, el hecho de elegir un momento tan relevante —un partido internacional y en el estadio que marcó uno de los capítulos más importantes de su vida— no pasó inadvertido.

"Orejitas" en la mira: Ana
"Orejitas" en la mira: Ana Siucho sorprende con fotos familiares en el estadio de la U. Infobae Perú / Captura: IG

Edison Flores y su mensaje de ‘liberación’ tras separarse

En paralelo, el propio Edison Flores también ha dado señales que no han hecho más que encender las especulaciones. Hace pocas semanas, el volante de la selección peruana compartió en sus redes sociales un mensaje reflexivo que para muchos es un retrato de su estado emocional actual. Citando a una página motivacional, el texto decía:

“Y un día te das cuenta... que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso”.

La publicación fue interpretada por sus seguidores como una confesión de que está atravesando una etapa de cambios y de búsqueda de paz personal. Algunos vieron en sus palabras un mensaje de cierre de ciclo, mientras otros las relacionaron con la posibilidad de sanar heridas y abrirse a nuevas oportunidades, tal vez incluso a nivel sentimental.

Edison Flores comparte conmovedor mensaje
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses de anunciar su divorcio: “Sentirse libre”

Temas Relacionados

Ana SiuchoEdison FloresInstagramperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Explosión de dinamita destruye vivienda y deja heridos en la avenida Perú en Trujillo

Vecinos de una concurrida zona de Trujillo vivieron momentos de terror cuando un potente artefacto hizo temblar las calles y causó daños en decenas de casas, dejando a varias familias sin un lugar seguro donde permanecer

Explosión de dinamita destruye vivienda

Santoral del 15 de agosto: qué santos se festejan este viernes

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 15 de agosto:

Efemérides 15 de agosto: los acontecimientos más importantes de hoy

El calendario señala las fechas más importantes en la historia de la humanidad, enseguida las este viernes

Efemérides 15 de agosto: los

Oliver Sonne pone en marcha su primera aparición en la Premier League con el Burnley: “Contando las horas”

El ‘Vikingo’ pone un ojo al inicio del campeonato doméstico de Inglaterra considerando que puede iniciar acciones contra Tottenham, en Londres

Oliver Sonne pone en marcha

Kábala jueves 14 de agosto de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Kábala jueves 14 de agosto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron a dos hermanos en

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Taiwán incorporó

El Ejército de Taiwán incorporó dos nuevos drones de combate a su arsenal ante el aumento de las hostilidades de China

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”