Senamhi advierte nuevo fenómeno meteorológico en 10 regiones del Perú para los próximos días

Fuertes vientos en la sierra. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) activó una nueva alerta naranja en varias regiones del territorio nacional ante la posible presencia de fenómenos naturales catalogados como “peligrosos”.

Esto fue expuesto a través del aviso N° 278 que tiene un periodo de vigencia de 71 horas: desde las 00:00 horas del sábado 16 hasta las 23:59 del lunes 18 de agosto. Durante este tiempo, se espera la presencia de fuertes ráfagas de viento en la sierra norte y sur del país.

Las zonas afectadas se encuentran en las siguientes regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

“El SENAMHI, informa que, desde el sábado 16 al lunes 18 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte y sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a 50 km/h”, se lee en el aviso del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estos fenómenos meteorológicos se desarrollarán de la siguiente manera durante el 16, 17 y 18 de agosto:

El sábado 16 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 30 km/h en la sierra sur.

El domingo 17 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 38 km/h en la sierra sur.

El lunes 18 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 38 km/h en la sierra sur.

Gráfica del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.