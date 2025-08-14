Perú

Senamhi advierte nuevo fenómeno meteorológico en 10 regiones del Perú para los próximos días

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía alertó a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso ante eventos naturales que durarían más de 70 horas

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Fuertes vientos en la sierra.
Fuertes vientos en la sierra. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) activó una nueva alerta naranja en varias regiones del territorio nacional ante la posible presencia de fenómenos naturales catalogados como “peligrosos”.

Esto fue expuesto a través del aviso N° 278 que tiene un periodo de vigencia de 71 horas: desde las 00:00 horas del sábado 16 hasta las 23:59 del lunes 18 de agosto. Durante este tiempo, se espera la presencia de fuertes ráfagas de viento en la sierra norte y sur del país.

Las zonas afectadas se encuentran en las siguientes regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

“El SENAMHI, informa que, desde el sábado 16 al lunes 18 de agosto, se presentará el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte y sierra sur. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a 50 km/h”, se lee en el aviso del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estos fenómenos meteorológicos se desarrollarán de la siguiente manera durante el 16, 17 y 18 de agosto:

  • El sábado 16 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 30 km/h en la sierra sur.
  • El domingo 17 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 38 km/h en la sierra sur.
  • El lunes 18 de agosto se prevén vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la sierra norte y vientos superiores a los 38 km/h en la sierra sur.
Gráfica del Senamhi.
Gráfica del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.

Temas Relacionados

SenamhiAlerta naranjaSierra peruanaperu-noticias

Últimas Noticias

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ arranca la serie en casa, esperando dar el primer golpe de la serie ante un rival ecuatoriano, que no perdió ningún duelo en la ronda anterior. Sigue las incidencias del choque

Alianza Lima vs U. Católica

Prisión preventiva para Martín Vizcarra: ¿Cómo afectará a su partido Perú Primero rumbo a 2026?

El exmandatario afrontará cinco meses de prisión preventiva por presuntos sobornos vinculados a obras en Moquegua. Infobae Perú conversó con José Beteta, quien advirtió que la medida debilita su influencia y plantea dudas sobre el futuro político de su partido

Prisión preventiva para Martín Vizcarra:

“Pretende desconocer nuestra soberanía”: Perú rechaza dichos del presidente de Colombia y reafirma que Santa Rosa es peruana

El pronunciamiento se produjo tras la detención de dos ciudadanos colombianos en la zona, acusados de realizar trabajos de georreferenciación sin autorización

“Pretende desconocer nuestra soberanía”: Perú

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: Expresidente pasará por exámenes antes de ser llevado a un penal de Lima

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva

Tu celular recibirá una alerta este viernes 15 de agosto: sirenas y alarmas sonarán por el Segundo Simulacro Nacional 2025

El Instituto Nacional de Defensa Civil coordina una jornada de preparación que incluye activación de sistemas de alerta y evacuaciones, buscando mejorar la reacción de la población frente a emergencias

Tu celular recibirá una alerta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muertes por fentanilo: “Se aplicaron

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Jimena Barón celebró los 2

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”