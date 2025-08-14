Leslie Shaw arremete contra Marisol su videoclip ‘Mala amiga’: “Está hecho en Canva y es horrible”

Leslie Shaw fulmina a Marisol en vivo: “Ese video es horrible, está hecho en Canva”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, el set recibió la visita de Leslie Shaw, quien llegó para presentar su nuevo proyecto musical junto a la reconocida agrupación ‘Armonía 10′. La cantante, siempre directa y sin filtros, no solo habló de la producción de su más reciente videoclip, sino que también lanzó duras críticas contra el nuevo lanzamiento de Marisol, la conocida “Faraona de la Cumbia”, cuyo tema “Mala amiga” se ha convertido en tendencia en redes sociales.

Desde el inicio de la conversación, Magaly Medina no dudó en resaltar la actitud segura de su invitada, quien lucía un look nada conservador, pero confesó que en su videoclip había apostado por escenas mucho más arriesgadas, incluyendo una rutina de pole dance que, según contó, le tomó tres años perfeccionar.

“Me he caído como tres veces de cabeza practicando”, recordó entre risas, dejando claro que el esfuerzo valió la pena para lograr un producto de alta calidad.

Leslie Shaw sobre videoclip de Marisol: “Está hecho en Canva y se nota”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, el momento más polémico de la entrevista llegó cuando Magaly le preguntó a Leslie Shaw sobre el videoclip de “Mala amiga” de Marisol. Sin pensarlo dos veces, la artista lanzó un comentario que encendió las redes:

“Ese video es horrible. Está hecho en Canva, y Canva es gratis, ¿no?”. Con esa frase, Shaw cuestionó abiertamente la calidad de la producción, asegurando que bastó con ver los primeros segundos para detectar la deficiente edición.

Aunque la letra de la canción menciona a una “mala amiga”, Leslie aclaró que no cree que sea una indirecta para ella. “Ella dijo que yo no soy su amiga, así que no tendría sentido. Pero, decídete, pues hijita, ¿soy tu amiga o no? Porque para el marketing sí, pero en lo personal no”, lanzó con ironía.

La intérprete recordó que en el pasado ya había criticado otro videoclip de Marisol, en el que participaron figuras como Pamela López y la propia Leslie Shaw. Esta vez, sin embargo, la artista no dudó en marcar distancia, enfocándose en su nuevo lanzamiento con Armonía 10, el cual promete una producción cuidada, con una estética sofisticada y la participación de personalidades como Xiomy Kanashiro.

Durante la conversación, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre la creciente lista de “enemigos” que parece estar acumulando Leslie Shaw debido a sus declaraciones. “Oye, estás coleccionando enemigos ya, no me hagas la competencia”, bromeó la conductora. La cantante, lejos de incomodarse, respondió con naturalidad: “A mí no me importa. Todos hablan de mí, inventan cosas y cuando yo respondo, resulta que yo soy la mala”.

Entre risas y comentarios picantes, la entrevista reveló la personalidad directa y frontal de Leslie Shaw, quien parece disfrutar de decir lo que piensa sin medir demasiado las consecuencias. Para ella, la música y la calidad de su trabajo están por encima de cualquier polémica. “Sí, chúpense esa envidiosas”, dijo al referirse al lanzamiento de su nueva canción, demostrando que está más enfocada en su carrera que en las indirectas.

