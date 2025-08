Marisol estalla contra Leslie Shaw, niega amistad y habla de su colaboración con Yolanda Medina: “Está mal de la cabeza”

Marisol responde a Leslie Shaw y defiende a los artistas peruanos: “Todos empezamos haciendo covers”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

A inicios del 2025, el lanzamiento del videoclip “Dile que no”, una colaboración entre Marisol, Leslie Shaw y Pamela López, generó gran expectativa en la escena musical peruana. Sin embargo, lo que parecía ser una apuesta por la unión femenina en la industria, terminó dando paso a una serie de declaraciones y tensiones entre dos de las protagonistas.

En medio de críticas que Leslie hizo hacia los artistas que interpretan covers, así como su desaprobación pública del videoclip que grabó junto a la popular ‘Faraona de la cumbia’. Ella ahora decidió no quedarse callada y responder con claridad y contundencia.

En entrevista con el programa Amor y fuego, Marisol manifestó su incomodidad por la actitud de Shaw, no solo por calificar de “horrible” el video en el que ambas participaron, sino también por sus declaraciones hacia quienes hacen versiones de canciones conocidas.

Marisol se pronuncia tras polémica con Leslie Shaw y colaboración con Yolanda Medina. Infobae Perú / Captura TV - Willax

“Eso no se puede permitir a nadie porque todos empezamos haciendo covers, yo todavía hago covers y creo que es bonito porque eso ayuda a los compositores a que sigan ganando sus regalías”, afirmó, dejando en claro que considera esa práctica como parte fundamental del crecimiento artístico.

Las palabras de Leslie Shaw, que incluyeron comentarios despectivos sobre los artistas que no componen sus propios temas, fueron vistas por la cantante de cumbia como un intento de desacreditar el trabajo de muchos colegas del medio. Con tono firme, respondió:

“Está mal de la cabeza. Todos hacemos covers. Hasta Marc Anthony hace covers y fue famoso por un cover, ¿y por qué nosotros no?”.

Marisol se pronuncia tras polémica con Leslie Shaw y colaboración con Yolanda Medina. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Marisol indignada por actitud de Leslie Shaw

Más allá del videoclip o de las diferencias estéticas, lo que realmente pareció indignar a Marisol fue la actitud de su colega. Para ella, no se trata de una diferencia puntual, sino de una postura constante que perjudica a quienes luchan día a día por abrirse paso en el mundo artístico.

“Estoy cansada de que ella critique a sus compañeros. No hay por qué minimizar a mis compañeros artistas. Mi trabajo que lo minimicen, no me importa, porque yo sé quién soy, pero a mis hermanos artistas, a los nuevos, no se puede minimizar el trabajo que hagan”, declaró, visiblemente afectada por lo que considera una falta de respeto generalizada.

Marisol se pronuncia tras polémica con Leslie Shaw y colaboración con Yolanda Medina. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Marisol no considera amiga a Leslie Shaw

Además, Marisol fue enfática en rechazar la idea de que existiera una amistad con Leslie Shaw. A pesar de haber compartido un proyecto en común, aclaró que el vínculo fue estrictamente profesional. “Yo tengo bien claro lo que es la palabra amiga. Amiga es aquella persona con la que frecuentas, con la que tienes tiempo y compartes todos los días... Solo conversamos para grabar el video y nos hemos visto en show dos veces. No hablábamos”, explicó.

La cantante fue categórica al señalar que, aunque le guarda respeto como colega, nunca consideró a Leslie su amiga. En su declaración también abordó una contradicción que le resulta evidente: la participación de Shaw en un proyecto de cumbia, el mismo género que ha sido objeto de sus críticas.

“Que ella demuestre que tiene una carrera larga en Perú porque ella aquí está haciendo cumbia. Hay que respetar a las personas que están antes por el trabajo chico o grande que tengan. Una demuestra sola que es exitosa. ¿Por qué graba conmigo si dice ser exitosa?”, cuestionó.

Marisol se pronuncia tras polémica con Leslie Shaw y colaboración con Yolanda Medina. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Para Marisol, la lealtad y la coherencia son valores que deben primar en cualquier relación, incluso en la profesional. Por ello, lamentó que Leslie no haya sido honesta desde un inicio respecto a sus verdaderas impresiones sobre el videoclip. “Si algo le incomodó, me lo hubiera dicho cuando estábamos haciendo el video y no esperar molestarse conmigo y decir todas las cosas que ha dicho”, recalcó, añadiendo que una verdadera amiga no actúa de esa manera.

Lejos de buscar confrontaciones, la intérprete de “La escobita” insistió en que su único interés es defender la dignidad de sus colegas y reafirmar el valor del trabajo musical, sea cual sea su origen. “Hay que ser coherente, no puedes grabar un video con alguien y luego salir a destruirlo en público. No es justo para nadie, ni para los artistas, ni para el público que sigue nuestro trabajo con tanto cariño”.

También se refirió a la reciente colaboración entre la intérprete de ‘La Faldita’ y Yolanda Medina. Al respecto, Marisol evitó entrar en polémicas y aseguró que no tiene ningún problema con las decisiones que tomen otros artistas. “Cada quien elige con quién trabajar”, expresó, dejando claro que prefiere enfocarse en su propio camino. Finalmente, le deseó lo mejor a Leslie Shaw.

Marisol se pronuncia tras polémica con Leslie Shaw y colaboración con Yolanda Medina. Infobae Perú / Captura TV - Willax