Xiomy Kanashiro asegura que paga sus citas con Jefferson Farfán: “No tengo problema en pagar la cuenta”

Xiomy Kanashiro asegura que paga sus citas con Jefferson Farfán

“A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él”, señaló Kanashiro, dejando claro que para ella estos gestos son una expresión de cariño.

La bailarina indicó que para fortalecer la relación prefiere centrarse en pequeños detalles, que no necesariamente son costosos. “Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. Es más, a veces, los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho”, comentó en su podcast.

El lujoso viaje de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro en Italia: Louis Vuitton, Prada y elegantes cenas. (Instagram)

Xiomy también relató una experiencia particular que sorprendió al exfutbolista. “Una vez le mandé a hacer una torta idéntica a su mall, todo igualito, con muchos detalles y él se quedó sorprendido”, contó la influencer, quien considera que los regalos personalizados pueden transmitir mucho en una relación.

En otra parte del programa, Kanashiro fue consultada sobre las comparaciones con Yahaira Plasencia, expareja de Farfán. La bailarina aseguró que, aunque en persona no la han confundido, sí percibe en redes sociales comentarios sobre su parecido con la cantante. “No me ha pasado que me confundan en la calle... pero siempre me dicen en las redes sociales que Yahaira (Plasencia) y yo nos parecemos”, afirmó.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se lucen muy enamorados

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, enamorados en la fiesta de Ana Paula

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro llamaron la atención durante la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte en Lima, donde se mostraron muy cercanos y afectuosos. La pareja compartió risas y gestos de cariño frente a los invitados y seguidores, reforzando la imagen de una relación consolidada.

En un video publicado por el exfutbolista, ambos aparecen disfrutando juntos, con Kanashiro dedicada y sonriente, mientras Farfán la llama “mi Mochi” e intercambian bromas y caricias, lo que generó comentarios positivos en redes sociales.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se lucen muy enamorados. Video: Instagram

Durante la velada, la bailarina lució un vestido negro ceñido y mantuvo una actitud distendida y alegre. Conversó con los presentes y se integró al ambiente de celebración, marcado por música en vivo, baile y la tradicional torta de cumpleaños. La cercanía entre ambos no pasó inadvertida para los asistentes y para quienes siguieron el evento a través de las redes sociales, donde compartieron imágenes y mensajes que reflejan su complicidad.

La aparición pública de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro no solo captó la atención del entorno mediático, sino que también reforzó la percepción de que atraviesan una etapa estable y feliz en su relación.