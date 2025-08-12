Perú

Xiomy Kanashiro asegura que paga sus citas con Jefferson Farfán: “No tengo problema en pagar la cuenta”

La bailarina contó que es detallista con el exfutbolista, por lo que no teme en invertir por pasar buenos momentos con él

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Xiomy Kanashiro asegura que paga
Xiomy Kanashiro asegura que paga sus citas con Jefferson Farfán
Xiomy Kanashiro explicó cómo lleva su relación con Jefferson Farfán, resaltando que no tiene inconvenientes en asumir los gastos cuando salen juntos. Durante su programa de YouTube ‘¿Ahora qué?’, transmitido por el canal TVmos+, la también creadora de contenido señaló que disfruta compartir momentos y que invitar a su pareja forma parte de la dinámica de su vínculo.
“A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él”, señaló Kanashiro, dejando claro que para ella estos gestos son una expresión de cariño.

La bailarina indicó que para fortalecer la relación prefiere centrarse en pequeños detalles, que no necesariamente son costosos. “Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. Es más, a veces, los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho”, comentó en su podcast.

El lujoso viaje de Jefferson
El lujoso viaje de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro en Italia: Louis Vuitton, Prada y elegantes cenas. (Instagram)
Xiomy también relató una experiencia particular que sorprendió al exfutbolista. “Una vez le mandé a hacer una torta idéntica a su mall, todo igualito, con muchos detalles y él se quedó sorprendido”, contó la influencer, quien considera que los regalos personalizados pueden transmitir mucho en una relación.

En otra parte del programa, Kanashiro fue consultada sobre las comparaciones con Yahaira Plasencia, expareja de Farfán. La bailarina aseguró que, aunque en persona no la han confundido, sí percibe en redes sociales comentarios sobre su parecido con la cantante. “No me ha pasado que me confundan en la calle... pero siempre me dicen en las redes sociales que Yahaira (Plasencia) y yo nos parecemos”, afirmó.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se lucen muy enamorados

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, enamorados en la fiesta de Ana Paula

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro llamaron la atención durante la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte en Lima, donde se mostraron muy cercanos y afectuosos. La pareja compartió risas y gestos de cariño frente a los invitados y seguidores, reforzando la imagen de una relación consolidada.

En un video publicado por el exfutbolista, ambos aparecen disfrutando juntos, con Kanashiro dedicada y sonriente, mientras Farfán la llama “mi Mochi” e intercambian bromas y caricias, lo que generó comentarios positivos en redes sociales.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se lucen muy enamorados. Video: Instagram

Durante la velada, la bailarina lució un vestido negro ceñido y mantuvo una actitud distendida y alegre. Conversó con los presentes y se integró al ambiente de celebración, marcado por música en vivo, baile y la tradicional torta de cumpleaños. La cercanía entre ambos no pasó inadvertida para los asistentes y para quienes siguieron el evento a través de las redes sociales, donde compartieron imágenes y mensajes que reflejan su complicidad.

La aparición pública de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro no solo captó la atención del entorno mediático, sino que también reforzó la percepción de que atraviesan una etapa estable y feliz en su relación.

Temas Relacionados

Xiomy KanashiroJefferson Farfánperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Entradas Alianza Lima vs U. Católica: precios y cómo comprar boletos para duelo por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce qué tribunas quedan disponibles para el choque de los ‘blanquiazules’ con la escuadra ecuatoriana el próximo miércoles 13 de agosto por el duelo de ida del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Felipe Chávez hizo su debut profesional con Bayern Múnich a sus 18 años: peruano fue titular en amistoso europeo

El atacante nacional cumplió su sueño de afrontar un partido con el equipo de Vincent Kompany tras brillar en la reserva y categorías menores

Felipe Chávez hizo su debut

Copa Libertadores, octavos de final ida: fechas, horarios y canales de TV de los partidos del torneo de Conmebol

Universitario de Deportes es el único equipo peruano que disputará esta instancia del certamen continental. Revisa los diversos enfrentamientos

Copa Libertadores, octavos de final

Entre manifestantes y policías: Así fue el ingreso de Patricia Benavides al Ministerio Público

La fiscal fue convocada para participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos. Aún está por definirse el despacho que presidirá

Entre manifestantes y policías: Así

Congresista de Colombia rechaza colocación de su bandera en isla peruana y asegura que se investigará quién dio la orden

Yenica Acosta calificó como “una falta de respeto” el acto protagonizado por el candidato presidencial Daniel Quintero en la isla Chinería y aseguró que se abrirá una investigación para identificar “quién dio la orden”

Congresista de Colombia rechaza colocación
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: qué se sabe sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

Elecciones Corrientes 2025: cuándo son y qué se vota

Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras se esperan definiciones por la causa YPF

INFOBAE AMÉRICA
Qué se sabe de “Olo”,

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

Hacienda comienza a devolver su dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978: a cada contribuyente le puede corresponder hasta 4.000 euros

TELESHOW
Juli Poggio habló del reencuentro

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos