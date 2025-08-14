Perú

Danzante investigado por besar a turista española es acusado de tocamientos indebidos: víctima ya brindó su testimonio

Las autoridades abrieron investigación tras la difusión de un video donde el acusado besó sin consentimiento a una visitante española durante la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Investigan a danzante por tocamientos indebidos contra turista en Cusco| Latina Noticias

La Fiscalía Provincial de Paucartambo mantiene abierta una investigación preliminar contra David Guevara, quien enfrenta la acusación de presuntos tocamientos indebidos a una turista española durante la festividad de la Virgen del Carmen en Cusco. El proceso se encuentra en curso y podría acarrear una condena de hasta seis años de prisión en caso de confirmarse la responsabilidad.

El video se difundió a través de las redes sociales, por lo cual el Ministerio Público abrió investigación de oficio contra el danzante. En el material se visualiza que el hombre había forzado a la joven extranjera para besarla en la boca en plena vía pública durante la celebración religiosa.

De acuerdo con Latina Noticias, se ha confirmado que el video será sometido a peritaje especializado para descartar la posibilidad de manipulación digital, incluyendo la generación por inteligencia artificial. David Guevara evitó responder preguntas sobre la denuncia y no ofreció disculpas públicas hasta el momento. Su silencio se mantuvo ante todos los requerimientos previos y posteriores al inicio de la investigación fiscal.

Ministerio Público investiga a David
Ministerio Público investiga a David Guevara por tocamientos indebidos a turista en Cusco| Latina Noticias

Víctima brindó su testimonio

La víctima, de nacionalidad española, ya prestó declaración de forma virtual, según confirmó la Fiscalía. Su testimonio fue recabado mientras continuaba su viaje en Colombia, país donde se encuentra actualmente. La joven ha ratificado los hechos en comunicación directa con el fiscal a cargo, brindando detalles sobre el incidente y las circunstancias en que ocurrió.

Manuel Mayorga, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, indicó que estas conductas no se pueden “justificar”.

“Transmitir a la sociedad de que hay conductas que no se deben realizar y en este caso, por más de que se trate de un beso que es uno de saludo, es un beso en la boca. Es un acto que tiene una connotación libidinosa y, por tanto, este tipo de hechos no pueden ya permitirse”, señaló el titular.

Danzante obliga a turista a besarlo en festividad del Cusco y ahora es investigado por la Fiscalía - Simple y Claro

Este tipo de comportamientos están tipificados como delitos de tocamientos indebidos en la legislación peruana, con penas que varían entre dos y seis años de cárcel. Durante la recolección de pruebas, las autoridades también obtuvieron otro video en el que se observa a David Guevara participando junto con otros integrantes de la comparsa antes del incidente.

Esta evidencia contribuye a ubicarlo en el lugar de los hechos en el momento señalado. Por su parte, el acusado ha indicado que se encontraba ese día participando en esta festividad.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Cusco, Fernando Santoyo, pidió que se sancione al involucrado. Asimismo, refirió que es un hecho “aislado” al turismo en el país.

Danzante obliga a turista a
Danzante obliga a turista a besarlo en festividad del Cusco y ahora es investigado por la Fiscalía

“No podemos dar la imagen de ser una sociedad violenta e inculta que no respeta el tema de género. Son hechos aislados, así lo quiero entender y espero no se generalice. [...] La sociedad peruana y cusqueños tenemos otras formas de ser, respetamos las costumbres y a los turistas”, mencionó a Exitosa.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, informó que brinda atención integral a la turista. La entidad señaló que ya se solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú la realización de las diligencias necesarias para garantizar una investigación exhaustiva.

Temas Relacionados

Cuscotocamientos indebidosperu-noticiasFiscalía de la Nación

Últimas Noticias

Ascenso Docente 2025 para profesores técnico-productivos: convocatoria y requisitos del concurso público

El proceso está dirigido a profesores de Educación Técnico-Productiva que actualmente forman parte de la Carrera Pública Magisterial y buscan ascender en su respectiva escala

Ascenso Docente 2025 para profesores

Carlos Alcántara cuenta cómo asumió las duras críticas tras dirigir Asu Mare 4: “Me decían: ‘anda a ver más tutoriales para que dirijas’”

El actor enfrentó duras críticas en redes sociales durante su debut como director de cine, luego de que algunas de sus declaraciones fueran sacadas de contexto.

Carlos Alcántara cuenta cómo asumió

Hospital Regional de Tumbes acumula basura cerca de áreas críticas: camión no recoge residuos hace dos meses

La Defensoría del Pueblo en Tumbes intervino tras recibir reportes sobre la falta de control y la acumulación alarmante de residuos. Asimismo, indicaron que se debe a una falta de presupuesto

Hospital Regional de Tumbes acumula

Desapareció tras un accidente siendo niño y lo hallan con vida 21 años después en la selva alta de Perú

José Yachi Benites, quien se perdió a los 12 años, fue encontrado en la localidad de Yanahuaya, en Puno, gracias a la intervención de las rondas campesinas de la zona

Desapareció tras un accidente siendo

Delia Espinoza y todos los cambios que hizo para ubicar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema

Fiscal de la Nación tuvo que mover a Zoraida Ávalos y cesar a Alcides Chinchay para poder designar a Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal

Delia Espinoza y todos los
ÚLTIMAS NOTICIAS
En Chaco los armados electorales

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

Furor por Vaca Muerta: YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que puso de moda Milei

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

INFOBAE AMÉRICA
Cocaleros de Bolivia garantizan las

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis