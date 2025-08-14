Danzante investigado por besar a turista española es acusado de tocamientos indebidos: víctima ya brindó su testimonio

Investigan a danzante por tocamientos indebidos contra turista en Cusco| Latina Noticias

La Fiscalía Provincial de Paucartambo mantiene abierta una investigación preliminar contra David Guevara, quien enfrenta la acusación de presuntos tocamientos indebidos a una turista española durante la festividad de la Virgen del Carmen en Cusco. El proceso se encuentra en curso y podría acarrear una condena de hasta seis años de prisión en caso de confirmarse la responsabilidad.

El video se difundió a través de las redes sociales, por lo cual el Ministerio Público abrió investigación de oficio contra el danzante. En el material se visualiza que el hombre había forzado a la joven extranjera para besarla en la boca en plena vía pública durante la celebración religiosa.

De acuerdo con Latina Noticias, se ha confirmado que el video será sometido a peritaje especializado para descartar la posibilidad de manipulación digital, incluyendo la generación por inteligencia artificial. David Guevara evitó responder preguntas sobre la denuncia y no ofreció disculpas públicas hasta el momento. Su silencio se mantuvo ante todos los requerimientos previos y posteriores al inicio de la investigación fiscal.

Víctima brindó su testimonio

La víctima, de nacionalidad española, ya prestó declaración de forma virtual, según confirmó la Fiscalía. Su testimonio fue recabado mientras continuaba su viaje en Colombia, país donde se encuentra actualmente. La joven ha ratificado los hechos en comunicación directa con el fiscal a cargo, brindando detalles sobre el incidente y las circunstancias en que ocurrió.

Manuel Mayorga, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, indicó que estas conductas no se pueden “justificar”.

“Transmitir a la sociedad de que hay conductas que no se deben realizar y en este caso, por más de que se trate de un beso que es uno de saludo, es un beso en la boca. Es un acto que tiene una connotación libidinosa y, por tanto, este tipo de hechos no pueden ya permitirse”, señaló el titular.

Este tipo de comportamientos están tipificados como delitos de tocamientos indebidos en la legislación peruana, con penas que varían entre dos y seis años de cárcel. Durante la recolección de pruebas, las autoridades también obtuvieron otro video en el que se observa a David Guevara participando junto con otros integrantes de la comparsa antes del incidente.

Esta evidencia contribuye a ubicarlo en el lugar de los hechos en el momento señalado. Por su parte, el acusado ha indicado que se encontraba ese día participando en esta festividad.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Cusco, Fernando Santoyo, pidió que se sancione al involucrado. Asimismo, refirió que es un hecho “aislado” al turismo en el país.

“No podemos dar la imagen de ser una sociedad violenta e inculta que no respeta el tema de género. Son hechos aislados, así lo quiero entender y espero no se generalice. [...] La sociedad peruana y cusqueños tenemos otras formas de ser, respetamos las costumbres y a los turistas”, mencionó a Exitosa.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, informó que brinda atención integral a la turista. La entidad señaló que ya se solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú la realización de las diligencias necesarias para garantizar una investigación exhaustiva.