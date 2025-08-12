Perú

Danzante obligó a turista española a besarlo en festividad del Cusco y ahora es investigado por la Fiscalía

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio Público, el incidente ocurrió cuando un danzante se acercó a la visitante, la abrazó y, en un momento de descuido, la besó en la boca sin su consentimiento

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Paucartambo investiga a David Guevara por el presunto delito de tocamientos indebidos cometido contra Alexia Fernández, una turista española de 34 años. El episodio, registrado durante la Festividad de la Virgen del Carmen en el distrito de Paucartambo, Cusco, ha generado repercusión local e internacional, según informó en un comunicado el Ministerio Público.

El incidente en festividad tradicional

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio Público, el incidente ocurrió cuando un danzante se acercó a la visitante, la abrazó y, en un momento de descuido, la besó en la boca sin su consentimiento antes de alejarse rápidamente del lugar. La festividad de la Virgen del Carmen es uno de los eventos culturales más relevantes de la región andina y congrega cada año a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

La propia Fernández, quien actualmente se encuentra en Colombia, brindó su declaración oficial de forma virtual. En su testimonio, recabado por la Fiscalía, la agraviada subrayó que el hecho no fue una confusión ni una manifestación cultural, sino una vulneración directa a su integridad, y reclamó que se apliquen sanciones al responsable.

Investigación y diligencias a cargo del Ministerio Público

El proceso está dirigido por Carlos Raymundo Cruz Quispe, fiscal provincial responsable de la investigación, quien dispuso una serie de diligencias orientadas a esclarecer lo sucedido. Según detalló el Ministerio Público, estas diligencias incluyen la toma de declaraciones a la parte denunciante, el investigado y los testigos, así como la visualización de registros audiovisuales disponibles y otros medios probatorios relevantes.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la plataforma informativa oficial de la Fiscalía, José Manuel Mayorga Zárate, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, precisó que la investigación abordará la posible comisión del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos de connotación sexual. Este delito, de acuerdo con la legislación peruana, puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad de entre tres y seis años.

Análisis de pruebas y pericias técnicas

Como parte de las acciones inmediatas, la Fiscalía anunció la realización de peritajes para determinar la autenticidad del video que recoge el momento del beso, descartando la posibilidad de manipulación digital o el uso de herramientas de inteligencia artificial. El magistrado responsable aclaró que “no se trata de un beso de saludo, sino de un beso en la boca, lo que tendría una connotación libidinosa o eventualmente sexual. Este tipo de hechos no pueden permitirse”, en referencia a la evidencia audiovisual.

Hasta el momento, David Guevara no ha emitido declaración directa ante las autoridades. El Ministerio Público informó que aún no se ha establecido una fecha concreta para su comparecencia, la cual deberá realizarse con la asesoría de un abogado defensor.

Separación entre tradición cultural y respeto a la integridad

En declaraciones recogidas por medios locales, Mayorga Zárate recalcó que la investigación no debe confundirse con una crítica a las expresiones culturales: “Una cosa es la danza y el culto, y otra son conductas que exceden la intimidad y la libertad de las personas”. El pronunciamiento institucional hace referencia al riesgo de justificar actos que afectan la libertad sexual de las personas en nombre de manifestaciones tradicionales.

Las actuaciones continúan bajo la coordinación de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, cuyo objetivo es determinar la existencia de responsabilidades penales y asegurar la protección de derechos de las víctimas extranjeras y nacionales.

