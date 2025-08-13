Yahaira Plasencia en problemas por deuda con Nicole Akari, quien afirma que la deuda sigue creciendo: “Me debe miles de soles”. Video: América Hoy

El tema de la deuda pendiente entre Nicole Akari y Yahaira Plasencia volvió a la discusión pública cuando la asesora de imagen reveló que la cantante aún no le ha abonado lo pactado por servicios profesionales. Durante una reciente emisión del programa ‘América Hoy’, Akari aseguró: “La deuda se sigue acumulando” al ser consultada en vivo por Janet Barboza sobre el estado del pago.

En el segmento, en el que se analizaban distintos atuendos utilizados por Yahaira Plasencia en sus presentaciones, Akari elogió repetidamente las elecciones de vestuario de la artista: “A ella le gusta siempre mostrar más cuerpo. Es una bomba sexy y se caracteriza por lucir prendas que le permiten mostrar más piel”, comentó al referirse al estilo de la salsera.

Nicole Akari recuerda a Yahaira Plasencia la deuda que mantiene con ella

La conversación mantuvo inicialmente un tono centrado en la moda, destacando también un vestido negro recientemente utilizado por Yahaira, calificado por Akari como una prenda que “resalta su figura, especialmente la cintura”.

Sin embargo, Janet Barboza no tardó en plantear el tema de la deuda que la cantante mantiene con la especialista en imagen. Frente a la pregunta sobre la existencia de algún acuerdo de pago, Akari dejó en claro que la situación no se ha resuelto:

“Mira que es un tema que yo ya ni comento porque la deuda se sigue acumulando”. Según explicó, la deuda data del tiempo en que Akari brindó asesoría a Plasencia y, hasta el momento, “me debe una cantidad fuertita”, señaló, indicando que se trata de “varios miles de soles”.

Yahaira Plasencia en problemas por deuda con Nicole Akari, quien afirma que la deuda sigue creciendo: “Me debe miles de soles”.

Durante la emisión, hubo una sugerencia por parte de Barboza de que ambas partes ya habían dialogado acerca del tema y buscado una solución, pero Akari desmintió dicho acercamiento: no ha habido una conversación directa ni un acuerdo específico para saldar la deuda.

“Me imagino que ella sigue trabajando para poder pagar”, agregó la asesora de moda, dando a entender que mantiene la esperanza de que eventualmente se resuelva el asunto.

¿Cuál es la deuda que Yahaira Plasencia mantiene con Nicole Akari?

Las disputas económicas entre Nicole Akari y Yahaira Plasencia se remontan, al menos, a junio de 2023, cuando la asesora de imagen hizo públicas varias acusaciones contra la cantante. En aquella ocasión, Akari sostuvo que la deuda superaba los 5 mil dólares (alrededor de 18 500 soles al cambio) por diversos servicios profesionales no abonados, y reveló que no solo se trataba de dinero, sino también de la retención de unos costosos aretes de diamante que Plasencia nunca devolvió.

Akari describió a Yahaira como “desleal” y “malcriada”, y expresó arrepentimiento por haberla defendido en el pasado frente a otras amistades y colegas.

“Quiero pedirle disculpas a la cantidad de amistades que siempre me dijeron: ‘Aléjate, no trabajes con ella’”, reconoció Akari en el programa ‘Amor y Fuego’. Según la diseñadora, la deuda se originó en pagos pendientes por asesoría de imagen y alquiler de prendas, y, pese a sus reclamos, Yahaira Plasencia habría eludido conversaciones directas para resolver el asunto.

En una visita al programa ‘América Hoy’ el 9 de junio de 2023, Akari aprovechó para desmentir afirmaciones de Plasencia respecto a la confección de algunos de sus atuendos, al asegurar que ella solo usó un vestido previamente diseñado por otra profesional, contradiciendo la versión de la cantante.

Nicole Akari acusa a Yahaira Plasencia de deberle dinero y unos aretes. América Hoy / América TV

La modista insistió en que nunca se le agradeció ni se le ofreció un trato profesional acorde: “Ni siquiera tuvo la delicadeza de decir ‘gracias, pero no’”, reclamó públicamente Akari.

El conflicto no solo se limitó a temas de pago de servicios. Akari relató que le prestó a la artista peruana unos pendientes de diamantes cuando participó como invitada en ‘JB en ATV’. Al solicitarlos de vuelta, Plasencia se mostró desentendida: “Me dijo: Ay, ¿no te los devolví? Qué raro porque en mi casa no están. Búscalos bien”, según relató la especialista en moda.

Tras múltiples intentos sin éxito, Akari exigió un reembolso del valor de las joyas, pero la cantante se negó: “Se traumó cuando vio el precio. Me dijo que no pagaría eso. Ya me lo imaginaba, como no me pagaba, menos me pagará los aretes. Nunca me los devolvió”.

La controversia escaló cuando la madre de Yahaira Plasencia, Gloria Quintanilla, intervino al ver el escándalo en televisión. En un episodio reportado por Akari durante una llamada difundida por ‘América Hoy’, Quintanilla pidió a los reporteros alejarse argumentando que su elevada presión arterial podría ponerla en riesgo.

Yahaira Plasencia pidió disculpas a Nicole Akari. (América TV)

La estilista también reveló presiones indirectas, asegurando que la señora solicitó su salida del espacio televisivo al que acudía Akari.

Durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, que amplificaron la magnitud del tema, Nicole Akari compartió que, contrario a las advertencias de su entorno respecto a la manera de operar de Yahaira, eligió confiar y priorizar la relación profesional y personal, pero lamentó profundamente esa decisión: “Yo me peleaba por ella, era como los fans que la quieren a ciegas. Me daba tanta pena que yo decía que a ella la maltrataban. Sin embargo, ella fue desleal conmigo”.