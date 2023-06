Nicole Akari mostró el mensaje que le envió Yahaira Plasencia: “Me escribió en la noche”. | Amor y Fuego.

Nicole Akari ha captado la atención de la prensa tras haber revelado que Yahaira Plasencia le debe más de 5 mil dólares y unos aretes de diamantes. La experta en moda no ha dejado de hablar sobre la salsera, indicando que no volvería a trabajar con ella porque es una persona conflictiva.

Sus declaraciones han ocasionado que más de un reportero intente comunicarse con la popular ‘Patrona’, pues desean saber cuál es su posición y si las acusaciones en su contra son reales; sin embargo, ella ha preferido guardar silencio hasta la fecha.

Asimismo, cuando un colaborador de ‘Amor y Fuego’ se acercó a ella para consultarle sobre este tema, Yahaira Plasencia tuvo una mala reacción, indicando que en ese momento no iba a dar ningún tipo de declaración porque su mamá estaba delicada de salud.

Yahaira Plasencia ha sido protagonista de más de un escándalo en los últimos años de su carrera.

Lo que nadie imaginaba es que la salsera iba a cambiar de opinión luego de ver el adelantó que lanzó el programa ‘Amor y Fuego’, donde aparecía teniendo un mal trato con uno de sus reporteros, por este motivo, la cantante le escribió de manera directa a Rodrigo González para aclararle algunos puntos.

Una de las cosas que señaló Yahaira Plasencia en este mensaje fue que ya le había llamado y enviado un mensaje a Nicole Akari para que hablen y solucionan los temas que tienen pendientes, como la presunta deuda que tiene con ella.

En otro momento, la fashionista tuvo un enlace en vivo con ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González aprovechó el momento para preguntarle de manera directa si era verdad que la salsera le había escrito.

Nicole Akari y Yahaira Plasencia se encuentran enfrentadas.

Para sorpresa de más de uno, la experta en moda comentó que era cierto que la salsera la había estado llamando, pero ella se negó a responderle en ese momento porque se encontraba ocupado con su mascota, quien se encontraba un poco mal de salud y tuvo que llevarlo al veterinario de emergencia.

Además, sobre el mensaje que le envió la intérprete de ‘Cobarde’, indicó que hasta ese momento no lo había abierto, por lo que no sabía qué era lo que decía exactamente Yahaira Plasencia.

“Es cierto, Yahaira me escribió en la noche (del martes 13 de junio) y me llamó, pero yo no pude contestar. Voy a tratar, en la medida de lo posible, en apaciguar las aguas. Ayer he estado bastante ofuscada”, explicó.

Rodrigo González al enterarse que ni siquiera se había fijado en lo que decía este mensaje, le pidió que saque su celular para que muestre en vivo lo que le escribió la salsera. Ella no tuvo problemas en hacerlo y le pidió a su asistente que le pase su teléfono.

Yahaira Plasencia asegura que no es una hipócrita.

“Hola, Nicole. ¿Tienes un tiempo para conversar?”, era el mensaje que le había enviado Yahaira Plasencia, el cual evidentemente no había sido respondido hasta ese momento.

Nicole Akari lejos de indicar que el tema ya estaba zanjado y que no quería comunicarse más con la cantante por todo lo que había sucedido en los últimos meses, se dirigió a la expareja de Jefferson Farfán para indicarle que pronto la iba a contactar, por lo que debía de estar tranquila.

“No le he devuelto la llamada porque estaba conversando con tras personas y no lo vi necesario en ese momento. Voy a hablar contigo Yahaira, estate tranquila”, fue lo que señaló finalmente para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.