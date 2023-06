Nicole Akari confesó que la mamá de Yahaira Plasencia exigió que la despidan de programa de Willax TV. | Amor y Fuego.

Hace unos días, Nicole Akari contó que Yahaira Plasencia le pidió prestado unos aretes de diamantes que jamás se los devolvió. De acuerdo a la crítica de modas, la salsera se hizo la desentendida sobre este tema y le aseguró que sí lo había hecho, aunque no existe algún registro.

“Ella se iba a JB, vino a mi casa, vio el arete y me dijo: ‘amiga, préstamelos’ y como se iba a canal 9, al frente de mi casa, ya, póntelos y a la salida me lo das. Nunca regresó a mi casa y cuando yo le digo: Yahaira ¿Y los aretes? Sabes lo que me dijo: ‘¡Ay, ya te los devolví!’ ¿Perdón? ¿Cuándo me los has devuelto? Yo no te he visto”, comentó.

A raíz de esta revelación, el programa ‘Amor y Fuego’ decidió invitarla para saber más detalles de su actual enemistad con la salsera. La fashionista reveló en un primer momento que quería manejar este tema en privado, pero lamentablemente las cosas no salieron como ella hubiera deseado.

Yahaira Plasencia asegura que no es una hipócrita.

Fue en ese momento que Rodrigo González la interrumpió y le preguntó si era verdad que Yahaira Plasencia llamó a la dueña de ‘Motivos’ para que la boten del programa que estaban preparando junto a Willax Televisión.

“¿Es verdad que Yahaira llamó a la dueña del programa para que te eche?”, preguntó el popular ‘Peluchín’, a lo Nicole respondió con un no, pues no había sido la cantante la que hizo esta solicitud, sino su mamá Gloria Quintanilla.

“Por lo que salió en televisión el comentario, tuvo el descaro porque para mí eso me parece un descaro, llamar por teléfono. Pero la mamá (de Yahaira) llamó a Deisy Cordova a insultarme, es la dueña de ‘Motivos’, y a decirle que si yo estaba en esa peluquería, que ella y su hija no podían pisar el mismo lugar en el que yo estaba”, comentó.

Nicole Akari expone ‘mentira’ de Yahaira Plasencia en los Premios Heat

Al enterarse de lo sucedido, la experta en moda y belleza señaló que se decepcionó mucho de la progenitora de la salera, esto debido a que con ella tenía una buena relación, incluso hacía buenos comentarios sobre el trabajo que realizaba.

“Señora usted a mí en ese momento se me fue al piso. Usted que siempre me echó flores cada vez que trabajaba con su hija, siempre me decía que era lo máximo y yo la admiraba por el cariño que tiene con los animales”, indicó.

Finalmente, Nicole Akari lamentó que Yahaira Plasencia no salga a dar la cara para que aclare este tema. “Yo creo que Yahaira es una mujer adulta y ella podía haberme dado la cara, que casualidad que cuando yo hablo de dinero en ese momento se me comenzó a atacar”, sentenció.

Nicole Akari acusa a Yahaira Plasencia de tener una deuda con ella.

Yahaira no hablará sobre el tema

En comunicación con el programa ‘América Hoy’, el manager de la salsera salió a decir que Yahaira Plasencia no se pronunciará sobre este tema, menos cuando recientemente se ha presentado con el Grupo Niche en los Premios Heat, pues este tipo de escándalos no le suma en su carrera.

“Te voy a ser completamente sincero, ahorita Yahaira viene de cantar con el Grupo Niche. Estamos en la promoción de un disco y no me gustaría desenfocarme en temas que no suman a la carrera de Yahaira. Ella no va a dar declaraciones referente a eso”, dijo Giancarlo Castillo.