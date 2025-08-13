Minsa y EsSalud atenderán gratis a 80 niños con discapacidad en campaña odontológica en Breña

Composición: Infobae Perú

Este viernes 15 de agosto, 80 niños y adolescentes con discapacidad recibirán atención odontológica integral en una jornada especial que se desarrollará en el distrito de Breña. La iniciativa forma parte del Plan de Intervenciones Sanitarias en Salud Bucal para Personas con Discapacidad, impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Dirección de Salud Bucal, con el objetivo de garantizar un acceso inclusivo y especializado a este tipo de servicios.

Los beneficiarios pertenecen al Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Beatriz Cisneros”, institución ubicada en Breña y dedicada a la enseñanza de menores con diversas condiciones. Entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m., se instalará un sillón dental portátil para realizar procedimientos de mínima intervención y reforzar la importancia del cuidado oral desde una perspectiva práctica y adaptada a las necesidades de cada paciente.

Una jornada inclusiva con múltiples servicios

La actividad contará con módulos de psicología, que brindarán acompañamiento emocional a los menores; de nutrición, enfocados en promover una alimentación saludable; de triaje, para el registro y evaluación de los pacientes; y de salud bucal, donde especialistas del Minsa y de EsSalud desarrollarán acciones preventivas, promocionales y educativas.

El plan involucra la participación de la Diris Lima Centro, la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud y la Municipalidad de Breña, sumando esfuerzos para garantizar una atención integral. Esta estrategia busca también fortalecer las capacidades del personal de salud, capacitando a cirujanos dentistas y cuidadores en técnicas y herramientas específicas para atender a personas con discapacidad de manera respetuosa y adaptada.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 10,3 % de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad, siendo Lima la región con mayor concentración (31,2 %). Del total, el 57,7 % tiene una discapacidad severa, incluyendo más de 6.000 niños menores de cinco años. En estos casos, las complicaciones bucodentales pueden afectar la alimentación, el comportamiento y la integración social, impactando directamente en la calidad de vida.

En el país, las enfermedades de la cavidad bucal son la segunda causa de morbilidad en consulta externa. Entre la población con discapacidad, es frecuente la higiene oral deficiente, la alta presencia de placa bacteriana y el consumo de una dieta blanda rica en azúcares, lo que incrementa el riesgo de caries, enfermedades periodontales y otras afecciones como bruxismo, incontinencia salival o maloclusiones. Estos problemas son especialmente comunes en pacientes con parálisis cerebral, síndromes congénitos o discapacidad intelectual severa.

Más de 3.700 centros de salud en el país entregan gratis el Certificado de Discapacidad: cómo conseguirlo

El Ministerio de Salud (Minsa) ha habilitado una red de 3.774 establecimientos acreditados en todo el territorio nacional para la emisión gratuita del Certificado de Discapacidad. Estos puntos de atención incluyen hospitales y centros de salud del Minsa, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, gobiernos regionales y locales, así como clínicas privadas autorizadas. La atención se brinda también en lenguas originarias para comunidades indígenas u originarias, garantizando la accesibilidad del trámite.

El documento oficial acredita la condición de discapacidad y permite acceder a beneficios sociales, atención preferente en salud, oportunidades laborales y otros derechos establecidos por ley. Su emisión requiere una evaluación médica multidisciplinaria que determina el grado y tipo de discapacidad, incorporando al solicitante en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPCD) administrado por el Conadis. En casos evidentes, como amputaciones o condiciones congénitas, el certificado puede otorgarse de manera inmediata.

El proceso para obtenerlo consta de tres pasos: solicitar la evaluación en un centro acreditado, pasar por exámenes médicos anatómicos y funcionales, y finalmente recibir el certificado oficial. Para personas con discapacidades recientes, es necesario cumplir un mínimo de seis meses de tratamiento o rehabilitación antes de la calificación final. El Minsa ofrece información y orientación sobre el trámite a través de la línea gratuita 113, opción 6, disponible las 24 horas del día durante todo el año.