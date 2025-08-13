Perú

Eduardo Serrano, actor venezolano, enfrenta estado grave por cáncer y su familia pide apoyo económico

El actor que fue parte de la telenovela peruana ‘Soledad’ enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida

Eduardo Serrano, está grave por el cáncer que padece

El actor venezolano Eduardo Serrano enfrenta un estado de salud crítico a raíz de un diagnóstico de cáncer avanzado que ha puesto a su familia en una situación compleja tanto en el ámbito médico como económico. La noticia se conoció el 8 de agosto, cuando su hija Magaly Serrano y la cantante Mirtha Pérez publicaron un video en redes sociales para informar el diagnóstico y solicitar apoyo económico ante los altos costos de los tratamientos.

Un diagnóstico severo

Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis cerebral, sumado a un cáncer distinto en la vejiga que obligó a practicarle una nefrostomía para drenar el riñón. El primer actor venezolano ya recibió tratamientos de quimioterapia y radioterapia debido a la gravedad de su caso.

En el mensaje difundido, Magaly Serrano detalló: “Informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga, que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”.

El impacto emocional y financiero ha sido considerable. Su hija explicó: “Necesitamos una enfermera en casa porque yo tuve que dejar mi trabajo. Yo no he podido regresar a trabajar porque estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos en la casa es el trabajo de mi prometido, de Chris. Y bueno, ya sí nos está llegando un poco el agua al cuello, porque requerimos de cosas especiales para poder tenerlo en casa cómodo, tranquilo, para su próxima quimio, que va a ser el 20 de agosto”.

Campaña solidaria y acogida de la comunidad

Frente a esta situación, la familia de Eduardo Serrano impulsó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y asegurar la atención médica. La meta son 28 mil dólares, de los cuales ya se han reunido 25 mil dólares por medio de las contribuciones de amigos, seguidores y colegas del actor.

En el propio video, Magaly Serrano afirmó: “Él recibió una quimioterapia, ha recibido radiaciones y, bueno, hemos decidido, después de mucho pensarlo y de, de, bueno, de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un GoFundMe, donde necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden”.
La familia decidió informar públicamente tras consultarlo y obtener el consentimiento de Eduardo Serrano. “Lo discutimos mucho, lo hablamos con él, principalmente porque no queríamos violar su privacidad. No sabíamos hasta dónde él quería que la gente supiera su situación, pero él estuvo de acuerdo”, relató Magaly Serrano en el mismo mensaje.

El apoyo de sus seguidores

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, con múltiples mensajes de aliento y gratitud hacia la figura de Eduardo Serrano, uno de los actores más reconocidos de la televisión latinoamericana. Entre los comentarios se pueden leer expresiones como: “Galán de galanes, vas a seguir aquí por voluntad de Dios y volverás a realizar lo que amas”, “Mi galán junto a Hilda Carrero eran lo máximo dinamita. Dios lo sane pronto”, y “Los abrazo familia querida, Dios los bendiga y cuenten con todos nosotros”.

Eduardo Serrano es ampliamente recordado por su papel en la telenovela ‘Soledad’, lo que consolidó su prestigio y le permitió conectar con audiencias fuera de Venezuela, especialmente en Perú. Su nombre permanece vigente en la memoria de quienes crecieron viendo sus interpretaciones en la televisión.

La familia ha reiterado que cualquier información vinculada al proceso será comunicada a través de sus canales en redes sociales y mediante la plataforma de recaudación, con la autorización y respaldo del propio Eduardo Serrano.

