Romina Gachoy responde con firmeza a Angie Jibaja y defiende la protección de los hijos de Jean Paul Santa María

La modelo uruguaya dejó claro que no permitirá que el conflicto se convierta en un show mediático y aseguró que presentará pruebas ante la justicia para proteger a los menores involucrados

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Romina Gachoy responde con firmeza a Angie Jibaja y defiende la los hijos de Jean Paul. Video: América Hoy

“Está hablando sin pruebas”, sentenció la modelo uruguaya en el programa ‘América hoy’, acusando a Jibaja de actuar motivada por la paranoia y su situación personal. “Está peor que nunca, habla por su paranoia”, manifestó Gachoy, enfatizando que no pretende convertir el conflicto en un espectáculo mediático, sino que se encargará de presentar todas las pruebas ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con Gachoy, Angie Jibaja habría desobedecido una orden judicial que le prohíbe referirse públicamente a sus hijos menores o compartir imágenes de ellos. Sobre esta medida, Romina destacó:

“Se están tomando medidas de protección porque ella incurre nuevamente en desacato a una orden judicial. No puede mencionar ni mostrar a los niños ni a la familia”, insistiendo en la importancia de acatar las disposiciones legales vigentes.

La modelo uruguaya fue más allá al afirmar que cuenta con pruebas sobre el estado actual de Jibaja respecto a sus adicciones y la acusó de maltratar psicológicamente a sus hijos.

Gachoy fue tajante: “Habla sin tener ninguna prueba, son inventos. No voy a entrar en dimes y diretes con una persona enferma. Todo se llevará por la vía judicial”.

La exmodelo sorprendió en TikTok al responsabilizar públicamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy si algo les ocurre a sus pequeños, desatando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo (TikTok.com/@hane_ul3)

Consideró que esta situación persistirá hasta que los menores sean mayores de edad, quienes —aseguró— serán testigos y portavoces de lo que realmente ocurrió: “Tiempo al tiempo, ellos serán el reflejo de la verdad y de cada esfuerzo que uno hace”.

La controversia entre Angie Jibaja y la pareja conformada por Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se intensificó tras la advertencia pública que la modelo compartió a través de un video en TikTok.

“Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables Jean Paul Santa María y su esposa”, manifestó con tono firme y visible preocupación, enfocando su mensaje en la seguridad y el trayecto diario de sus hijos desde el colegio hasta el hogar familiar.

El mensaje, rápidamente replicado en redes sociales y medios de comunicación, generó múltiples reacciones y reavivó la tensión en torno a la custodia y bienestar de los menores. Jibaja subrayó que su inquietud sobre un posible riesgo no pretende ser una acusación ligera, sino una manifestación pública originada en el temor real frente a la falta de acompañamiento y protección en el trayecto escolar de los niños.

Declaró además: “No se trata de un capricho ni de generar polémica, sino de advertir sobre una situación que considero delicada”. En el mismo video, la exmodelo se mostró emocionalmente vulnerable y detalló el complejo momento de salud mental que atraviesa, indicando que recibe tratamiento psiquiátrico bajo prescripción médica, que incluye quetiapina, un antipsicótico destinado a estabilizar el ánimo.

Janet Barboza apoya a Romina Gachoy y cuestiona a Angie Jibaja: “Perdió a sus hijos por sus adicciones”. Video: América Hoy

Relató los efectos adversos de la medicación, entre ellos problemas al hablar, somnolencia y dificultad para concentrarse, y aseguró que estas condiciones han sido usadas en su contra para poner en duda su capacidad materna.

A pesar de los desafíos, Jibaja recalcó su dedicación a la crianza de sus hijos, mencionando: “Mis hijos son mi motor, me esfuerzo cada día por su bienestar y su felicidad”. También elogió los logros académicos de los niños, quienes —según describió— destacan por su amabilidad, humildad y disciplina, además de figurar entre los más altos promedios de su institución educativa, lo que les ha permitido acceder a becas de estudio.

No obstante, criticó prácticas escolares que considera inapropiadas, como la obligación de escribir reiteradamente frases como “Yo me porto mal y debo ser un niño mejor”, argumentando que esos métodos pueden resultar humillantes y afectar la autoestima de los menores. Afirmó además que ninguno de sus hijos ha incurrido en faltas que justifiquen tales sanciones.

Romina GachoyAngie JibajaJean Paul San Maríaperu-entretenimiento

