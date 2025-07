Romina Gachoy revela que hijo de Angie Jibaja le pidió grabar un video: “Quiero contarle al mundo el daño que nos hace”

Romina Gachoy revela el preocupante audio de Angie Jibaja: "Entró en crisis de pánico". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuertes declaraciones. En la reciente entrevista con Magaly Medina, Romina Gachoy dio detalles profundos sobre la compleja situación familiar que vive junto a sus hijos y la madre biológica de los pequeños, Angie Jibaja.

La conversación dio paso a una serie de revelaciones sobre la difícil relación que los hijos de Gachoy mantienen con su mamá biológica, quien, según lo contado por la entrevistada, ha generado graves inquietudes en la familia.

Romina, visiblemente afectada, comentó sobre la situación inestable que atraviesan sus hijos a causa de los problemas que enfrenta Angie, quien sigue en una situación emocional delicada. La esposa de Jean Paul Santa María reveló que, a pesar de los esfuerzos por mantener una comunicación fluida y buscar apoyo para la madre de los pequeños, la situación sigue siendo complicada.

En los audios filtrados por la propia Angie, la situación se tornó aún más tensa, pues su hija había expresado la intención de viajar a Lima. Sin embargo, en el mensaje que se escuchó, se mencionaba la posibilidad de que el centro donde se encontraba Angie no le permitiera viajar debido a su estado de salud.

La respuesta de Romina fue clara: “Ella no suele hacer caso a los permisos. O sea, puede aparecerse”. Esta preocupación de Romina es comprensible, dado que la situación de los niños ha generado inquietud entre ellos, tal y como ella lo detalló durante la entrevista.

Hijo mayor de Angie Jibaja quiere salir a hablar

Según la madre de los niños, el hijo mayor incluso llegó a sentirse tan desesperado que consideró grabar un video y hacerlo público, con el fin de contar la realidad de la situación.

“Me dijo mami, ya quiero hacer un vídeo, no soporto más esto, no aguanto más, quiero contarle al mundo quién es, cómo es realmente el daño que nos hace”, relató Romina, quien con voz de preocupación relató que tuvo que poner un freno a la situación, impidiendo que el niño llevara a cabo su idea.

Menores no quieren ver a Angie Jibaja

La entrevista también mostró el dolor de Romina al exponer lo que los pequeños le han pedido respecto a su madre biológica. A pesar de los intentos de conciliación y de apoyo, los hijos de Romina expresaron que no querían tener más contacto con Angie Jibaja.

“Nos han pedido que por favor basta de este maltrato que les hace. Le dijeron, mamá, ya no nos pongas en comunicación con ella. No la queremos ver. Conciliemos con ella, no la queremos ver más”, detalló la modelo.

Además, mencionó que a lo largo de los años, ella y Jean Paul Santa María han sido los principales cuidadores de los pequeños, mientras que Angie ha estado ausente, tanto emocional como físicamente. Romina agregó que no tiene interés en recibir dinero de la madre biológica de los niños, aclarando que lo único que ellos buscan es la estabilidad emocional de los pequeños. “Nosotros nos hacemos cargo de todo, pero lo único que pedimos es que se termine este maltrato”, comentó Romina, con una mirada que denotaba dolor y frustración.

Aunque la situación legal aún está en curso, Romina dejó claro que no buscan que Angie recupere la tenencia de los hijos, pues los niños ya no quieren tener contacto con ella. “Ellos no la quieren ver. Ellos me lo han pedido”, expresó Romina.

Esto agrega otra capa a la compleja situación legal, pues los tribunales aún no han tomado una decisión definitiva sobre la tenencia de los niños. De momento, la tenencia sigue siendo provisional, y las autoridades tendrán que decidir si la madre biológica puede recuperar el derecho de convivir con ellos, a pesar del rechazo explícito de los pequeños.

